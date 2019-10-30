Топ-модели показали грудь прямо во время матча. Вот это благородство!

Три девушки за несколько секунд привлекли к бейсболу больше внимания, чем любая дорогостоящая пиар-кампания. По идее боссы Главной лиги бейсбола должны горячо отблагодарить красавиц за раскрутку и как минимум предоставить им бесплатные места на VIP-трибуне. Но вместо этого девушкам пожизненно запретили посещать бейсбол.



А не понравилось чиновникам то, что топ-модели, видите ли, посягнули на священный дух бейсбола, оголив грудь прямо на трибуне. Страшно далеки руководители от народа!

Полуголый форс-мажор

Бейсбол для Америки – национальная гордость, но его популярность с каждым годом падает. Матчи длятся по 3-5 часов, причём большую часть времени ничего интересного на поле не происходит. По динамике и зрелищности MLB значительно уступает американскому футболу, баскетболу и хоккею. Но в пятом матче Мировой серии между «Вашингтон Нэшионалс» и «Хьюстон Астрос» скучно болельщикам точно не было.



В седьмом иннинге встречи модели Джулия Роуз и Лорен Саммерс, пришедшие на матч в жёлтых футболках с надписью Shagmag, задрали одежду и оголили грудь. Находившиеся рядом болельщики стали одобрительно улюлюкать и фотографировать девушек на телефоны. Благодаря прямой трансляции канала FOX лицезреть откровенные кадры смогли миллионы телезрителей. Акция вызвала такую бурную реакцию на трибунах, что игрок «Хьюстона» Геррит Коул не смог исполнить подачу. Встреча была прервана на несколько минут, а девушек вывели со стадиона и доставили в отделение полиции.

Пожизненное отлучение от бейсбола

Неординарный поступок болельщиц тут же стал хитом в социальных сетях. Пользователи предположили, что таким образом девушки пытались привлечь внимание к своему журналу, где регулярно публикуются их полуобнажённые фотографии в достаточно смелых образах. Однако Саммерс объяснила, что у акции есть и благотворительный посыл: поднять проблему рака груди и помочь собрать средства для лечения женщин с этим диагнозом. Кроме того, модель извинилась перед бейсболистом, которому она с подругой помешала ввести мяч в игру.

В интернете поступок Роуз и Саммерс в основном нашёл одобрение. Разумеется, были и обвинения в распущенности, аморальном поведении и феминизме головного мозга, но большинство пользователей какой-то крамолы в действиях девушек не увидели. Поэтому, когда Роуз опубликовала письмо из MLB о пожизненном запрете на посещение стадионов и других сооружений лиги, многие болельщики встали на её защиту.



«Во время игры вы нарушили кодекс поведения болельщиков, обнажившись в седьмом иннинге ради продвижения своего бизнеса», — написал Роуз вице-президент лиги по безопасности. Такие же письма получили Саммерс и Кайла Лорен, поддержавшая акцию и сопровождавшая подруг в участок.

Куда теперь, девочки?

Решение Главной лиги бейсбола выглядит чересчур строгим, особенно на фоне общего падения популярности этого вида спорта. Многие женщины назвали его сексистским, отметив, что зрители мужского пола и даже игроки нередко снимают на стадионе футболки, и ещё никого никогда за это не наказали.

Вступился за девушек и звёздный бейсболист конца прошлого века Ленни Дикстра. Чемпион лиги отметил, что у Роуз отличная грудь, назвал боссов MLB «пьяными от власти», а также выразил готовность пиарить Shagmag. Кстати, интерес к проекту Роуз буквально за пару дней достиг небывалого масштаба. Значит, авторы скандальной акции своей цели достигли.



А что касается, запрета на посещение бейсбола, то вряд ли топ-модели много от этого потеряют. В конце концов, на американском футболе, баскетболе и хоккее им появляться никто не запрещал.