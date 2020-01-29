«Ростову» в Суперлиге Вяхирева не нужна. Чемпион непобедим

Гегемон женского российского гандбола «Ростов-Дон» совершенно не напрягаясь разгромил краснодарскую «Кубань» с двузначной разницей. Громкая раньше вывеска южного дерби в современных реалиях просто игра с заранее известным победителем. Краснодарская команда предстала неуклюжей и прямолинейной.

Иллюзия интриги

Казалось бы, что ещё нужно «Кубани», чтобы разозлиться? Лидер краснодарской команды Ярослава Фролова, ярко проявившая себя на чемпионате мира в Японии, перешла в «Ростов-Дон». В футболе это всё равно, что из «Спартака» в ЦСКА перейти. Но где футбол, и где гандбол.



Гандболистку легко понять – в нынешней «Кубани» ловить нечего, из еврокубков команда вылетела ещё на предварительном раунде (с Фроловой в составе, кстати), в турнирной таблице Суперлиги ведёт борьбу за пятое-шестое места, а «Ростов-Дон» играет в Лиге чемпионов против сильнейших команд.



«Кубань» же вполне могла бы завестись и доказать, что даже ростовчанки не могут позволить себе играть с ней вполсилы.



Но хватило краснодарскую команду всего на семь-восемь минут в первом тайме, и на пару минут во втором. В основном благодаря великолепной игре голкипера Виктории Калининой в эти минуты и нескольким удачным действиям в обороне.

ЦСКА бился и бил соперниц. Но «Ростов-Дон» непобедим Ростовчанки не проигрывают в Суперлиге больше двух лет. Так даже неинтересно.

В остальное время преимущество «Ростова-Дон» было подавляющим. Старший тренер «Кубани» Денис Сайфулин пытался как-то встряхнуть свою команду заменами, сменой позиций, перестроением защиты с «6-0» на «5-1» и обратно, но результата это не приносило, да и не могло принести.



«Кубань» действовала, словно запрограммированная. Очень прямолинейно и бесхитростно. Только бесконечные переводы мяча на правый фланг на праворукую Диану Голуб чего стоят. И Анна Седойкина в первом тайме, и Галина Габисова во втором были готовы к её броскам и с лёгкостью отводили угрозы. Но краснодарская команда продолжала биться в эту стену. И во многих других эпизодах тоже.

В чём польза для «Ростова»?

«Кубань» от этого матча не получила ровным счётом ничего. А что получил «Ростов-Дон», кроме очередных двух очков в турнирной таблице? В чём польза для чемпионов России в таких матчах перед играми Лиги чемпионов, где накал борьбы и уровень сопротивления совершенно другой?



Разве только в том, что команда Амброса Мартина испробовала самые разные игровые сочетания, в которых не было сестёр Анны Вяхиревой и Полины Кузнецовой. Обе получили повреждения, не позволяющие гандболисткам пока выходить на площадку. Отсутствие Вяхиревой, сильно сказалось на игре ростовчанок в матче Лиги чемпионов с французским «Мецем», завершившемся поражением российского клуба.



В чемпионате России «Ростов-Дон» может как угодно тасовать игроков (и почти любую гандболистку забрать к себе), а результат остаётся тем же. Хорошо ли это для нашего женского гандбола? Вряд ли.



Но что делать Амбросу Мартину и его команде? Специально проигрывать и искусственно поддерживать интригу? Это смешно. Так что остаётся только ждать, что другие клубы подтянутся если не за счёт мастерства, то хотя бы за счёт запредельного настроя. В конце концов, в первом матче с «Ростовом» на своей площадке «Кубань» хоть и проиграла десять мячей, но сумела выиграть один тайм.



Формально оставшийся главным тренером «Кубани» вице-президент ФГР Евгений Трефилов, смотревший на происходившее на площадке с трибуны вместе с главным спонсором «Ростова» Иваном Саввиди, только усмехался. Его страсти команде явно не хватило.

Гандбол. Суперлига. Женщины

Ростов-на-Дону, 29 января

«Ростов-Дон» – «Кубань» – 34:20 (16:10)

«Ростов-Дон»: Манагарова – 7, Сень, Маслова – по 6

«Кубань»: Голуб – 6, Гаряева, Баркалова, Левчина – по 4