Сбой программы. Почему в фигурном катании у Тутберидзе побеждают только дети

В среде любителей фигурного катания нередко раздаются призывы ограничить общение юных звёздочек с прессой. Мотивация простая – отстаньте от детей, дайте им спокойно тренироваться и выступать. То есть бить рекорды и громить взрослых ребёнок может, а дать интервью – извините, маленький ещё. Да, подростку, всю жизнь проводящему на катке, зачастую непросто формулировать свои мысли, но это скорее повод развиваться и работать над собой, чем замыкаться от внешнего мира. У некоторых фигуристок косноязычие особенно режет слух, поскольку болельщикам хочется верить, что их кумир безупречен во всём.

К счастью, у новой звезды группы Этери Тутберидзе таких проблем нет. Действующая чемпионка мира среди юниорок и одна из главных претенденток на золотую медаль Олимпиады в Пекине Камила Валиева восхищает любителей фигурного катания не только сложнейшими прыжками и изысканной хореографией, но и грамотной речью. В интервью Первому каналу 13-летняя спортсменка уверенно отвечала на серьёзные вопросы.

Вот только было полное ощущение, что Камила транслирует чужие мысли, вложенные кем-то в её голову. Некую чемпионскую программу, без которой побеждать не получится.

Идеал. Почему Валиева скоро затмит всех российских фигуристок-чемпионок Юная ученица Тутберидзе уже сейчас готова сражаться с лучшими фигуристками мира. А к Олимпиаде Камила будет вне конкуренции?

Оптимальный рецепт Тутберидзе

В отличие от старших коллег по группе, Валиева успела выступить на главном старте сезона. На юниорском чемпионате мира Камила исполнила два потрясающих проката, не оставила ни шанса соперницам и ещё больше закрепилась в статусе главной претендентки на большие победы в ближайшие годы, включая Олимпийские игры в Пекине. Валиева представляет уже пятое поколение учениц Тутберидзе, выступающих на высоком международном уровне. Кажется, она взяла всё лучшее от предшественниц и ближе всех подошла к идеалу.

Очевидно, что впечатляющих промежуточных достижений Валиева добилась благодаря комбинации собственного таланта и тренерского мастерства. Этери Тутберидзе, годами работая с юными фигуристками, совершенствовала свои методы и, судя по всему, нашла близкий к оптимальному рецепт подготовки чемпионок. Чтобы хрупкие девочки внешне легко выполняли сложнейшие элементы, необходимо проводить с ними не только техническую, но и психологическую работу – правильно программировать их на успехи.

Слова проговорившейся Валиевой показывают, что в группе Тутберидзе такая работа ведётся.

Российская фигуристка не знает равных на юниорском чемпионате мира. Камила совершенна! Противостояние с хвалёной американкой Лью откладывается. Ученица Тутберидзе сильнее на голову!

Валиева раскрыла секрет Тутберидзе?

«Когда ты ещё маленький, надо как раз и учить четверные, потому что ближе к 15-17 годам тебе становится уже немного страшно. Всё, что ты выучил до этого возраста, мне кажется, остаётся с тобой», — ответила Валиева на вопрос о том, как ей удаётся прыгать четверные.

Меньше всего хочется цепляться к словам ребёнка, но суть сказанного Камилой очень важна и способна пролить свет на секрет успеха юных воспитанниц Тутберидзе. А заодно понять, почему никому из её подопечных не удалось добиться выдающихся результатов по достижении 20 лет.

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

Камила уверена, что учить четверные надо в детстве, потому что к «15-17 годам становится страшно». Понятно, что 13-летняя девочка знает это не по собственному опыту, наверняка ей кто-то это объяснил, и она приняла на веру. С такой психологией изучать сложнейшие элементы проще, ведь девочки считают, что со временем осваивать четверные будет всё тяжелее. И если этот шаблон, вероятно, соответствует действительности, то вот другой вызывает сомнения.

Всё дело в психологии?

Валиева считает, что все элементы, выученные в детстве, уже никуда не исчезнут. Достоверной статистики по поводу четверных пока нет, так как Александре Трусовой и Анне Щербаковой преодолеть 17-летний рубеж только предстоит. Да, есть пример Элизабет Турсынбаевой, однако серебряный призёр чемпионата мира впервые прыгнула четверной на соревнованиях только в 19 лет, поэтому неверно говорить, что он остался с ней после переходного возраста. То же касается и Елизаветы Туктамышевой.

В данном случае даже не так важно, можно ли сохранить четверные с возрастом. Примечательно, что юные воспитанницы Тутберидзе в этом полностью уверены, хотя ни одного позитивного примера история не знает. Существующие у Валиевой представления о четверных с точки зрения 13-летней девочки выглядят логично, поэтому она чётко следует заложенной программе. Слабое место подобной практики заключается в том, что с возрастом у ученика в любом случае возникают вопросы, и не все ответы он готов принимать на веру. И в программе случается сбой. А исправить его уже не получается. Просто потому что никто не знает, как это сделать. Да и не нужно это делать, потому что уже есть другие ученицы, у которых пока всё работает без проблем.

«Этот робот Тутберидзе сломался. Несите нового». Это о поражении Загитовой? Алина боится, пропускает удар за ударом, на нее наводят порчу. Но она всё равно самая красивая и должна работать дальше. Спасибо за борьбу.

О том, что неудачи подавляющего большинства подопечных Тутберидзе при взрослении вызваны не только изменениями организма, но и психологическими моментами, говорят ещё со времён ухода из её группы Юлии Липницкой. Слова Валиевой наводят на мысль, что как минимум доля истины в подобных предположениях есть.

Другое дело, большинство болельщиков абсолютно не волнует, что у Тутберидзе побеждают только дети.

И так будет до тех пор, пока каждую блистательную фигуристку будет сменять ещё более юная и совершенная. Или пока в мире не повысят возрастной ценз на самых крупных стартах.