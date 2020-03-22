Сбой программы. Почему в фигурном катании у Тутберидзе побеждают только дети

В среде любителей фигурного катания нередко раздаются призывы ограничить общение юных звёздочек с прессой. Мотивация простая – отстаньте от детей, дайте им спокойно тренироваться и выступать. То есть бить рекорды и громить взрослых ребёнок может, а дать интервью – извините, маленький ещё. Да, подростку, всю жизнь проводящему на катке, зачастую непросто формулировать свои мысли, но это скорее повод развиваться и работать над собой, чем замыкаться от внешнего мира. У некоторых фигуристок косноязычие особенно режет слух, поскольку болельщикам хочется верить, что их кумир безупречен во всём.
К счастью, у новой звезды группы Этери Тутберидзе таких проблем нет. Действующая чемпионка мира среди юниорок и одна из главных претенденток на золотую медаль Олимпиады в Пекине Камила Валиева восхищает любителей фигурного катания не только сложнейшими прыжками и изысканной хореографией, но и грамотной речью. В интервью Первому каналу 13-летняя спортсменка уверенно отвечала на серьёзные вопросы.
Вот только было полное ощущение, что Камила транслирует чужие мысли, вложенные кем-то в её голову. Некую чемпионскую программу, без которой побеждать не получится.
Оптимальный рецепт Тутберидзе
В отличие от старших коллег по группе, Валиева успела выступить на главном старте сезона. На юниорском чемпионате мира Камила исполнила два потрясающих проката, не оставила ни шанса соперницам и ещё больше закрепилась в статусе главной претендентки на большие победы в ближайшие годы, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева представляет уже пятое поколение учениц Тутберидзе, выступающих на высоком международном уровне. Кажется, она взяла всё лучшее от предшественниц и ближе всех подошла к идеалу.
Очевидно, что впечатляющих промежуточных достижений Валиева добилась благодаря комбинации собственного таланта и тренерского мастерства. Этери Тутберидзе, годами работая с юными фигуристками, совершенствовала свои методы и, судя по всему, нашла близкий к оптимальному рецепт подготовки чемпионок. Чтобы хрупкие девочки внешне легко выполняли сложнейшие элементы, необходимо проводить с ними не только техническую, но и психологическую работу – правильно программировать их на успехи.
Слова проговорившейся Валиевой показывают, что в группе Тутберидзе такая работа ведётся.
Валиева раскрыла секрет Тутберидзе?
«Когда ты ещё маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 15-17 годам тебе становится уже немного страшно. Всё, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остаётся с тобой», — ответила Валиева на вопрос о том, как ей удаётся прыгать четверные.
Меньше всего хочется цепляться к словам ребёнка, но суть сказанного Камилой очень важна и способна пролить свет на секрет успеха юных воспитанниц Тутберидзе. А заодно понять, почему никому из её подопечных не удалось добиться выдающихся результатов по достижении 20 лет.
Камила уверена, что учить четверные надо в детстве, потому что к «15-17 годам становится страшно». Понятно, что 13-летняя девочка знает это не по собственному опыту, наверняка ей кто-то это объяснил, и она приняла на веру. С такой психологией изучать сложнейшие элементы проще, ведь девочки считают, что со временем осваивать четверные будет всё тяжелее. И если этот шаблон, вероятно, соответствует действительности, то вот другой вызывает сомнения.
Всё дело в психологии?
Валиева считает, что все элементы, выученные в детстве, уже никуда не исчезнут. Достоверной статистики по поводу четверных пока нет, так как Александре Трусовой и Анне Щербаковой преодолеть 17-летний рубеж только предстоит. Да, есть пример Элизабет Турсынбаевой, однако серебряный призёр чемпионата мира впервые прыгнула четверной на соревнованиях только в 19 лет, поэтому неверно говорить, что он остался с ней после переходного возраста. То же касается и Елизаветы Туктамышевой.
В данном случае даже не так важно, можно ли сохранить четверные с возрастом. Примечательно, что юные воспитанницы Тутберидзе в этом полностью уверены, хотя ни одного позитивного примера история не знает. Существующие у Валиевой представления о четверных с точки зрения 13-летней девочки выглядят логично, поэтому она чётко следует заложенной программе. Слабое место подобной практики заключается в том, что с возрастом у ученика в любом случае возникают вопросы, и не все ответы он готов принимать на веру. И в программе случается сбой. А исправить его уже не получается. Просто потому что никто не знает, как это сделать. Да и не нужно это делать, потому что уже есть другие ученицы, у которых пока всё работает без проблем.
О том, что неудачи подавляющего большинства подопечных Тутберидзе при взрослении вызваны не только изменениями организма, но и психологическими моментами, говорят ещё со времён ухода из её группы Юлии Липницкой. Слова Валиевой наводят на мысль, что как минимум доля истины в подобных предположениях есть.
Другое дело, большинство болельщиков абсолютно не волнует, что у Тутберидзе побеждают только дети.
И так будет до тех пор, пока каждую блистательную фигуристку будет сменять ещё более юная и совершенная. Или пока в мире не повысят возрастной ценз на самых крупных стартах.
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