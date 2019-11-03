«Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно». Трагедия лучшей фигуристки СССР

Сейчас мир фигурного катания, да и вообще все, кто хоть краем уха слышал про этот вид спорта, шокирован тем, что вытворяют на льду российские спортсменки. А 35 лет назад мир удивлялся тому, что творила советская фигуристка, которая, казалось, уже не сможет вернуться в большой спорт после дисквалификации. Но Кира Иванова не просто вернулась, а стала лучшей фигуристкой-одиночницей в истории СССР.

Истина в вине. Трагическая история фигуристки Ивановой 10 января Кире Ивановой исполнилось бы 53. Вспоминаем яркие победы, невезение в любви и жестокое нераскрытое убийство известной фигуристки.

Взлёт почти до небес

Про тяжёлое детство Киры Ивановой написано очень много. Отец ушёл из семьи, когда Кира была совсем маленькой. Мать, страдавшая алкоголизмом, нашла себе нового мужа и спихнула дочку на воспитание бабушке.



А та оказалась женщиной упорной, заменив внучке маму. Как рассказывали потом спортсменки, занимавшиеся вместе с Кирой фигурным катанием, именно Любовь Гавриловна привела внучку на каток, где её заметила тренер спортшколы «Спартак» Ирина Аниканова.



Именно она стала первым тренером девочки, которая проявила себя практически сразу. Аниканова отмечала, что для Ивановой просто не существовало сложностей. Она могла не уходить с тренировки до тех пор, пока не отрабатывала до автоматизма самые тяжёлые элементы.



Аниканова вместе с группой своих воспитанниц пришла к тренеру Эдуарду Плинеру, которому спортивное руководство СССР поручило подготовить призёра чемпионата мира. На фоне блистательных успехов спортивных пар, танцев на льду и мужчин регулярные провалы женщин выглядели странно.



Плинер возглавил экспериментальную группу, а Аниканова стала его помощницей. Иванова же в этой группе быстро стала лучшей. Но в 1978 году группу, которую поддерживали профсоюзы, расформировали. Версии такого решения разные, но факт в том, что Кира Иванова попала к тренеру Виктору Кудрявцеву. Именно он и привёл 15-летнюю девочку к серебру юниорского чемпионата мира. Это был колоссальный прорыв для советских фигуристок.

Ножом по сердцу. Как ушла из жизни спившаяся чемпионка В 1984 году Кира Иванова выиграла первую медаль Олимпийских игр в женском одиночном катании. А 17 лет спустя была убита своим собутыльником.

Но в том же году её ровесница Елена Водорезова первой в истории СССР стала призёром взрослого чемпионата Европы. Естественно, всё внимание переключилось на ученицу Станислава Жука.

Дисквалификация и триумф

Но хроническое воспаление суставов вынудило Водорезову прервать карьеру. А Иванова билась за место под солнцем, усложняя программы и доказывая, что достойна места в сборной. Она исполняла прыжки любой сложности, вставляла в программы самые передовые по тем временам каскады, но артистизма и яркой харизмы Кире недоставало (почти то же самое сейчас «доброжелатели» говорят об Александре Трусовой).



Тем не менее в СССР она стала первым номером и дебютировала на международных турнирах. Сказать, что неудачно, ничего не сказать. На чемпионатах Европы и мира и Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Кира Иванова выступила неудачно. И спустя короткое время объявила Виктору Кудрявцеву, что уходит к другому тренеру, с которым и будет работать в олимпийском цикле.

Новым наставником стал её гражданский муж Владимир Ковалёв, выдающийся фигурист, двукратный чемпионом мира, призёр Олимпийских игр, который был старше Ивановой на десять лет и был женат. Но двух людей, которые в своей жизни многое делали наперекор здравому смыслу, это не остановило. Иванова с головой отдалась своей страсти и тренировкам.



Кира убедительно доказывала, что равных в СССР ей нет. Но её карьера едва не завершилась самым нелепым образом. В марте 1982 года, победив на Спартакиаде народов СССР, она не явилась на обязательный допинг-контроль. По самой популярной версии, она тогда очень бурно отмечала победу с Ковалёвым и попросту «забила» на всё.

Но есть и другая версия. Иванова не явилась на допинг-контроль, поскольку нарушала антидопинговые правила. Но делала это по настоянию сверху, и Ковалёв ничего не мог сделать, чтобы оградить фигуристку от этого. Дело в том, что тогда в СССР активно работала группа учёных, разрабатывавших препараты, которые тогдашние методы допинг-контроля не должны были обнаруживать. Один из этих учёных, принимавших активное участие и в достижении успехов российскими легкоатлетами, сейчас пожизненно дисквалифицирован. Препараты нужно было опробовать на действующих спортсменах, и Кира Иванова стала одной из жертв экспериментов.



