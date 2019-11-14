«Специально проигрывать никто не собирается!» Первая битва «Ростова» и ЦСКА

«Ростов-Дон» в матче регулярного чемпионата женской гандбольной Суперлиги уверенно обыграл в Москве ЦСКА – 25:20. Этот матч с учётом амбиций «армейского» клуба считался главным в первой половине чемпионата, но получился не слишком ярким: ростовчанки выиграли спокойно и уверенно. Полусредняя Анна Сень наколотила в ворота ЦСКА шесть мячей и прекрасно отыграла в обороне, а потом рассказала о матче «Чемпионату».



— Насколько сложным был матч с ЦСКА с учётом длинного выездного турне?

— Три игры подряд на выезде всегда нелегко, тем более в каждом из городов нас ждали серьёзные соперники. Я рада, что «Ростов-Дон» всё выдержал и одержал три победы.



— Если смотреть только на счёт, то не такой уж и сложный выезд получился.

— В целом я согласна с этим утверждением. Наша физическая подготовка на высочайшем уровне. Ради этого всё лето и впахивали. У некоторых игроков отпуск был всего две недели. Мы пожертвовали своими интересами, готовились, и эта работа сейчас даёт свои результаты.

— Вам было бы интереснее сыграть с сильнейшим составом ЦСКА – с Дарьей Дмитриевой, Полиной Ведёхиной, Сабиной Якобсен?

— Вопрос интересный. Понятно, что с этими игроками в основе ЦСКА действовал бы иначе. Но говорить о том, что было бы, неправильно. Нет в спорте сослагательного наклонения. Мы половину прошлого сезона провели без Ани Вяхиревой и без некоторых других девчонок. И никто с нас поставленных задач не снимал. Это командная игра, в которой важно уметь обходиться теми игроками, которые есть в наличии.



— ЦСКА чем-то удивил в игровом плане по сравнению с тем разбором, который перед игрой делал тренерский штаб «Ростова»?

— Не могу сказать, что с их стороны были какие-то неожиданные ходы. Медленно начинали атаки? Ну, в России, к сожалению, на данный момент нет команд, которые могли бы нас перебегать. Совершенно чёткое указание тренера не тягаться с нами в «физике». Меняли в равных составах вратаря на игрока? Ян Лесли нередко действовал так и раньше. Нет, ничего необычного в игре ЦСКА не было. Они молодцы, заставили нас потрудиться. Но я скажу так: бросай мы точнее по пустым воротам, все вопросы решили бы в первом тайме.

— Лично вы сделали всё, чтобы таких вопросов и не возникало. Со стороны как-то странно смотрелось, что на вас во время бросков никто не выходил.

— Наверное, думали, что лучше я буду с девяти метров бросать, чем с шести. Гандбол ведь игра простая: не вышел на тебя игрок – бросок, вышел – пас в линию или обыгрыш и вновь бросок. Когда на меня выходили, Аня Вяхирева, Виктория Борщенко и Юля Манагарова создавали моменты для моих прорезок.



— «Ростов-Дон» действовал исключительно по счёту и в любой момент мог прибавить?

— По счёту. Мы полностью контролировали ситуацию. Если бы это было необходимо, могли бы резко прибавить. И не нужно забывать, что ЦСКА перед нами играл с аутсайдерами из Ижевска и Уфы, а мы – с Тольятти и Люблином.

— Иными словами, о принципиальности соперничества «Ростова» и ЦСКА, как это упорно преподносилось перед началом сезона, рановато?

— Пока такого соперничества нет, мы провели всего лишь первый матч. Да, ждали его с интересом, но без какого-либо волнения. Хотелось посмотреть на ЦСКА, на их зал, на болельщиков. Посмотрим, перерастут ли матчи между нашими командами во что-то большее, но пока мы в России побеждаем всех. Мы бы и рады были, чтобы борьба в российском чемпионате была гораздо острее. Но и специально проигрывать ради искусственного поддержания интриги никто не собирается. Перед нами стоять большие задачи – выиграть все турниры, в которых мы участвуем, включая Лигу чемпионов. У других команд другие задачи, и все действуют исходя из этого.

— При создании ЦСКА основная мысль была в том, чтобы прервать гегемонию «Ростова».

— Говорить можно, что угодно, так ведь? Гораздо важнее это в жизнь воплотить. Пожалуйста, работайте, доказывайте, пробуйте нас победить – от этого всем будет лучше. В более острой конкуренции растёт мастерство.

— После матча каких-то особых эмоций у игроков не было?

— Знаете, мы гордимся любой победой, особенно одержанной над соперником, который заявляет о своих высоких амбициях как минимум в чемпионате России. Победы не могут надоесть.

— Теперь все силы пойдут на подготовку к чемпионату мира?

— Да, теперь нам всем нужно забыть о своих клубных делах и сыграть за сборную так, чтобы всех порадовать.