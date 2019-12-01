ФИФА, вам не стыдно? Судьи снова похоронили сборную России. Теперь надёжно

Сборная России по пляжному футболу – мужики. А эти, которые против них играли, и кто типа их судил… Да не судимы будут, противные.

Противная, но обычная

Очередной великий матч и столько же великая победа сборной России по пляжному футболу – это прошлое. Пусть всего двухдневное, пусть яркое и незабываемое, но… то, которое нужно было немедленно забыть. Ну да, снова досрочно выдворили Бразилию с чемпионата мира, но бог с ней. На пути к финалу нас ждала Италия. Падающая, кричащая, катающаяся по песку и натурально умирающая в каждой игре раз по 30.



Противная, но обычная. Такая, какая и всегда.

Так вот она, «Красная машина»! Россия вышибла Бразилию с чемпионата мира Россия обыграла Бразилию на чемпионате мира. В четвертьфинале. В футбол. Проигрывая – 1:3. Что-то ещё нужно здесь писать?

Эта Италия в четвертьфинале победила Швейцарию благодаря голу на последней секунде и при совершенно возмутительном судействе. Арбитры буквально уничтожили швейцарцев, а Ноэль Отт, отыгравший весь матч без замен, после игры едва стоял и плакал от обиды. Из вопиющего можно вспомнить хотя бы совершенно левый пенальти в ворота швейцарцев, железная не поставленная точка в ворота Италии (сразу после которой итальянцы забили) и очевидная игра рукой у форварда за секунду до забитого Италией гола.



Однако в сборной России категорически не хотели говорить о судействе. Только об игре, настрое и готовности.

А у них Гори…

С Италией мы всегда играли уверенно. Намного чаще побеждали, чем проигрывали. Но именно в этом году личный счёт был не в нашу пользу – 1-2. Правда, две игры из этих трёх серьёзного значения не имели: сначала мы уступили в матче за пятое место Европейских игр, потом крупно выиграли в финале московского отбора на ЧМ. К тому моменту обе команды уже вышли на чемпионат мира.



Папоротный и Макаров, разумеется, вернулись в состав после пропуска игры с Бразилией. Михаилу Лихачёву прибавилось приятных проблем: Романов, забивший бразильцам дважды, показал, что готов отлично, так что вариантов сочетаний четверок у тренерского штаба стало больше. У Италии мог не сыграть лучший бомбардир турнира Гори, накануне усугубивший свою травму, однако в стартовом протоколе он значился в стартовом составе.

Шторм

А потом начался шторм. Со стадиона срывало плакаты, переворачивало стенды, палатки, но команды продолжали разминаться. Матч не отменили, хотя едва он начался – пошёл ливень.



Мяч тут же намок и летел так, как ему хочется. Возможно, именно поэтому Дель Местре и не мог справиться с ударом Новикова со штрафного. Мяч летел по центру, но вильнул и оказался в сетке – 1:0.



Однако в перерыву мы уже уступали – 1:2, особенно было обидно за Макарова, «привёзшего» нам второй гол неудачной передачей назад.



Однако в начале второго периода Алексей реабилитировался, со штыка вогнав мяч в девятку – 2:2.



Потом мы проигрывали – 2:3, вели – 4:3, в течение минуты третьего периода команды счёт поменялся трижды, а потом мы и вовсе уступали – 5:6.

«Такая у них участь». Как сборная России доводит болельщиков до слёз Победить Бразилию в плей-офф ЧМ с 1:3? Пожалуйста. Забить победный гол пяткой? Легко. Но это всё не самое интересное…

Клоуны…

Ну а дальше… Вы всё знаете. Даже как-то стыдно об этом опять писать, но куда деваться. Два клоуна – из Франции и ОАЭ – начали своё представление. Мяч откровенно попал в руку Гори в штрафной и из-за этого не долетел до нашего игрока? Бывает, какой же это пенальти?



Сам Гори сначала врезался в Макарова, а потом рухнул на песок, изображая муки – быстрее штрафной! Россияне проигрывали – 5:7, и нашли в себе силы и мужество отыграться, хотя все свистки в этот момент были в нашу сторону.



И вот он – овертайм. В игре с ОАЭ я уже писал про то, что нам поставили самый смешной пенальти в истории. Это была ошибка. Самый смешной пенальти в истории нам поставили на 38-й минуте полуфинала. И да, не поленитесь, найдите в Интернете. Выражение лица этого так называемого арбитра надо увидеть…



Удалили Папоротного, удалили Лихачёва. Парни боролись, но сравнять счёт так и не смогли. ФИФА, вам не стыдно? Неужели это позорище опять останется незамеченным?



Клоуны опять победили. Завтра игра за бронзу. А Италия? Ну пусть они горят в…