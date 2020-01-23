Чемпионат Европы по фигурному катанию проводят в очень странном месте. Татьяна Тарасова возмущена.

Лучших фигуристов Европы загнали в надувной шатёр в пригороде. Это что – цирк?

Чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. Прямой эфир 23 января

В австрийской ночи пустой автобус катится за пределы города, оставляя позади тёмные деревушки, светящиеся склады и безлюдные поля. В салоне автобуса только водитель и один пассажир. Движение без остановки продолжается добрых полчаса – автобус держит путь на летнюю базу отдыха, расположенную на небольшом замёрзшем (зима всё-таки) озере.

Завязка для какого-то фильма ужасов? Не совсем.

Это корреспондент «Чемпионата» едет на чемпионат Европы по фигурному катанию.

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Да, именно так. Второй по значимости турнир сезона проводится где-то на задворках небольшого австрийского города. Даже Саранск, где недавно проводился чемпионат России, крупнее. А тут лучших фигуристов со всего континента приглашают в глушь. Подышать свежим воздухом?

Первый взгляд на ледовую «арену» – именно так, в кавычках – повергает в лёгкий шок. Музыка гремит под сводами большого белого шатра — такие часто называют «дутиками». Шатёр, конечно, большой, но на фоне «Мегаспорта» или «Минск-Арены» – что детский шалаш на фоне небоскрёба.

Это вообще чемпионат Европы? Или какой-то цирк шапито?

Оказывается, что всё-таки чемпионат Европы. Согласно изначальной заявке, он должен был пройти на четырёхтысячной арене в центре Граца, но местный хоккейный клуб «Найнти Найнерс» вмешался в планы организаторов своими победами: по итогам прошлого сезона неожиданно вышел в высшую лигу и отказался менять календарь в угоду поклонникам фигурного катания.

В итоге комфортная ледовая арена сменилась большим шатром посреди австрийских полей.

Самые красивые фигуристки чемпионата Европы. Хоть в чём-то ученицы Тутберидзе не первые? Борьба за медали ещё не началась, а чемпионки по сногсшибательности уже определены. Среди них есть и россиянка.

Но, как ни странно, в этом месте есть какой-то особый шарм.

Организаторы действительно постарались, чтобы всем на чемпионате Европы было комфортно, несмотря на внешнюю неказистость. Во-первых, в шатре появился качественный лёд, который спортсмены оценивают довольно высоко. Во-вторых, вокруг льда выросли временные трибуны. Не сказать, что маленькие – тысячи на три зрителей. Когда на улице появляется солнце, арена помимо ярких ламп освещается тёплым жёлтым светом – вряд ли для фигуристов это привычно.

Татьяна Тарасова, работающая на чемпионате Европы комментатором, выразила возмущение уровнем организации соревнований, который снижает престиж всего вида спорта.

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Однако спортсмены признают, что условия весьма приемлемые. В шатре тепло, но не душно, лёд качественный, а поддержка зрителей радует. В помещении хорошая акустика, поэтому даже небольшие группы болельщиков хорошо слышно, словно в зале нет свободных мест.

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Кстати, зрительский интерес по итогам первого дня тоже не разочаровал. На дневных прокатах короткой программы у мужчин трибуны едва ли были заполнены наполовину, однако к вечеру зрители подтянулись – на парном катании пустоты в глаза не бросались. Особенно много, конечно, было российских флагов и наших болельщиков – атмосфера становилась почти домашней.

Фото: РИА Новости

И в эти моменты мысли о шатре как-то пропадали. Да, понятно, что хоккей в Австрии важнее фигурного катания, но после первых впечатлений от турнира можно было ожидать худшего. Но нет, организаторы постарались и ради спортсменов и зрителей, и ради прессы и вип-гостей.

Цирком один из главных турниров года точно не обернулся.