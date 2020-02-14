Кореянка Ю Ён опередила всех российских фигуристок. Наконец-то есть достойная соперница!

Юные россиянки из группы Этери Тутберидзе устроили переполох в фигурном катании. Четверные прыжки сделали Александру Трусову и Анну Щербакову недосягаемыми для иностранных соперниц. За границей прогресс встретили в штыки. Говорили, что наши девочки убивают красоту фигурного катания. Четверные требовали запретить, а возрастной ценз поднять. Однако ни того, ни другого пока не произошло, и иностранцы встали перед выбором: догонять или вечно смотреть на российский пьедестал.
И вот четверные уже не являются эксклюзивным российским продуктом. Элизабет Турсынбаева (правда, тоже ученица Тутберидзе) благодаря сальхову в четыре оборота завоевала серебро чемпионата мира, а японки Рика Кихира и Каори Сакамото демонстрировали удачные попытки четверных на тренировках. Но кореянка Ю Ён пошла ещё дальше и первой в истории исполнила четверной риттбергер. Такого не делали даже наши выдающиеся девочки.
Теперь Ю Ён фаворит чемпионата мира?
Уверенный переход во взрослые
Ю Ён ещё по юниоркам производила хорошее впечатление и считалась фигуристкой с большим потенциалом, однако на международном уровне противостоять россиянкам и японкам не могла. Перед первым взрослым сезоном спортсменка перешла в группу к Мие Хамаде, тренирующей также Рику Кихиру и Сатоко Мияхару. Плоды работы под руководством японского специалиста не заставили себя ждать. На первом же этапе взрослого Гран-при Ю Ён чисто прыгнула тройной аксель и поднялась на пьедестал. Притом что в Канаде её соперницами были Трусова, Кихира, Теннелл и Медведева!
Второй старт на Гран-при сложился для 15-летней фигуристки хуже и не позволил ей отобраться в финал. После Нового года кореянка победила на юношеской Олимпиаде, а на своём дебютном Чемпионате четырёх континентов кореянка уступила только Кихире и зарекомендовала себя как одна из претенденток на высокое место на чемпионате мира. Однако Ю Ён заметно уступает лидерам по оценке за компоненты, поэтому для реальной конкуренции за пьедестал вынуждена усложнять техническую часть.
Кореянка вошла в историю
Ролик с тренировки спортсменки показал, что именно этим она и занимается. На видео Ю Ён чисто исполняет сразу два четверных прыжка: лутц и риттбергер. Особенно примечателен второй, потому что четверной риттбергер до неё никто из девушек никогда чисто не прыгал. Если к лутцу по видео могут возникнуть вопросы по правильности отталкивания и количеству полных оборотов, то риттбергер выглядит близким к идеалу – тут Ён впереди планеты всей.
Многие специалисты называют риттбергер самым сложным из четверных прыжков, несмотря на то что его базовая стоимость ниже, чем у флипа и лутца – 10,5 балла против 11 и 11,5 соответственно.
Первой женщиной, приземлившей четверной, стала Мики Андо, которой в 2003 году удался сальхов на юниорском старте. Лутц, тулуп и флип в четыре оборота первой на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев исполнила россиянка Александра Трусова. Не исключено, что Саша войдёт в историю и как первая исполнительница четверного риттбергера, ведь она не раз говорила о намерении освоить этот элемент.
На что может рассчитывать кореянка?
Пока неясно, собирается ли Ю Ён заявлять четверные на чемпионат мира в Монреале. Даже если кореянка отважится на риск и с первой попытки чисто исполнит четверной прыжок, то бороться за победу ей будет тяжело. Россиянки всё равно превосходят её и по технике, и по компонентам. Однако четверной позволит Ю Ён при чистых прокатах всерьёз рассчитывать на пьедестал, что в нынешнем сезоне для иностранных фигуристок уже достижение.
Из-за двух четверных на тренировке Ю Ён рано переводить в разряд фавориток, но её пример наглядно показывает, что соперницы отошли от шока и бросились в погоню. В условиях жёсткой конкуренции россиянкам никто не сможет гарантировать тотальное доминирование, зато и усомниться в значимости наших побед уже не получится.
- 14 февраля 2020
-
15:57
-
15:38
-
14:57
-
14:35
-
14:21
-
13:41
-
13:14
-
13:01
-
12:19
-
12:00
-
11:55
-
11:37
-
10:57
-
10:36
-
09:33
-
08:42
-
00:43
-
00:28
-
00:17
- 13 февраля 2020
-
23:01
-
21:26
-
20:46
-
20:10
-
16:56
-
14:03
-
13:57
-
13:30
-
12:32
-
10:23
-
09:47
-
00:55
-
00:15
- 12 февраля 2020
-
23:08
-
22:55
-
22:35