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Пляжный футбол, чемпионат мира-2019: Россия — Япония, 1 декабря, трансляция

Сборная России по пляжному футболу, матч за бронзу
«Чемпионат»
Чемпионат мира по пляжному футболу. Будет ли у России хоть какая-то медаль? LIVE
В своём заключительном матче на чемпионате мира Россия будет биться за бронзовую награду с Японией.
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Здравствуйте, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Утро сегодня не совсем доброе, поскольку вчера ночью наша команда в драматичном противостоянии проиграла Италии и не смогла в третий раз в своей истории выйти в финале чемпионата мира. Но турнир на этом не заканчивается. Сегодня, 1 декабря важно сделать последний шаг и вырвать-таки медали, пусть бронзовые. Соперником сборной России в заключительном матче станет очень крепкая команда Японии. Подопечным Михаила Лихачёва придётся собрать все силы и волю в кулак, чтобы увезти из Парагвая хоть какие-то медали.

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