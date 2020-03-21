Из-за болезни лыжника отменили чемпионат России. Рыбкин рассказал, как его держат взаперти

В середине марта из-за болезни одного из лыжников было экстренно свёрнуто первенство России по лыжным гонкам. История вызвала большой резонанс и серьёзные опасения, а Дмитрий Губерниев даже разразился очень гневной и эмоциональной тирадой.

Губерниев: организаторы чемпионата России по лыжам, вы даже не бараны, вы преступники!

Но, к счастью, выяснилось, что коронавируса в российских лыжах нет.



Владимир Рыбкин, представляющий Москву и Республику Саха-Якутию, был срочно госпитализирован с подозрением на коронавирус. Но первый тест дал отрицательный результат. Парня обещали отпустить из больницы, но пока продолжают держать взаперти – карантин.

«Всё, по домам расходимся!»

18 марта в комплексе Малиновка в Архангельской области должны были пройти спринтерские гонки в рамках первенства России по лыжным гонкам среди спортсменов 19-20 лет.

Гонка первенства России отменена за полчаса до старта. У лыжника подозрение на коронавирус

Но за полчаса до начала квалификации гонки отменили. Не только спринт – все гонки. Причиной стала информация, распространённая непонятно кем: у Владимира Рыбкина, участника недавнего первенства мира в Обервизентале, подозрение на коронавирус.



«Всё отменили! Чемпионата не будет. По домам расходимся. Столько подготовки и всё напрасно!», — сокрушались спортсмены.

«Давайте запретим такого президента». Губерниев объявляет Вяльбе войну? Повод для споров всё тот же: Губерниев хочет видеть личную жизнь спортсменов. Вяльбе их ограничивает. Или всё не так просто, как кажется?

На самом деле, когда участники первенства узнали об отмене соревнований, причина ещё не была названа. Но потом информация распространилась очень быстро. Особенно постарался комментатор Дмитрий Губерниев, обрушившийся с критикой на всех, кого смог вспомнить – на Елену Вяльбе, на губернатора Архангельской области, на владельца комплекса.

Отмена по телефонному звонку

Конечно, в ситуации, когда есть подозрение на коронавирус, соревнования нужно отменять.



Елена Вяльбе сделала это мгновенно, как только ей сообщили информацию про Рыбкина.



Почему я это утверждаю? Потому что в этот момент ехал с ней и Александром Бессмертных в машине. Мы вместе находились в Кемерове на финале проекта «На лыжи!»



Конечно, она восприняла телефонный звонок с сообщением о госпитализации Рыбкина эмоционально, но тут же принялась действовать. И параллельно говорить всем звонившим журналистам, что ничего утверждать не будет, пока не дождётся результатов теста.



Это же справедливо, верно?

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Но поток упрёков в её адрес уже было не остановить. «Бараны, уроды, преступники, кто за это ответит?» – это всё слова Дмитрия Губерниева.

«Я приехал в Малиновку здоровым! Сейчас взаперти»

Я связался с Владимиром Рыбкиным и попросил его рассказать то, что произошло.



«На первенстве мира в Обервизентале я выступил неудачно. Всего лишь 12-е место в спринте, хотя рассчитывал на призы. Я попросил у тренеров разрешения покинуть расположение сборной, поскольку прекрасно понимал, что больше мне выступить не удастся.



Транзитом через Прагу отправился в Москву, а уже оттуда – в Малиновку. Я приехал туда загодя, чтобы на главном турнире сезона показать лучший результат. Приехал здоровым, прекрасно себя чувствовал.

Российский лыжник, у которого подозревают коронавирус, рассказал о самочувствии

Но 11 марта ближе к вечеру почувствовал боль в горле. Это было после тренировки, на которой делал скоростную работу. Стал полоскать горло – это стандартная процедура. Однако за три дня до первой гонки першение перешло уже в сильную боль. Прочитал в интернете – симптомы ангины.



17 марта вызвал врача. Ко мне пришёл прикреплённый к турниру доктор, который после осмотра сказал, что это обычная катаральная ангина, даже выписал антибиотики. Он также сказал, что вечером ко мне зайдёт ещё один доктор. Я сделал обычную тренировку, поскольку хотел бежать гонку. А вечером врач, который меня осматривал, пошутил, что это больше не на ангину похоже, а на коронавирус. И пообещал, что передаст информацию дальше, это его обязанность.

Ну а утром в день гонки меня госпитализировали. Попросили пройти в машину, которая отвезла меня в больницу в посёлок Октябрьский, который находится в 15 км от Малиновки. Там меня поместили в инфекционный бокс, где я нахожусь до сих пор. Анализы у меня брали трижды, и вот пришёл первый результат из Москвы. Отрицательный!

У лыжника, из-за которого отменили чемпионат России, не обнаружили коронавируса

Мне сказали, что выпустят, если подозрения не подтвердятся. Но я по-прежнему в больнице взаперти. Нужно ждать очередного подтверждения. С голоду не умру, конечно, но условия тут спартанские. Хотя с точки зрения именно медицинских процедур всё отлично, никаких нареканий. Кажется, мне предстоит пробыть тут ещё неделю. Представляете, я первый раз в жизни, сколько себя помню, попал в больницу, и тут же оказался изолирован», — сказал Рыбкин.

Острый фарингит

Диагноз, который в итоге поставили лыжнику – острый фарингит.



Соревнования из-за такой ерунды не отменяются. Первенство в любом случае было бы отменено согласно приказу Минспорта, но без шума, пыли и криков. Никто не стал бы трезвонить о коронавирусе. Как был отменён чемпионат России среди взрослых, который планировалось перенести в Малиновку.



Однако случилось то, что случилось. Обычная болезнь, у лыжников проявляющаяся довольно часто, стала причиной громкого скандала. Хотя его на самом деле не было. Но ведь кому-то этого очень хотелось, правда?