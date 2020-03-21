Из-за болезни лыжника отменили чемпионат России. Рыбкин рассказал, как его держат взаперти

В середине марта из-за болезни одного из лыжников было экстренно свёрнуто первенство России по лыжным гонкам. История вызвала большой резонанс и серьёзные опасения, а Дмитрий Губерниев даже разразился очень гневной и эмоциональной тирадой.
Но, к счастью, выяснилось, что коронавируса в российских лыжах нет.
Владимир Рыбкин, представляющий Москву и Республику Саха-Якутию, был срочно госпитализирован с подозрением на коронавирус. Но первый тест дал отрицательный результат. Парня обещали отпустить из больницы, но пока продолжают держать взаперти – карантин.
«Всё, по домам расходимся!»
18 марта в комплексе Малиновка в Архангельской области должны были пройти спринтерские гонки в рамках первенства России по лыжным гонкам среди спортсменов 19-20 лет.
Но за полчаса до начала квалификации гонки отменили. Не только спринт – все гонки. Причиной стала информация, распространённая непонятно кем: у Владимира Рыбкина, участника недавнего первенства мира в Обервизентале, подозрение на коронавирус.
«Всё отменили! Чемпионата не будет. По домам расходимся. Столько подготовки и всё напрасно!», — сокрушались спортсмены.
На самом деле, когда участники первенства узнали об отмене соревнований, причина ещё не была названа. Но потом информация распространилась очень быстро. Особенно постарался комментатор Дмитрий Губерниев, обрушившийся с критикой на всех, кого смог вспомнить – на Елену Вяльбе, на губернатора Архангельской области, на владельца комплекса.
Отмена по телефонному звонку
Конечно, в ситуации, когда есть подозрение на коронавирус, соревнования нужно отменять.
Елена Вяльбе сделала это мгновенно, как только ей сообщили информацию про Рыбкина.
Почему я это утверждаю? Потому что в этот момент ехал с ней и Александром Бессмертных в машине. Мы вместе находились в Кемерове на финале проекта «На лыжи!»
Конечно, она восприняла телефонный звонок с сообщением о госпитализации Рыбкина эмоционально, но тут же принялась действовать. И параллельно говорить всем звонившим журналистам, что ничего утверждать не будет, пока не дождётся результатов теста.
Это же справедливо, верно?
Но поток упрёков в её адрес уже было не остановить. «Бараны, уроды, преступники, кто за это ответит?» – это всё слова Дмитрия Губерниева.
«Я приехал в Малиновку здоровым! Сейчас взаперти»
Я связался с Владимиром Рыбкиным и попросил его рассказать то, что произошло.
«На первенстве мира в Обервизентале я выступил неудачно. Всего лишь 12-е место в спринте, хотя рассчитывал на призы. Я попросил у тренеров разрешения покинуть расположение сборной, поскольку прекрасно понимал, что больше мне выступить не удастся.
Транзитом через Прагу отправился в Москву, а уже оттуда – в Малиновку. Я приехал туда загодя, чтобы на главном турнире сезона показать лучший результат. Приехал здоровым, прекрасно себя чувствовал.
Но 11 марта ближе к вечеру почувствовал боль в горле. Это было после тренировки, на которой делал скоростную работу. Стал полоскать горло – это стандартная процедура. Однако за три дня до первой гонки першение перешло уже в сильную боль. Прочитал в интернете – симптомы ангины.
17 марта вызвал врача. Ко мне пришёл прикреплённый к турниру доктор, который после осмотра сказал, что это обычная катаральная ангина, даже выписал антибиотики. Он также сказал, что вечером ко мне зайдёт ещё один доктор. Я сделал обычную тренировку, поскольку хотел бежать гонку. А вечером врач, который меня осматривал, пошутил, что это больше не на ангину похоже, а на коронавирус. И пообещал, что передаст информацию дальше, это его обязанность.
Ну а утром в день гонки меня госпитализировали. Попросили пройти в машину, которая отвезла меня в больницу в посёлок Октябрьский, который находится в 15 км от Малиновки. Там меня поместили в инфекционный бокс, где я нахожусь до сих пор. Анализы у меня брали трижды, и вот пришёл первый результат из Москвы. Отрицательный!
Мне сказали, что выпустят, если подозрения не подтвердятся. Но я по-прежнему в больнице взаперти. Нужно ждать очередного подтверждения. С голоду не умру, конечно, но условия тут спартанские. Хотя с точки зрения именно медицинских процедур всё отлично, никаких нареканий. Кажется, мне предстоит пробыть тут ещё неделю. Представляете, я первый раз в жизни, сколько себя помню, попал в больницу, и тут же оказался изолирован», — сказал Рыбкин.
Острый фарингит
Диагноз, который в итоге поставили лыжнику – острый фарингит.
Соревнования из-за такой ерунды не отменяются. Первенство в любом случае было бы отменено согласно приказу Минспорта, но без шума, пыли и криков. Никто не стал бы трезвонить о коронавирусе. Как был отменён чемпионат России среди взрослых, который планировалось перенести в Малиновку.
Однако случилось то, что случилось. Обычная болезнь, у лыжников проявляющаяся довольно часто, стала причиной громкого скандала. Хотя его на самом деле не было. Но ведь кому-то этого очень хотелось, правда?
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