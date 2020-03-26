Мама забытых побед. Почему Татьяну Тарасову уважает весь мир фигурного катания

Её ученики блистали на мировой арене больше 30 лет. Она точно может позволить себе говорить всё, что хочет!

Живая легенда фигурного катания Татьяна Тарасова всегда высказывает мнение прямо, без обиняков, не пытаясь обойти острые углы и всем понравиться. Естественно, такая манера порождает немало недоброжелателей. Татьяну Анатольевну часто обвиняют в предвзятости, приписывают ей закулисные интриги и даже требуют отлучить от работы комментатором.

В попытках подорвать авторитет Тарасовой критики принижают заслуги выдающегося тренера. Мол, оказывается, Татьяна Анатольевна никого сама не воспитала, а всю карьеру брала лишь готовых чемпионов и пользовалась плодами работы других специалистов. А если так, то её профессиональное мнение не настолько уж и ценно…

Однако на самом деле в фигурном катании ещё не было более успешного и уважаемого тренера, чем Тарасова. Конечно, она тоже может заблуждаться или поддаваться эмоциям, но ставить под сомнение её авторитет и познания в фигурном катании как минимум глупо.

Почему авторитет Тарасовой ставят под сомнение

За последние годы аудитория фигурного катания значительно помолодела. У текущего поколения болельщиков свои кумиры, а героев прошлого знают и любят гораздо меньше, чем нынешних звёзд. Многие влюбились в фигурное катание только благодаря фантастическому прогрессу наших девочек, а потому даже легендарную битву Плющенко и Ягудина воспринимают как предания далёкой старины.

В силу возраста нынешние фанаты просто не помнят великих побед учеников Татьяны Анатольевны, поэтому у них действительно может возникнуть вопрос: а по какому праву Тарасова выражает свою позицию так безапелляционно, будто знает и понимает в фигурном катании всё?

Чтобы найти ответ, достаточно чуть ближе познакомиться с историей успеха самого титулованного тренера по фигурному катанию в истории. И вспомнить подзабытые уже победы, которые никогда бы не были достигнуты без усилий тренера Тарасовой.

Фото: РИА Новости

Вынужденный переход в тренеры

Стереотип о том, что Тарасова работала исключительно с состоявшимися спортсменами высокого уровня, разбивается уже о первую историю её тренерского успеха. Дочь великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова встала на коньки в четыре года и дважды поднималась на пьедестал чемпионата СССР в паре с Георгием Проскуриным, но мечтам о больших спортивных победах не суждено было сбыться. В 19 лет Татьяна завершила карьеру из-за травмы и пошла по стопам отца.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Большой победный путь тренера Тарасовой начался с танцевального дуэта Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова. Первый наставник пары Игорь Кабанов доверил перспективный дуэт молодому специалисту и не прогадал. Под руководством Татьяны Анатольевны Моисеева и Миненков в 1975 году сенсационно выиграли чемпионат мира, год спустя завоевали серебро Олимпиады, а в 1977-м вернули звание лучшего дуэта планеты.

Главный вызов в карьере

Тогда же, в середине 70-х, Тарасова приняла, пожалуй, самый серьёзный вызов в карьере. Её учениками стали Ирина Роднина и Александр Зайцев. Партнёрша к тому моменту была уже олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, поэтому на плечи Тарасовой легла огромная ответственность. Неудачные результаты титулованной пары могли поставить крест на тренерской карьере молодого специалиста, но Татьяна Анатольевна справилась. Во время работы с Тарасовой Роднина и Зайцев не только не знали поражений на крупнейших турнирах, но и обрели новый, ни на кого не похожий почерк.

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Уникальное умение Тарасовой находить к своим ученикам индивидуальный подход и преподносить их талант с неожиданной стороны сделали её одним из самых востребованных тренеров Советского Союза. Звёздным фигуристам было трудно выносить авторитарные методы работы, которые исповедовали большинство авторитетных специалистов того времени. Тарасова же, хотя и не давала спуска подопечным, старалась создать максимально благоприятные условия для творческого процесса, делала фигуристов соавторами чуда на льду.

Скандалы, травмы и много золота

При этом неверно считать, что Тарасова тренировала только готовые дуэты. Одну из самых ярких своих пар Татьяна Анатольевна создала сама, предложив одиночнице Наталье Бестемьяновой перейти в танцы. В итоге именно Тарасова привела Бестемьянову и Андрея Букина к золоту Олимпиады в Калгари и четырём победам на чемпионатах мира. А за несколько месяцев до Игр-1992 под крыло Тарасовой попросились Марина Климова и Сергей Пономаренко, долгие годы находившиеся в тени Бестемьяновой и Букина. Триумф этой пары в Альбервилле, по признанию самой Тарасовой, стал одним из самых эмоциональных моментов в её карьере.

Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images

На Олимпиаде в Нагано сразу в двух дисциплинах из четырёх гимн России звучал в честь учеников Тарасовой. Да, и пара Оксана Грищук/Евгений Платов, и одиночник Илья Кулик пришли к Татьяне Анатольевне уже опытными и титулованными спортсменами, но, во-первых, они сами захотели работать с Тарасовой, а во-вторых, ей вновь удалось оправдать доверие маститых атлетов. В обоих случаях путь к олимпийской вершине никак не назвать гладким. Грищук на каждой тренировке показывала характер, что часто приводило к скандалам, а Кулик страдал от травм и спада результатов. Но труд, терпение и мудрость тренера пересилили все невзгоды, цель была достигнута.

«Всеобщая мама фигурного катания»

Седьмое, последнее на данный момент олимпийское золото в копилку великого тренера принёс Алексей Ягудин. Пожалуй, именно драматичная победа Ягудина над Плющенко на Играх в Солт-Лейк-Сити стала самым памятным успехом в карьере Татьяны Анатольевны. Четыре года наставница крайне бережно вела талантливого, но впечатлительного фигуриста к золоту Олимпиады, окружая Алексея заботой и любовью, которую вполне можно сравнить с материнской.

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Фото: РИА Новости

Вообще, слово «мама» по отношению к Татьяне Анатольевне употребляли большинство её учеников, а американец Лайсачек, победивший Плющенко в Ванкувере с программами Тарасовой, как-то назвал её «всеобщей мамой фигурного катания».

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Ученики Тарасовой выиграли семь золотых олимпийских медалей в трёх видах фигурного катания, а также 41 золото на чемпионатах Европы и мира. Каждая награда была добыта благодаря феноменальному тренерскому таланту Тарасовой, сочетающей в себе безграничные познания в фигурном катании, потрясающий музыкальный и эстетический вкус, а также идеальное понимание человеческой психологии. Татьяну Анатольевну знают, любят и уважают во всём мире. И лишь немногие тренеры способны сравняться с ней по заслугам и авторитету.

Фото: РИА Новости

Так что даже если на секунду забыть о свободе слова (которую пока никто не отменял) и представить, что рассуждать о фигурном катании можно только самому титулованному, опытному и мудрому специалисту в мире, то, скорее всего, и в таком случае обойтись без комментариев Татьяны Тарасовой не получится.

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