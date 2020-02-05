Норвежский лыжник Клебо сломал палец и сдался. Это его последний шанс победить Россию?

Кубок мира по лыжным гонкам ещё никогда не покорялся россиянам. В этом году к историческому триумфу вплотную приблизился Александр Большунов. Российский лыжник не был фаворитом сезона, но постепенно набрал такую форму, что позиции его главного конкурента – норвежца Йоханнеса Клебо – серьёзно пошатнулись. Заключительные этапы обещали захватывающую борьбу между двумя лучшими гонщиками современности. Однако двукратный обладатель Кубка мира из Норвегии добровольно сдался из-за нелепой травмы.

Неужели звёздный норвежец просто боится проиграть парню из России в честной борьбе?

Или это всего лишь часть хитрого плана по деморализации Большунова?

Большунов опять вчистую победил норвежцев. Он готов выиграть Кубок мира Российские лыжники никогда не добивались такого успеха.

Клебо сломал палец об игровой автомат

О претензиях Большунова на «Большой хрустальный глобус» заговорили после его великолепной победы на «Тур де Ски». Благодаря ей многократный призёр Олимпийских игр и чемпионата мира опередил в общем зачёте грозного норвежца Клебо. А последовавшие этапы в Чехии и Германии показали, что Александр действительно настроен крайне решительно. Выиграв три гонки из четырёх, он довёл преимущество над скандинавом до 235 баллов. Несмотря на хороший задел, основная борьба за Кубок мира должна была развернуться во второй части сезона.

Подтянуться к Большунову Клебо мог уже после этапа в Фалуне, где организаторы заменили нелюбимую им «разделку» на вполне комфортный масс-старт с возможностью отсидеться за лидерами. Однако Йоханнес снялся с соревнований в Швеции из-за травмы, а обстоятельства повреждения настолько необычные, что вызывают как насмешки, так и сомнения в правдоподобности этой курьёзной истории.

«Мы играли в боулинг с друзьями, а закончив, увидели этот автомат для измерения силы — пробиваешь как можно сильнее по груше, и тебе выдают результат в баллах. Мы решили поспорить, кто окажется сильнее. Знаете, я люблю соревноваться, поэтому пробил изо всех сил и набрал лучшие баллы среди всех. Проблема только в том, что рядом стоял другой автомат, металлический. Моя рука соскользнула после удара и попала прямо в него. Почувствовав сильнейшую боль, я сразу же подумал, что мог сломать руку или палец. Увы, так и вышло», — объяснил спортсмен.

Большунов — чемпион «Тур де Ски»! Устюгов — второй! А Россия «сделала» Норвегию Финальный день «Тур де Ски — 2020 получился шикарным для сборной России. Первое и два вторых места в общем зачёте.

Для Клебо не всё потеряно

Клебо никогда не скрывал весёлый нрав и умение расслабляться, однако столь небрежное отношение к своему здоровью в разгар борьбы за победу в Кубке мира выглядит как минимум странно, если не сказать непрофессионально. Поэтому многие любители лыжных гонок (и не только в России) заподозрили Йоханнеса в инсценировке травмы с целью избежать прямого противостояния с Большуновым. Мол, теперь в случае победы россиянина Клебо сможет говорить, что Большунов никогда бы его не обошёл, если бы не досадный инцидент с игровым автоматом.

Отсутствие Клебо в Фалуне повысит шансы Большунова но общую победу, однако поздравлять Россию с долгожданным триумфом рано. Ключевым в этом плане будет многодневка «Ски Тур», которая пройдёт в Швеции и Норвегии через неделю после этапа в Фалуне. Если Клебо восстановиться к тому моменту и выступит успешно, то ситуация в борьбе за титул обострится.

Психологическая атака на Большунова

По сути, даже с травмой для Клебо ничего не потеряно, однако сам спортсмен поспешил заявить, что у него нет шансов, и даже поздравил Большунова с победой. В искренность лыжника поверили не все. Многие болельщики уверены, что норвежец блефует, а президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала его слова психологической атакой на Большунова.

Клебо: можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира

Клебо прекрасно понимает, что всё зависит от Большунова. Если Александр проведёт вторую часть сезона так же мощно, как концовку первой, то отнять у него Кубок мира будет нереально. Поэтому россиянину важно не расслабиться раньше времени и, главное, обходить стороной игровые автоматы.