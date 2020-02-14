Кореянка Ю Ён опередила всех российских фигуристок. Наконец-то есть достойная соперница!

15-летняя Ю Ён исполнила прыжок, который пока не под силу даже ученицам Тутберидзе. О российском пьедестале на чемпионате мира можно забыть?

Юные россиянки из группы Этери Тутберидзе устроили переполох в фигурном катании. Четверные прыжки сделали Александру Трусову и Анну Щербакову недосягаемыми для иностранных соперниц. За границей прогресс встретили в штыки. Говорили, что наши девочки убивают красоту фигурного катания. Четверные требовали запретить, а возрастной ценз поднять. Однако ни того, ни другого пока не произошло, и иностранцы встали перед выбором: догонять или вечно смотреть на российский пьедестал.

И вот четверные уже не являются эксклюзивным российским продуктом. Элизабет Турсынбаева (правда, тоже ученица Тутберидзе) благодаря сальхову в четыре оборота завоевала серебро чемпионата мира, а японки Рика Кихира и Каори Сакамото демонстрировали удачные попытки четверных на тренировках. Но кореянка Ю Ён пошла ещё дальше и первой в истории исполнила четверной риттбергер. Такого не делали даже наши выдающиеся девочки.



Теперь Ю Ён фаворит чемпионата мира?

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Уверенный переход во взрослые

Ю Ён ещё по юниоркам производила хорошее впечатление и считалась фигуристкой с большим потенциалом, однако на международном уровне противостоять россиянкам и японкам не могла. Перед первым взрослым сезоном спортсменка перешла в группу к Мие Хамаде, тренирующей также Рику Кихиру и Сатоко Мияхару. Плоды работы под руководством японского специалиста не заставили себя ждать. На первом же этапе взрослого Гран-при Ю Ён чисто прыгнула тройной аксель и поднялась на пьедестал. Притом что в Канаде её соперницами были Трусова, Кихира, Теннелл и Медведева!



Второй старт на Гран-при сложился для 15-летней фигуристки хуже и не позволил ей отобраться в финал. После Нового года кореянка победила на юношеской Олимпиаде, а на своём дебютном Чемпионате четырёх континентов кореянка уступила только Кихире и зарекомендовала себя как одна из претенденток на высокое место на чемпионате мира. Однако Ю Ён заметно уступает лидерам по оценке за компоненты, поэтому для реальной конкуренции за пьедестал вынуждена усложнять техническую часть.

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Кореянка вошла в историю

Ролик с тренировки спортсменки показал, что именно этим она и занимается. На видео Ю Ён чисто исполняет сразу два четверных прыжка: лутц и риттбергер. Особенно примечателен второй, потому что четверной риттбергер до неё никто из девушек никогда чисто не прыгал. Если к лутцу по видео могут возникнуть вопросы по правильности отталкивания и количеству полных оборотов, то риттбергер выглядит близким к идеалу – тут Ён впереди планеты всей.

Многие специалисты называют риттбергер самым сложным из четверных прыжков, несмотря на то что его базовая стоимость ниже, чем у флипа и лутца – 10,5 балла против 11 и 11,5 соответственно.



Первой женщиной, приземлившей четверной, стала Мики Андо, которой в 2003 году удался сальхов на юниорском старте. Лутц, тулуп и флип в четыре оборота первой на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев исполнила россиянка Александра Трусова. Не исключено, что Саша войдёт в историю и как первая исполнительница четверного риттбергера, ведь она не раз говорила о намерении освоить этот элемент.

На что может рассчитывать кореянка?

Пока неясно, собирается ли Ю Ён заявлять четверные на чемпионат мира в Монреале. Даже если кореянка отважится на риск и с первой попытки чисто исполнит четверной прыжок, то бороться за победу ей будет тяжело. Россиянки всё равно превосходят её и по технике, и по компонентам. Однако четверной позволит Ю Ён при чистых прокатах всерьёз рассчитывать на пьедестал, что в нынешнем сезоне для иностранных фигуристок уже достижение.



Из-за двух четверных на тренировке Ю Ён рано переводить в разряд фавориток, но её пример наглядно показывает, что соперницы отошли от шока и бросились в погоню. В условиях жёсткой конкуренции россиянкам никто не сможет гарантировать тотальное доминирование, зато и усомниться в значимости наших побед уже не получится.