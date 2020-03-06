Норвежцы готовы отменить легендарный марафон. Всё, чтобы остановить Большунова?

Говорят, что гонка, которая проводится с 1888 года, стала неинтересной. Да неужели?

Проведение легендарного лыжного марафона в Хольменколлене в рамках Кубка мира под угрозой. Формальная причина даже не коронавирус, а небольшое количество участников, которых с каждым годом становится всё меньше. В FIS этим обстоятельством недовольны.

Но, может, реальная причина в другом? Йоханнес Клебо не умеет бегать марафоны, а зачем же так напрягать норвежского гения спринта? Да и русские совсем распоясались.

«Может, поменять марафон на спринт?»

Первый марафон в Хольменколлене прошёл ещё в 1888 году. А с 1900 года было всего несколько случаев, когда организаторы объявляли об отмене гонки. Все случаи связаны с форс-мажорными обстоятельствами: отсутствие снега, реконструкция стадиона, Вторая Мировая война. Более чем за век гонка стала не просто престижной, а по-настоящему легендарной. Недаром король Норвегии по доброй традиции всегда приезжает посмотреть на лучших лыжников планеты и поздравить победителей.

Кстати, наши спортсмены побеждали на королевском марафоне пять раз: Павел Колчин, Алексей Прокуроров (дважды), Александр Легков и Александр Большунов.

Но сейчас многие представители лыжного сообщества хотят изменений.

«В таком виде, как это происходит сейчас, 50 км в Хольменколлене в Кубке мира вызывают сомнение. Нам нужно что-то делать с этим. Возможно, лыжники из большего количества стран участвовали бы, если бы гонка была короче. В нынешней ситуации они предпочитают заявляться на те гонки, где есть хоть какие-то шансы», — заявил рейс-директор FIS Пьер Миньере.

Тренер сборной Норвегии предложил заменить лыжный марафон в Хольменколлене на спринт

«Может, стоит поменять дистанцию на 15 км? Я обожаю гонку на 50 км, но, когда участников всего 40, это не помогает. К сожалению, такова реальность. Чтобы мировая элита хотела приезжать в Хольменколлен, нам нужно мыслить шире. Может, стоить предложить участникам спринт или дистанцию покороче?» — это уже слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена, который руководит спринтерской группой.

«К сожалению, нынешняя лыжная реальность такова, что марафоны становятся неинтересными многим из тех, кто сейчас бегает. Нужно к этому прислушаться. Хотя исчезновения марафона в Хольменколлене станет трагедией», — считает легендарный норвежский лыжник Оддвар Бро, бившийся в своё время с Александром Завьяловым и Николаем Зимятовым.

«Жалеть об исчезновении гонки на 50 км будут лишь те, кто вырос на ней. Я бы предпочёл масс-старт на 15 км», — высказался и Йоханнес Клебо.

Марафон-то при чём?

Почему все эти высказывания появились только сейчас?

Почему Миньере говорит именно о марафоне, словно единственная длинная гонка в сезоне источник абсолютно всех бед? Ведь до уик-энда в Хольменколлене марафонов в текущем розыгрыше Кубка мира не было. И что это меняло в плане участия и результатов?

«Они «убивают» целые страны». Норвежцев обвинили в разрушении лыжных гонок Кабинетные победы Норвегии напрягают уже не только Россию.

Давайте посмотрим на общий зачёт Кубка мира. Как там дела у тех, кто выступает не за Норвегию или Россию, а приезжает якобы на все этапы, где есть шансы? Финна Йиво Нисканена нужно вынести за скобки.

Швейцарец Дарио Колонья с единственным попаданием в призовую тройку в текущем сезоне – 12-й. Вся сборная Швеции – ещё ниже. Итальянец Федерико Пеллегрино и французы сосредоточились только на спринтерских гонках. Им даже 15 км кажутся огромными дистанциями. А если посмотреть на дистанционный зачёт, там ситуация ещё хуже.

Почему тогда FIS не пойти дальше и не отменить вообще все гонки на дистанции свыше 15 км? А вместо марафона провести даже не спринт, а суперспринт на 100 м. Зрелищно участников будет полно, формат тв-трансляций – лучше не придумаешь. Со снегом тоже проблем не будет. Насыпать 250-300 м снега можно всегда.

Только ведь это будут уже не лыжные гонки. Это будет просто шоу. Подобных шоу достаточно много проводится вне рамок Кубка мира, причём и зимой, и летом.

В общем, дело не в засилье норвежцев и русских, а в том, что в остальных странах, даже в Финляндии и Швеции, не так много в настоящий момент лыжников, способных показать достаточно высокие результаты. Но это не проблема календаря или протяжённости гонок. Это проблема исключительно отношения к подготовке спортсменов. Вот и всё.

Большунов вас так напугал?

Все разговоры, кажется, направлены только на одно – прозондировать почву на предмет сокращения количества длинных гонок в Кубке мира. Чтобы остановить Большунова?

Ведь в гонках, даже коротких, будут участвовать те же самые спортсмены, что и сейчас. Сильных лыжников из других стран в мгновение ока не появится.

Норвежская «стена» не помешает. Большунов вплотную подобрался к историческому Кубку мира Когда российский лыжник может поднять трофей над головой? Всё подсчитано!

Последнее время FIS и так проводит много экспериментов. Зрелищных скиатлонов в Кубке мира почти не осталось, марафон – только один, протяжённость этапа мужской эстафеты сокращена.

Стало намного интереснее?

Где же проявлять выносливость и терпение? Это те самые качества, которые отличают великих лыжников от тех, кто лишь гениально овладел умением работать на коротких ускорениях.

Просто вспомните три последних главных марафона: Пхёнчхан-2018, Зеефельд-2019 и Хольменколлен-2019. Если уж эти гонки не были интересны своим накалом, борьбой, интригой и проявлениями воли спортсменов, то лыжный спорт вообще можно закрывать!

Неужели Александр Большунов так напугал норвежцев, что они готовы даже свою историческую гонку выбросить как минимум из программы Кубка мира, а то и вовсе отменить?