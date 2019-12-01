Успех, которого им слишком мало. Россия – бронзовый призёр чемпионата мира!

Забыть и победить
Ещё вчера вас нагло лишили мечты, просто взяли и забрали её – бестолковые и бессмысленные люди, придуманные только для того, чтобы обслуживать. Обслуга, то есть. А уже сегодня нужно как-то это забыть, собраться и выиграть новый матч. Не финал, не за кубок мира. Всего лишь за бронзу. Но выиграть.
И некогда горевать и сожалеть. Даже просто напиться в хлам нельзя.
Игрокам сборной России по пляжному футболу предстояло это сделать. Не в первый раз в истории, но именно на чемпионате мира – в первый. До последних дней хотя бы он оставался более или менее «вне политики», по крайней мере, так откровенно на пляжных мундиалях судьи ещё никого не «убивали».
И речь ведь не только о полуфинале с Италией, откуда нас беззастенчиво вышибли. Речь и о, например, четвертьфинале Швейцария – Италия (о, опять Италия, вот так совпадение). Там было как минимум четыре грубейшие ошибки арбитров, связанные непосредственно с пенальти или со взятием ворот. И все – в одну сторону. Просто представьте, что на матч плей-офф чемпионата мира команды выходят при счёте 4:0…
И при этом наши парни даже вчера говорили о том, что сами проиграли, сами виноваты и вот это вот всё. Русский дух, наверное. Если он есть.
Штраф за пустое место
Перед матчем за третье место с японцами у сборной России имелось две потери. Красную карточку Артура Папоротного вчера пытались оспорить (хотя бы карточку), однако веселье продолжалось, и даже после всех просмотров нашему административному штабу в лицо заявили, что удаление справедливое. И за него, кстати, ещё нужно заплатить штраф.
Так что Артур второй раз за турнир грустно уселся на трибуну. А вот отсутствие Михаила Лихачёва на своём месте было категорически незапланированным. Главный тренер под проливным дождём простудился, перенервничал и с высокой температурой остался в отеле. Доктор команды категорически запретил ему присутствовать на игре, так что сборной опять руководил Илья Леонов.
Обычное — необычно
В воротах у нас начинал Чужков, первая четвёрка в своём привычном спартаковском сочетании – Новиков, Шкарин, Макаров, Земсков. Во второй – Крашенинников, Шишин, Романов и Никоноров.
Россия пропустила первой, уже на 4-й минуте – в который уже раз на этом чемпионате мира. Затем Макаров получил право на дальний штрафной, и удар получился опасным. Следующий опасный момент тоже создал Макаров – он здорово принял мяч после броска Чужкова и аккуратно скинул его Земскову. Фёдор пробил с лёта, как учили в школе – 1:1.
И тут же забил Новиков – легко бросил мяч в центр, затоптал защитника и пробил в ближний – 2:1. Но японцы сразу сравняли счёт – с розыгрыша начального удара. Романов получил право на штрафной, правда, снова далеко от чужих ворот. Потом ещё раз в нашей штрафной свалили Макарова. Потом – Земскова. Но это было далеко, а вот падение Озу – в 9 метрах от наших ворот. Разумеется, обычная борьба показалась судьям необычной – штрафной и гол.
Момент за моментом
Не хотелось верить, что началось. Вообще не хотелось. Макаров на первой же минуте второго периода здорово пробил, а потом Новиков с Земсковым обязаны были забивать – японцам просто повезло. Классный момент был у Романова – Кирилл попал прямо в Терукину. И ещё раз чудом не забил Земсков.
Единственным моментов у Японии за весь второй период был удар в перекладину, и почти сразу должен был забивать Фёдоров, вышедший во второй четвёрке вместо Никонорова. А потом на выходе грубо ошибся Чужков и Япония забила со второго своего момента за весь период – 2:4. К счастью, Земсков тут же исполнил идеальный удар через себя – 3:4. Через минуту второй период завершился очередной атакой россиян.
Выстояли, выдержали
И начался атакой. И ещё одной, и ещё. На 26-й минуте Макаров всё сделал сам и вколотил мяч под перекладину – 4:4. Россияне продолжали давить, и вот уже Терукина не справился с не самым опасным ударом Макарова, а Земсков его мгновенно «подобедал» — 5:4.
Оставшиеся 6 минут были длиннее, чем в игре с Бразилией. Японцы так и не создали ничего толкового, а мы могли забивать ещё – только Шишин попал в перекладину.
Но выстояли, выдержали. Россия – бронзовый призёр чемпионата мира. Теперь тоже двукратный. Красавцы, парни!
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