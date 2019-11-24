«Надо вовремя заканчивать». Загитову и Медведеву отправляют на пенсию?

Фанаты фигурного катания с соперницами своих кумиров не церемонятся. В прошлом сезоне, когда Евгения Медведева заваливала старт за стартом и выглядела бледной копией самой себя, двукратной чемпионке мира настойчиво советовали повесить коньки на гвоздь. В этом сезоне у Жени всё потихоньку налаживается, а вот её обидчица на Олимпиаде в Пхёнчхане Алина Загитова проходит через непростой период. Естественно, каждая неудача 17-летней фигуристки рождает новую волну призывов к завершению карьеры. Мол, всего уже добилась, а конкурировать с новым поколением не в силах – так не лучше ли уйти и остаться в памяти чемпионкой?

Но одно дело, когда подобное говорят анонимные болельщики в Интернете, и совсем другое, когда такие слова звучат из уст олимпийского чемпиона – открыто и на всю страну. Тем более Роман Костомаров в одном комментарии «отправил на пенсию» и Загитову, и Медведеву, так что на него предсказуемо набросились фанаты обеих фигуристок.



На Костомарова тут же накинулись с обвинениями и оскорблениями. А ведь он лишь признал очевидное.

Устаревшая. Загитова провалилась в Японии — даже в тройку не попала Невероятная Алёна Косторная установила мировой рекорд на этапе Гран-при в Японии. На её фоне Загитова выглядела тяжело.

«Если Загитова начала сезон – пусть борется»

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров, комментируя неудачу Алины Загитовой в короткой программе этапа Гран-при в Японии, призвал не ждать высоких результатов от Алины и Евгении Медведевой. Да, фраза «надо заканчивать вовремя» не могла не возмутить тех, кто смотрит фигурное катание исключительно ради Загитовой или Медведевой, но если вчитаться в слова Романа, то ничего обидного или грубого он не сказал.



«Я уже не раз высказывался на тему Алины и Евгении Медведевой. Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты. У Алины есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться. Даже если она соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у её соперниц. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от неё ожидать не стоит», — жёстко, но корректно констатировал Костомаров.

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру

Зачем это Алине и Жене?

Ключевая мысль в том, что Алина и Женя по сложности программ сильно уступают новым лидерам. И та, и другая даже на место в сборной России могут рассчитывать только в случае грубых ошибок соперниц и благосклонности судей. Не говоря уже о победах на чемпионатах Европы и мира. В такой ситуации всегда возникает вопрос мотивации. Спортсменки, добившиеся всего (или почти всего, как Медведева), ставившие мировые рекорды и громившие соперниц, продолжают выступать, имея минимум шансов на повторение грандиозных успехов. Вполне естественно спросить, а зачем им это?



Кататься в своё удовольствие и радовать болельщиков, безусловно, здорово. Но ведь для этого нужно ежедневно пахать на тренировках, менять континенты, а вместо отпуска ставить новые программы. Понимая, что даже при всей этой колоссальной работе твой результат в чужих руках.

Загитова героически отвоевала место в финале. Чемпионка вернулась? А выиграла гениальная Алёна Косторная. От очередного мирового рекорда её отделила одна помарка.

Не упустить момент

В спорте действительно важно вовремя уйти. Многие чемпионы, даже потеряв былую форму, продолжают выступать по инерции. Своих же успехов они уже достичь не в состоянии, но жизнь без спорта их пугает. Таких примеров уйма. Но у Медведевой и Загитовой совсем другая история. Во-первых, они ещё в том возрасте, когда большинство их сверстников только нащупывают жизненный путь и встают на ноги. Во-вторых, у обеих наших чемпионок есть огромные спонсорские контракты, заслуженная популярность и огромный потенциал хоть в бизнесе, хоть в шоу-бизнесе, хоть в политике.

Вариантов множество, и то, что Загитова и Медведева выбирают фигурное катание, делает им честь. Время завершения карьеры может определить только сам спортсмен и его команда. Оспаривать это просто глупо. Однако всегда наступает момент, когда некогда блестящий атлет вызывает не гордость и восхищение, а скорее чувство неловкости. И важно его не упустить, чтобы остаться в памяти чемпионом и победителем, а не потускневшей звездой прошлого.



Костомаров, кстати, завершил карьеру сразу после победы на Олимпиаде.