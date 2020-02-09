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Украинских гимнасток осудили на родине за выступление на этапе Гран-при в Москве

На Украине осудили гимнасток
Александр Говоров
«Всё готовы продать». На Украине осудили гимнасток, выступивших на турнире в России
Тренерский штаб украинской команды пошёл против мнения большинства.
Другие / Прочие виды спорта 0

С 6 по 8 февраля Москве проходил этап Гран-при по художественной гимнастике – важнейший старт в преддверии летней Олимпиады в Токио. Многие команды проводили внутренние отборы и смотрели, кого можно взять на Игры-2020. Пропускать такой турнир – плохая идея. Это понимали и в тренерском штабе сборной Украины, поэтому приняли неоднозначное решение: привезти на турнир в Москву двух спортсменок – Еву Мелещук и Кристину Пограничную.

Однако на родине приезд украинских спортсменок в Россию не все оценили позитивно.

На Украине есть запрет на приезд спортсменов в Россию?

С 2018 года на Украине действительно действовал официальный указ, запрещавший всем спортсменам приезжать на соревнования, проводимые на территории Российской Федерации. Указ был подписан бывшим министром спорта Украины Игорем Ждановым – фигурой, мягко говоря, неоднозначной.

Позже правительство Украины всё-таки смягчило этот указ. Официально запретить спортсменам приехать в Россию теперь нельзя. Но и никакой финансовой поддержки от государства украинские атлеты, желающие приехать в гости к соседям, не получат. Всё за свой счёт.

Подобные запреты негативно влияли на украинский спорт. Вспомнить хотя бы историю с этапом Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2018 году. Из-за решения правительства женская сборная Украины не смогла приехать в Россию и потеряла место в топ-5 Кубка наций, которое позволяет заявить больше спортсменок на соревнования.

«Иногда приходится принимать непопулярные решения»

Главному тренеру сборной Украины по художественной гимнастике, конечно, пришлось объяснять решение приехать в Россию. На сайте национальной федерации вышел развёрнутой комментарий Ирины Дерюгиной, где она будто бы извинялась перед украинским народом, что едет в Москву и везёт туда часть команды.

«Мы взвешивали все за и против и решили всё-таки ехать на этот старт. Это всё происходит в условиях ограниченного финансирования. Поэтому, к сожалению, иногда приходится принимать непопулярные решения. Я уже не говорю, что каждый выезд за границу – это шанс для наших спортсменок выступать в хороших залах. Украинская сборная по художественной гимнастике тренируется в нищенских условиях: у нас высота зала — 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы всё равно одна из лучших сборных в мире».

«Зачем вернулась? Оставалась бы в Москве»

На главного тренера сборной Украины набросились в социальных сетях. Причём случилось это ещё больше недели назад, когда Дерюгина приезжала в Москву на симпозиум, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме». И выложила фотографию на фоне Кремля.

«Зачем вернулась? Оставалась бы в Москве».

«Так и сиди там. Всё готовы продать».

«Денежки закончились у Ирины. А где дадут? Какая разница…».

«Вопрос вам, Дерюгина. У вас ум есть или он на стероидах сидит?»

И это самое мягкое из того, что можно было опубликовать на спортивном сайте. В чём только не обвиняли тренера в комментариях. И это она пока ещё не выложила никаких фотографий с этапа Гран-при! Страшно представить, что там может начаться.

А московский зритель тепло приветствовал украинских гимнасток на соревнованиях и аплодисментами встречал каждый удачно выполненный элемент в программах Мелещук и Пограничной. Уверен, что так же тепло встречал бы россиянок и киевский зал. Похоже, тренерский штаб сборной Украины всё-таки принял верное решение, приехав в Россию. Такие непопулярные и смелые решения порой всем нам очень нужны.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com

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