Кресло наказания. Мутко, Шойгу и другие кандидаты на пост министра спорта России

В ближайшее время новый премьер-министр Михаил Мишустин объявит состав кабинета министров России. Нас, конечно, больше всего интересует, кто же согласится добровольно сесть в кресло наказания и станет новым министром спорта России, чтобы его спасти.



Предлагаем десятку кандидатов, серьёзных и не очень. А вы выберете лучшего!

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу Фото: РИА Новости

Конечно, маловероятно, что Сергей Кужугетович, возглавлявший МЧС и Минобороны, возьмётся за спорт. Но его в России нужно спасать – задача как раз для профессионального спасателя. Наверняка Шойгу сможет организовать работу так, чтобы со стороны подчинённых было беспрекословное подчинение и чёткое выполнение приказов без обсуждений.

Михаил Прохоров Фото: РИА Новости

У этого кандидата есть готовая команда спортивных менеджеров. Не чиновников, а именно менеджеров. Прохоров уже имел опыт руководства спортивной федерацией, возглавляя Союз биатлонистов России. Если вспомнить те годы, хорошего в российском биатлоне было гораздо больше, чем сейчас. Может, стоит дать яркому миллиардеру шанс?

Виталий Мутко Фото: РИА Новости

Почему бы и нет? Личное право присутствовать на Олимпийских играх Виталий Леонтьевич уже отсудил, вполне может добиться этого и для всей сборной России. Пусть продолжает то, что начал (и речь не про стремительное падение нашего спорта). Если его энергию направить на строительство обновлённой системы спорта внутри страны, будет здорово. Фром май харт.

Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова Фото: РИА Новости

Когда Виталий Мутко ушёл на повышение с поста министра спорта, главного тренера сборной России по художественной гимнастике и президента ФХГР называли кандидатом на замену. Человек, который выстроил работу отдельной федерации так, что все завидуют, имеет огромную поддержку на всех уровнях и ещё больший вес на мировом уровне, на посту министра смотрелся бы органично. Но есть сомнения, что Ирина Александровна согласится.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

У главы федерации лыжных гонок нет таких ресурсов, как у её коллеги из художественной гимнастики. Но она отлично выстраивает отношения с регионами, в условиях ограниченного финансирования обеспечивает выполнение всех тренировочных планов, отличные результаты и отсутствие скандалов в федерации. На посту министра может научить этому всех. А ещё Елена Валерьевна не скрывает, что за Россию переживает всей душой, – такой министр нам нужен!

Николай Валуев Фото: РИА Новости

С таким министром спорта тем более не поспоришь. Многие боксёры в других странах мира занимают высокие посты. К тому же у Валуева за время работы депутатом Госдумы накопился огромный опыт государственного управления.

Ирина Роднина

Ирина Роднина Фото: РИА Новости

Великая фигуристка имеет ещё больший, чем у Валуева, опыт работы депутатом, отличный спортивный бэкграунд и большой вес в «Единой России». Курирует проекты «Дворовый тренер» и «Школьный спорт» – как раз то, с чего любовь к спорту и начинается. Тут, вероятно, будет руководство по принципу «если партия сказала – дело обеспечено».

Сергей Галицкий Фото: РИА Новости

Президент футбольного «Краснодара» – великолепный бизнесмен. Он построил футбольный клуб с нуля, сделал его одним из сильнейших в России, влюблён в свой город, который старается делать лучше в меру своих сил. Чётко знает, как и куда вложить деньги, чтобы получить максимальную отдачу. Наверняка постарается перестроить всю работу министерства спорта, если его возглавит. При Галицком-министре легко представить, что профессиональный спорт будет выведен из программы государственного финансирования.

Елена Исинбаева Фото: РИА Новости

Великая спортсменка с безупречной репутацией, член Международного олимпийского комитета. Впрочем, Павел Колобков до своего назначения на пост был человеком с такой же репутацией, но время меняет людей. Отсутствие управленческого или депутатского опыта – не беда, на таких постах люди быстро учатся.

Дмитрий Губерниев Фото: РИА Новости

Возможно, лучшая из всех кандидатур. Если возникнет проблема, виновный будет назначен сразу. Смазка всегда будет правильной, а все заседания министерства будут транслироваться в прямом эфире в прайм-тайм. Вот только одна проблема – кто же тогда будет комментировать биатлон и вести мероприятия про волонтёров с участием президента?

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