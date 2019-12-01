Чемпионат мира по пляжному футболу. Будет ли у России хоть какая-то медаль? LIVE
В своём заключительном матче на чемпионате мира Россия будет биться за бронзовую награду с Японией.
*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:00. Здравствуйте, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Утро сегодня не совсем доброе, поскольку вчера ночью наша команда в драматичном противостоянии проиграла Италии и не смогла в третий раз в своей истории выйти в финале чемпионата мира. Но турнир на этом не заканчивается. Сегодня, 1 декабря важно сделать последний шаг и вырвать-таки медали, пусть бронзовые. Соперником сборной России в заключительном матче станет очень крепкая команда Японии. Подопечным Михаила Лихачёва придётся собрать все силы и волю в кулак, чтобы увезти из Парагвая хоть какие-то медали.
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