Русская шахматистка в одном шаге от звания чемпионки мира! Прямая трансляция тай-брейка

Сегодня, 24 января, во Владивостоке завершится матч за звание чемпионки мира по шахматам — 2020, в котором за титул сражаются россиянка Александра Горячкина и китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Накануне россиянка, оказавшаяся на грани поражения, спасла матч, выиграв 12-ю партию. По итогам заключительной партии с классическим контролем времени счёт стал равным — 6-6, а это значит, что судьбу титула решит тай-брейк.
Сначала девушки сыграют четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход. Если счёт снова будет равным, то состоятся ещё две партии с контролем времени 5 минут плюс 3 секунд, а при необходимости — ещё две. Если же и после этого будет ничья, то будет сыгран «армагеддон».
Согласно результатам жеребьёвки, китаянка начнёт тай-брейк белыми фигурами. Начало первой партии тай-брейка Горячкина — Вэньцзюнь запланировано на 08:30 по московскому времени.
Напомним, что Горячкина может стать второй чемпионкой мира в истории российских шахмат: в 2008 году титул завоевала Александра Костенюк.
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