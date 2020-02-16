«Он не человек, он монстр». Даже соперники восхищены российским чемпионом Кулижниковым

Пока Россия радуется редкому успеху в биатлоне, наши конькобежцы бьют мировые рекорды и бьются с непобедимыми голландцами за победу в общем зачёте чемпионата мира в США.
Спортивный подвиг Павла Кулижникова настолько впечатлил голландцев, что они даже забыли о его допинговом прошлом. А его главный соперник на церемонии награждения стоял с таким лицом, что хотя бы ради этого сочного кадра стоило терпеть нападки и гнуть свою линию.
Кулижников побеждает с травмой
Российские конькобежцы здорово проводят сезон, но их выступление на чемпионате мира на отдельных дистанциях превосходит даже самые позитивные прогнозы. В первый день Наталья Воронина стала третьей в забегах на 3000 метров, а наши девушки в командном спринте уступили только голландкам, побившим мировой рекорд. Могла быть медаль в этой дисциплине и у мужчин, однако Павел Кулижников упал и, что самое неприятное, травмировал больное плечо, проблемы с которым преследуют российскую звезду на протяжении всей карьеры.
Фото: Alex Goodlett — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images
Повреждение оказалось серьёзным и поставило под угрозу дальнейшее выступление звёздного российского спринтера, однако уже на следующий день он дважды огорчил голландцев. Сначала самим фактом выхода на старт, а затем и победой со вторым результатом в истории! Примечательно, что конькобежцев из Нидерландов вообще не оказалось на пьедестале. Вторым стал наш Руслан Мурашов, а третьим – японец Тацуя Синхама. У женщин на «пятисотке» россиянки Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина проиграли только японке Нао Кодаире.
Рекорд со времён Сталина
Но настоящим триумфом обернулся для России третий день соревнований. На дистанции 5000 метров у женщин фаворитка Мартина Сабликова из Чехии обновила мировой рекорд и, как казалось, гарантировала себе золото. Однако у Натальи Ворониной были другие планы. 25-летняя россиянка, имевшая в активе семь бронзовых наград чемпионатов мира, задала очень высокий темп и смогла удержать его до финиша.
6.39,02 – лучший результат в истории. Воронина стала первой россиянкой, установившей мировой рекорд на 5000 метров. А последней советской рекордсменкой мира на этой дистанции была Римма Жукова, обновившая высшее мировое достижение 26 января 1953 года. Ещё при Сталине.
Кулижников наводит страх на голландцев
Поддержал рекордный почин соотечественницы и Кулижников. Ещё на раскатке перед «тысячей» Павел чувствовал сильную боль и всерьёз думал отказаться от участия, однако на дистанции о его проблемах ничего не напоминало. Кулижников грамотно воспользовался соседством с Мурашовым и, отсидевшись за спиной партнёра, сохранил силы на финиш. Кулижников отобрал у своего главного соперника, голландца Кьелда Нёйса не только золото, но и мировой рекорд. 1.05,697 – сложно представить, что так быстро можно преодолеть 1000 метров, но для нашего богатыря, судя по всему нет ничего невозможного.
Подвигом Кулижникова восхищается и голландская пресса. Журналисты из Нидерландов даже отказались от стандартной приписки про допинговое прошлое Павла. Не вспоминает об этом и Нёйс, многократно критиковавший соперника за нарушение антидопинговых правил. Правда, по его выражению лица на церемонии награждения было заметно, что чувства он испытывает не самые приятные. А вот другой голландец Кай Фербей открыто признался, что побаивается, но в то же время и восхищается чемпионом: «Он не человек, он монстр. Его размеры поражают. Не хотел бы с ним драться».
Кьелд Нёйс
Фото: Кадр из трансляции на канале «Матч Арена»
У женщин на 1000 метров серебро завоевала Фаткулина. Перед заключительным днём чемпионата мира сборная России с 10 медалями лидирует по общему количеству наград и уступает Нидерландам на одно золото. Опередить «оранжевых» будет тяжело, но в любом случае американский лёд уже оказался для России счастливым.
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