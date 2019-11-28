Вяльбе отбирает хлеб у Губерниева. Она покажет, как надо комментировать

29 ноября в Финляндии стартует Кубок мира по лыжным гонкам. В предстоящем сезоне не будет ни Олимпиады, ни чемпионата мира, но он всё равно обещает быть крайне интересным и захватывающим. Организаторы ставят неоднозначные эксперименты, Россия намерена прервать норвежскую гегемонию и сбросить с вершины непобедимого Клебо, а президент нашей федерации лично покажет Губерниеву, как надо комментировать лыжные гонки.



Интриг масса!

Скандал вокруг «Тур де Ски»

Давно в лыжном межсезонье не было столько нововведений, как сейчас. Самым скандальным стало изменение формата заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». Если раньше лыжники начинали восхождение на Альпе де Чермис с тем отставанием от лидера, которое получили по ходу всего тура, то теперь все дожившие до финала спортсмены будут стартовать одновременно. Таким образом, норвежцы смогут спокойно тащить на себе не самого крутого горовосходителя Йоханнеса Клебо и практически гарантируют ему общую победу.

«Какой кошмар». Легендарную гонку испортили, чтобы россияне не победили? Лучшую гонку года превратили в фарс. Теперь Клебо выиграет ещё не один «Тур де Ски» и никакой Устюгов ничего не сделает.

Кроме того, в Кубке мира впервые за 17 лет пройдёт смешанная эстафета. Гонка из четырёх этапов по 5 км (два свободным стилем, два классикой) будет венчать программу соревнований. В целом предстоящий Кубок мира станет рекордным как по общему количеству гонок (35), так и по количеству спринтерских стартов (14). Впервые в программе сезона будет сразу пять многодневок. Интересно, что между гонками на скандинавском «Ски Туре» все участники будут перемещаться на специальном поезде. Кстати, на контрасте с «Тур де Ски» финиш «Ски Тура» будет зрелищным и наглядным, ведь победители многодневки определятся в гонках преследования.

Два русских против Клебо

Фаворитом Кубка мира в сезоне-2019/20 среди мужчин считается победитель общего зачёта последних двух лет норвежец Йоханнес Клебо. Большое количество спринтов и масс-старт на финише «Тур де Ски» говорят в его пользу, однако специалисты и букмекеры не сбрасывают со счетов и россиян. Основным соперником дерзкого норвежца должен стать Александр Большунов, уступивший ему в прошлом сезоне всего 100 очков в «тотале». Хорошие шансы на итоговый успех и у Сергея Устюгова, который уже заявил, что намерен побороться за Кубок мира.



Остальные норвежцы, включая трёхкратного обладателя титула Мартина Йонсруда Сундбю, наверняка будут часто мелькать на пьедестале в отдельных гонках, но в случае необходимости помогут Клебо. В российской же команде с командной тактикой дела обстоят хуже. Увидим ли мы совместную работу наших лыжников на благо Большунова или Устюгова – большой вопрос.

Мода на декрет

В прошлом сезоне высокими результатами российских болельщиков радовали не только мужчины, но и женщины. Вице-лидер общего зачёта Кубка мира Наталья Непряева готова снова дать бой норвежкам и шведкам, а вот в эстафетах и Кубке наций России будет непросто. Сразу четыре лыжницы пропустят предстоящий сезон по личным обстоятельствам. Из-за беременности карьеру приостановили Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алёшина.

В отсутствие Олимпиады и чемпионата мира победа в общем зачёте Кубка мира станет приоритетной задачей для всех девушек, а потому мало кто сомневается в итоговой победе Терезе Йохауг. Спортсменка с допинговым прошлом последний раз брала Кубок мира аж четыре сезона назад, но весной 2020 года, с большой долей вероятности, вернёт себе престижный трофей. Помимо Непряевой в числе основных конкуренток Йохауг стоит назвать действующую обладательницу Кубка мира норвежку Ингвлид Флюгстад Эстберг, а также звёздное шведское трио: Нильссон, Карлссон, Андерссон.

Вяльбе покажет Губерниеву, как надо

С началом лыжного сезона, весьма вероятно, возобновится и острое противостояние президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе и комментатора Дмитрия Губерниева. Напомним, что конфликт разгорелся перед чемпионатом мира, когда Вяльбе заявила о намерении ограничить доступ журналисту к российским спортсменам. В ответ Губерниев несколько раз задевал Елену Валерьевну, на что получал жёсткие ответы со стороны трёхкратной олимпийской чемпионки.



Похоже, зарыть топор вражды в межсезонье не получилось. На днях стало известно, что 15 из 70 гонок Кубка мира покажет Первый канал, а в качестве комментатора-эксперта выступит сама Вяльбе. Губерниев отреагировал на эту новость в свойственной ему едкой манере, хотя лично Вяльбе и не задел.

Губерниев отреагировал на трансляцию лыжного Кубка мира Первым каналом

Но даже если Губерниев на время забудет о лыжах и полностью сосредоточится на биатлоне, скучать поклонникам лыжных гонок не придётся. Новый сезон готовит массу сюрпризов, а мы надеемся, что главным из них станет первая в истории России победа в общем зачёте мужского Кубка мира. Пора уже, парни.