С другой стороны, на внутреннем старте логично было бы явиться на сдачу пробы, чтобы доказать – разработки настолько круты, что не улавливаются. Факт в том, что Иванову дисквалифицировали на год. Тем временем в спорт после длительного лечения вернулась Елена Водорезова, и громко заявила о себе Анна Кондрашова. До Олимпиады в Сараево оставалось совсем немного времени.



В следующий раз Иванова вышла на лёд только в апреле 1983 года на Кубке СССР в Красноярске, где одержала победу, а на отборочном предолимпийском старте в Ленинграде доказала, что ничем не уступает главным конкуренткам за место в сборной. В Сараево Иванова поехала третьим номером команды, хотя в неё не верил никто.



Водорезова и Кондрашова выступили неудачно, а Иванова стала бронзовым призёром, хотя её «топил» даже советский судья, поставивший низкую оценку за обязательные «фигуры». Первой одиночницей в истории СССР, которой удалось взять олимпийскую медаль!



Потом были вторые места на чемпионатах СССР (Кондрашову всегда ставили выше) и Европы (вслед за «самым красивым лицом социализма» Катариной Витт).

Чемпионат Европы — 1985

На чемпионате мира 1985 года Кира Иванова также стала второй. Она была самой стабильной фигуристкой Союза, державшейся на высочайшем уровне десять лет. С учётом допинг-экспериментов это было объяснимо, но только с точки зрения здоровья. Исполнять программы только на препаратах без таланта и мастерства было бы невозможно.



Карьера Ивановой завершилась после провала на Олимпиаде-1988 в Калгари. На тот момент ей было всего 25 лет.

«Мама, я так хочу вылечиться!»

Но после Игр в Калгари её жизнь очень резко изменилась. Но не спортивная неудача стала переломным моментом.



Сначала умерла её бабушка. Потом фигуристку бросил тренер-сожитель, улетевший в Грецию. Иванова пыталась найти счастье в личной жизни, вышла замуж за артиста балета Большого театра Сергея Громова, но брак оказался скоротечным. Каталась в ледовом театре Игоря Бобрина, но ушла оттуда со скандалом по настоянию второго мужа Константина Тарелина, который также работал в театре, помогая технической группе.

А затем кошмары в её жизнь врывались один за другим. Она сбежала из театра Бобрина во время гастролей в Турции, где и осталась вместе с Тарелиным. Иванова устроилась на работу тренером, а спустя две недели узнала, что беременна. По настоянию мужа сделала аборт, в противном случае рабочий контракт был бы разорван без выплаты компенсации.



Иванова и Тарелин пробыли в Турции менее полугода и вернулись в Россию – местные тренеры не потерпели конкурентку. Спустя короткое время после возвращения скончалась младшая сестра Киры – Елена. Сама фигуристка утверждала, что от передозировки наркотиков.



Иванова стала искать утешение в бутылке. Муж какое-то время пытался бороться с её пристрастием, но в итоге ушёл к другой. Были в жизни замечательной спортсменки и принудительное лечение в диспансере, и работа тренером в «Динамо», а в итоге – страшная смерть в 38 лет от руки случайного собутыльника.



Произошло это 18 декабря 2001 года в её собственной квартире – убийцу-садиста так и не нашли. Тело Киры Ивановой было обнаружено спустя два дня, а урну с её прахом из крематория не забирали четыре месяца.

Про Киру Иванову по заказу ВГТРК был снят документальный фильм «Смерть фигуристки». По задумке авторов через весь фильм проходят воспоминания фигуристки, которые она записывает в дневник. И эти страшные воспоминания очень точно отражают то, что происходило в её жизни.



«Мама никогда не приходила посмотреть на мои выступления. Ей было не до меня. У неё появился муж, у меня отчим и маленькая сестра Лена, а все мои проблемы интересовали только бабушку».



«Мама, в том, что со мной происходит, виновата только я сама. Но я так хочу вылечиться! Я и тебе помогу, ты тоже бросишь пить. Вчера я попыталась заложить одну из своих медалей, но в ломбарде сказали, что в сплаве слишком мало золота. Ничего, продам на рынке, а деньги отдам тебе на лечение. Будешь здорова ты, буду здорова и я».



«Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм смертельно отравлен алкоголем. Просто в свои 38 лет я уже прожила всё, что возможно. Мировую славу и полное забвение. Любовь, предательство и смерть самых близких мне людей. Наследственную болезнь, от которой нет спасения. Теперь я осталась одна, и мне больше нечего ждать от этой жизни…»