Алина Загитова заработала около четырёх миллионов рублей за пару недель. В свои 17 лет она уже на подступах к рейтингу Forbes!

Шесть тысяч в минуту. Почему деньги Загитовой – это не только её личное дело

Алина Загитова за последние пару лет несомненно стала одним из самых популярных и узнаваемых спортсменов России и мира. Одно её имя было способно собрать полный стадион – будь то спортивный турнир или развлекательное ледовое шоу. Соответствуют узнаваемости и доходы фигуристки. До женского тенниса, конечно, далеко, но в фигурном катании – прорыв.



В прошлом сезоне Алина Загитова значительно опередила всех фигуристок по сумме призовых. В текущем сезоне результаты олимпийской чемпионки упали, но она по-прежнему лидирует по уровню доходов в женском фигурном катании. Объясняется это не только крупными рекламными контрактами, но и высокими гонорарами за участие в ледовых шоу.



Если в спортивном плане решение Загитовой приостановить карьеру до сих пор вызывает споры у болельщиков и специалистов, то в финансовом отношении всё однозначно: кататься в шоу фигуристке калибра Алины гораздо выгоднее, чем выступать в официальных соревнованиях.

Загитова упала на премьере ледового шоу. На что она променяла фигурное катание? Трудно придумать что-то более скучное, чем «Спящая красавица» с участием Загитовой. Но всем понятно, для чего нужны такие представления.

6,5 тыс. в минуту

Одно имя Загитовой на афише гарантирует проекту повышенный зрительский интерес и отличную кассовую выручку. Понятно, что главной звезде и платить нужно больше, но промоутер шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка не сомневалась, что затраты на приглашение олимпийской чемпионки окупятся. По данным «Аргументов и фактов», за один выход на лёд в шоу Загитова получала около $ 10 тыс. Именно столько зарабатывают фигуристы первой величины в крупнейших зарубежных постановках. Для России эта сумма беспрецедентная, однако без Загитовой организаторам вряд ли бы удалось в течение двух недель собирать аншлаги в «Мегаспорте».

В сумме заработок Алины за участие в «Спящей красавице» составил около $ 150 тыс., или 9,144 млн рублей. Но на личный счёт в банке Алина получит менее половины от этой внушительной суммы. 13% придётся заплатить в качестве налога на доход физического лица. Ещё часть надо отдать Федерации фигурного катания на коньках России, без разрешения которой действующие спортсмены не могут участвовать в шоу, и тренерскому штабу Тутберидзе. По некоторым данным, отчисления федерации и тренерам достигают 50% от заработанных средств. Таким образом, непосредственно Загитовой достанется порядка 4 млн рублей.



Половина ледового спектакля с участием Алины длилась примерно 40 минут. Получается, за минуту на льду спортсменка чистыми зарабатывала больше 6,5 тыс. рублей. Включая время, когда она просто лежит на постаменте в центре арены. Впечатляет, не правда ли?

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Шоу должны продолжаться

Праздники закончились, все показы «Спящей красавицы» состоялись. Алина Загитова объявила, что вернулась к регулярным тренировкам в «Хрустальном», однако скоро ей снова придётся оставить родной каток ради шоу. В середине февраля 17-летняя фигуристка выступит в девяти представлениях в рамках проекта Art on Ice в Швейцарии. Скорее всего, гонорар Загитовой в этом шоу будет сопоставим с её ставкой в сказке Навки, но надо учитывать, что в Швейцарии подоходный налог превышает российский в два раза. По приблизительной оценке, за участие в туре Загитова получит примерно 2 млн рублей.



На этом активность Алины в шоу не закончится. В феврале же она выступит в рамках мероприятия во Владимирской области, где будет кататься на льду природного водоёма. В конце марта поклонники смогут увидеть свою любимицу в проекте «Россия – вперёд!» в Москве, а в апреле она планирует выступить в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Перми и трёх прокатах Art on Ice в Тайбэе.

Сколько всего получает Загитова?

Доходы от участия в шоу превосходят суммы призовых. Так, в серии Гран-при-2019 Алина заработала $ 25 тыс. И это до вычета налогов и уплаты сумм, положенных тренерам и федерации. Однако даже заработки Загитовой в шоу меркнут на фоне рекламных контрактов. По данным ESPN, Алина получает от спонсоров $ 2,5 млн в год, что делает её самой коммерчески успешной фигуристкой современности.

Кроме того, Загитовой продолжают платить ставку члена сборной России. Её размер не разглашается, но, по некоторым данным, у ведущих фигуристок она превышает 100 тыс. рублей в месяц. Также Загитова получает стипендию как олимпийская чемпионка, которая сейчас составляет 52 тыс. рублей в месяц.

Загитова сделает революцию?

Пауза в карьере позволила Загитовой больше времени уделять участию в шоу, съёмках в рекламе и повышению собственной узнаваемости даже среди далёких от спорта людей. Всё это наверняка улучшит её материальное положение, однако мы всё равно вряд ли увидим Алину в рейтингах самых богатых спортсменок планеты. По рекламным контрактам россиянка не уступает многим обеспеченным женщинам из мира спорта, но сильно проигрывает им из-за скромных призовых в фигурном катании. В топ-10 рейтинга журнала Forbes с июня 2018 по июнь 2019 года были только представительницы тенниса, которые за один турнир могут заработать больше призовых, чем Загитова за всю карьеру.

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Точный уровень ежегодного дохода Алины неизвестен, но, скорее всего, он уступает заработку Серены Уильямс примерно в 10 раз. Явно недотягивает пока российская фигуристка и до прибыли гольфистки Джутанугарн, замкнувшей топ-15 рейтинга Forbes. Тайка заработала за год $ 5,3 млн. Вряд ли этот рубеж покорится Алине в нынешнем году, но в целом её финансовое благополучие идёт в гору. Учитывая популярность во всём мире, она способна в скором времени войти в списки самых высокооплачиваемых спортсменок мира.



Для фигурного катания это приятная сенсация. Вполне возможно, что через несколько лет другие фигуристки будут благодарить именно Алину за своё безбедное существование и финансовую революцию в фигурном катании. Так что деньги Загитовой – это не только её личное дело, но и важный момент для развития всего мирового фигурного катания.