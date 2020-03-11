Лыжник Большунов одержал великую победу. Но норвежцы умудрились и её испортить

Россиянин будто бы не обыграл соперников из Норвегии до конца.

Российский лыжник Александр Большунов стал обладателем Кубка мира! Досрочно, не дожидаясь окончания сезона и даже вне трассы. Всё дело в том, что сборная Норвегии приняла решение сняться с заключительных этапов Кубка мира из-за коронавируса, и Большунов точно будет первым.

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира

Это главная победа российского спорта в этом зимнем сезоне. И это точно одна из главных побед всего российского спорта за последние годы. Это по-настоящему великая победа.

Но как-то немножко жалко, что норвежцы умудрились её слегка подпортить.

Первая победа в российской истории

Величие достижения Большунова объяснить просто. После распада Советского Союза никто из российских лыжников не выигрывал Кубок мира. В 1991 году ещё под советским флагом это сделал Владимир Смирнов, а дальше – как отрезало. Победы праздновали норвежцы, шведы, немцы, даже испанец Мюлегг разок выиграл на стыке веков, а россияне, несмотря на все великие традиции, обилие классных лыжников и победы на чемпионатах мира и Олимпиадах, первыми не были.

В 2007, 2013 и 2014 годах Александр Легков занимал второе место, в 2017-м вторым был Сергей Устюгов, в 2019-м – Большунов, тогда укрепивший свою репутацию «князя серебряного».

Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!

Многие уже тогда верили, что Александр способен на большее, и их мечты сбылись очень быстро. В сезоне-2019/2020 Большунов буквально заставлял норвежцев дрожать. Ему ломали палки, его толкали, ему даже падали под ноги, но лидера сборной России было уже не остановить. Универсал Большунов на равных бился с Клебо в спринтах, а на дистанции просто «разрывал» соперников.

Когда в начале января Большунов выиграл «Тур де Ски», стало ясно, что он готов бороться и за главный приз по итогам всего сезона. Практически с каждой новой гонкой отрыв по очкам в таблице общего зачёта становился всё более внушительным. И последней каплей стал великолепный марафон в Норвегии. Александр выиграл его, обогнав на финишной прямой Крюгера.

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Отставание Клебо стало критическим: чтобы отыграть его, норвежцу нужно было набирать едва ли не максимум оставшихся в розыгрыше баллов при полных провалах самого Большунова. Одним словом, шансы на то, что россиянин упустит первое место, были исключительно математические.

Но и от математики в сборной Норвегии отказались. Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса команда приняла решение не выступать на заключительных этапах Кубка мира. «Спортивные результаты для нас были неважны, когда мы принимали это решение. Думаю, все это понимают», – подчеркнул менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг.

А раз Клебо больше не будет стартовать, то шансов догнать Большунова ни у кого нет.

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Выходка забудется, а чемпион останется

Победа Большунова получилась какой-то заочной. Согласитесь, куда приятнее было бы, если бы Александр получил приз после очередного очного противостояния с норвежцами.

А так – вроде бы и победил всех норвежцев, включая Клебо. А вроде и не до конца победил.

Разумеется, глупо полагать, что норвежцы снялись с соревнований исключительно из желания испортить победу главному конкуренту из России – этот довод вообще не принимался во внимание. Безусловно, норвежцы рассматривали множество факторов. Первый – это действительно вирус, который продолжает распространяться по миру. Второй – реальные шансы на борьбу за высокий спортивный результат. Наверняка учитывались организационные и финансовые факторы, всё-таки выступление в Северной Америке сложнее и дороже, чем очередной этап в Европе.

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Понятно, что, с одной стороны, решение норвежцев продиктовано разумными причинами. Но с другой, отказы выступать – это неуважение к соперникам и зрителям. В футболе же отчаявшаяся команда не уходит с поля на 75-й минуте при счёте 0:3. За это она будет жёстко наказана. Но в данном случае FIS, конечно, никаких санкций применять не будет – причины этого очевидны.

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В любом случае норвежцы и коронавирус подпортили Большунову готовящийся на протяжении целого сезона миг триумфа. Ведь всегда приятнее побеждать в честной схватке с соперником.

С другой стороны, российскому лыжнику буквально через несколько дней впервые в истории вручат Кубок мира. Выходка норвежцев и обстоятельства очковых сражений в концовке сезона совсем скоро забудутся, а фамилия Большунов в таблице чемпионов останется навсегда.

Да и разве кто-то посмеет сказать, что Александр не заслужил этот Кубок мира?