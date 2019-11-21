Вот это и есть «футбол неудачников»? Как тренировалась сборная России. Видео

Ни раскаленный песок, ни стекла в нём не смогли помешать сборной России готовиться к старту чемпионата мира. Он близко.

Говорят (с), что ФИФА ждёт аншлага на всех матчах чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае. И вовсе не зря именно этой стране отдали такой престижный турнир.

Возможно, всё так и будет, но пока готовность Парагвая к турниру с таким уровнем ответственности слегка поражает. В первую очередь – ледяной уверенностью в себе. Ну а что такого, стадион ведь построили? Построили! Ну а то, что дорожки выкладываем за день до первого матча – ну так если что, можно и рядом пройти, никто не развалится.

На самой арене всё вроде бы готово и всё есть. Даже то, чего быть ни в коем случае не должно. Например – вот такого стекла, извлечённого прямо из песка аккурат перед началом тренировки россиян.

Фан-зона ещё за двое суток до начала турнира выглядела, в общем, вот так. Да, всё верно – фан-зона чемпионата мира ФИФА. И если вчера там вяло ковырялись несколько человек, то сегодня число крепких рабочих, снующих туда-сюда машин и ободрительных мотивирующих окриков серьёзно увеличилось. Видимо, всё по графику.

Сборная России тоже тренировалась по графику – наша официальная тренировка на главной арене чемпионата мира была назначена на 15:00 по местному времени. Ну и заодно на 40 градусов жары. Песок так обжигал ноги, что даже привычные ко всему игроки и тренерский штаб немедленно потребовали организаторов применить систему охлаждения площадки. Проще говоря, вызвать специального человека со шлангом.

Перед началом тренировки главный тренер Михаил Лихачёв собрал команду и произнёс небольшую речь. «Это чемпионат мира, парни», — больше ничего особо и не требовалось. Все всё понимают – не на дискотеку приехали.

Спустя полчаса солнце чуть присело за крышу главной трибуны и даже дышать стало ощутимо легче. К тому моменту полевые игроки успели основательно погонять в квадратах молодёжь (по паспорту, как и положено, сильнее всех доставалось Фёдорову и Новикову). Ну и заодно каждый сам для себя может оценить, насколько же пляжный футбол – футбол неудачников. Просто мысленно подставьте в этот квадрат пару-тройку игроков из футбола «удачников».

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Вратари под руководством Андрея Бухлицкого занимались своей замысловатой разминкой, после которой их нагрузили по полной.

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На официальной тренировке, разумеется, уже не было места отработке заготовок, стандартов и всего такого. Стандартные упражнения, типа удержания мяча в воздухе в движении, завершающиеся ударом по воротам. Здесь солировал Артур Папоротный, забивший несколько классных мячей и всякий раз эмоционально реагировавший на свой гол.

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Дальше – серии ударов с центра, в которых все старательно подкалывали друг друга. Особое внимание было приковано к ударам Алексея Макарова, после которых он периодически узнавал что-то новое о численности поголовья ворон в Строгино. Оно, в основном, менялось в сторону уменьшения, но Макар не особо расстраивался. Или тщательно скрывал это.

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Завершала тренировку не совсем традиционная двусторонка. Она состояла из пяти коротеньких периодов, по ходу которых в каждой команде проводилась одна замена. Белые «горели» — 1:3, но в конце сравняли счёт, а ничью им принёс штрафной в исполнении Романова.

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Теперь на песок главной арены игроки сборной России выйдут лишь 22 ноября. В 22:15 по московскому времени начнётся матч первого тура группы С, в котором наша команда сыграет с Сенегалом. Это, конечно, баян и банальность, но… Не пропустите.



Касается и болельщиков, и сборной России.