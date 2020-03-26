Мама забытых побед. Почему Татьяну Тарасову уважает весь мир фигурного катания

Живая легенда фигурного катания Татьяна Тарасова всегда высказывает мнение прямо, без обиняков, не пытаясь обойти острые углы и всем понравиться. Естественно, такая манера порождает немало недоброжелателей. Татьяну Анатольевну часто обвиняют в предвзятости, приписывают ей закулисные интриги и даже требуют отлучить от работы комментатором.
В попытках подорвать авторитет Тарасовой критики принижают заслуги выдающегося тренера. Мол, оказывается, Татьяна Анатольевна никого сама не воспитала, а всю карьеру брала лишь готовых чемпионов и пользовалась плодами работы других специалистов. А если так, то её профессиональное мнение не настолько уж и ценно…
Однако на самом деле в фигурном катании ещё не было более успешного и уважаемого тренера, чем Тарасова. Конечно, она тоже может заблуждаться или поддаваться эмоциям, но ставить под сомнение её авторитет и познания в фигурном катании как минимум глупо.
Почему авторитет Тарасовой ставят под сомнение
За последние годы аудитория фигурного катания значительно помолодела. У текущего поколения болельщиков свои кумиры, а героев прошлого знают и любят гораздо меньше, чем нынешних звёзд. Многие влюбились в фигурное катание только благодаря фантастическому прогрессу наших девочек, а потому даже легендарную битву Плющенко и Ягудина воспринимают как предания далёкой старины.
В силу возраста нынешние фанаты просто не помнят великих побед учеников Татьяны Анатольевны, поэтому у них действительно может возникнуть вопрос: а по какому праву Тарасова выражает свою позицию так безапелляционно, будто знает и понимает в фигурном катании всё?
Чтобы найти ответ, достаточно чуть ближе познакомиться с историей успеха самого титулованного тренера по фигурному катанию в истории. И вспомнить подзабытые уже победы, которые никогда бы не были достигнуты без усилий тренера Тарасовой.
Фото: РИА Новости
Вынужденный переход в тренеры
Стереотип о том, что Тарасова работала исключительно с состоявшимися спортсменами высокого уровня, разбивается уже о первую историю её тренерского успеха. Дочь великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова встала на коньки в четыре года и дважды поднималась на пьедестал чемпионата СССР в паре с Георгием Проскуриным, но мечтам о больших спортивных победах не суждено было сбыться. В 19 лет Татьяна завершила карьеру из-за травмы и пошла по стопам отца.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Большой победный путь тренера Тарасовой начался с танцевального дуэта Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова. Первый наставник пары Игорь Кабанов доверил перспективный дуэт молодому специалисту и не прогадал. Под руководством Татьяны Анатольевны Моисеева и Миненков в 1975 году сенсационно выиграли чемпионат мира, год спустя завоевали серебро Олимпиады, а в 1977-м вернули звание лучшего дуэта планеты.
Главный вызов в карьере
Тогда же, в середине 70-х, Тарасова приняла, пожалуй, самый серьёзный вызов в карьере. Её учениками стали Ирина Роднина и Александр Зайцев. Партнёрша к тому моменту была уже олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира, поэтому на плечи Тарасовой легла огромная ответственность. Неудачные результаты титулованной пары могли поставить крест на тренерской карьере молодого специалиста, но Татьяна Анатольевна справилась. Во время работы с Тарасовой Роднина и Зайцев не только не знали поражений на крупнейших турнирах, но и обрели новый, ни на кого не похожий почерк.
Уникальное умение Тарасовой находить к своим ученикам индивидуальный подход и преподносить их талант с неожиданной стороны сделали её одним из самых востребованных тренеров Советского Союза. Звёздным фигуристам было трудно выносить авторитарные методы работы, которые исповедовали большинство авторитетных специалистов того времени. Тарасова же, хотя и не давала спуска подопечным, старалась создать максимально благоприятные условия для творческого процесса, делала фигуристов соавторами чуда на льду.
Скандалы, травмы и много золота
При этом неверно считать, что Тарасова тренировала только готовые дуэты. Одну из самых ярких своих пар Татьяна Анатольевна создала сама, предложив одиночнице Наталье Бестемьяновой перейти в танцы. В итоге именно Тарасова привела Бестемьянову и Андрея Букина к золоту Олимпиады в Калгари и четырём победам на чемпионатах мира. А за несколько месяцев до Игр-1992 под крыло Тарасовой попросились Марина Климова и Сергей Пономаренко, долгие годы находившиеся в тени Бестемьяновой и Букина. Триумф этой пары в Альбервилле, по признанию самой Тарасовой, стал одним из самых эмоциональных моментов в её карьере.
Фото: Gina Ferazzi/Los Angeles Times via Getty Images
На Олимпиаде в Нагано сразу в двух дисциплинах из четырёх гимн России звучал в честь учеников Тарасовой. Да, и пара Оксана Грищук/Евгений Платов, и одиночник Илья Кулик пришли к Татьяне Анатольевне уже опытными и титулованными спортсменами, но, во-первых, они сами захотели работать с Тарасовой, а во-вторых, ей вновь удалось оправдать доверие маститых атлетов. В обоих случаях путь к олимпийской вершине никак не назвать гладким. Грищук на каждой тренировке показывала характер, что часто приводило к скандалам, а Кулик страдал от травм и спада результатов. Но труд, терпение и мудрость тренера пересилили все невзгоды, цель была достигнута.
«Всеобщая мама фигурного катания»
Седьмое, последнее на данный момент олимпийское золото в копилку великого тренера принёс Алексей Ягудин. Пожалуй, именно драматичная победа Ягудина над Плющенко на Играх в Солт-Лейк-Сити стала самым памятным успехом в карьере Татьяны Анатольевны. Четыре года наставница крайне бережно вела талантливого, но впечатлительного фигуриста к золоту Олимпиады, окружая Алексея заботой и любовью, которую вполне можно сравнить с материнской.
Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова
Фото: РИА Новости
Вообще, слово «мама» по отношению к Татьяне Анатольевне употребляли большинство её учеников, а американец Лайсачек, победивший Плющенко в Ванкувере с программами Тарасовой, как-то назвал её «всеобщей мамой фигурного катания».
Ученики Тарасовой выиграли семь золотых олимпийских медалей в трёх видах фигурного катания, а также 41 золото на чемпионатах Европы и мира. Каждая награда была добыта благодаря феноменальному тренерскому таланту Тарасовой, сочетающей в себе безграничные познания в фигурном катании, потрясающий музыкальный и эстетический вкус, а также идеальное понимание человеческой психологии. Татьяну Анатольевну знают, любят и уважают во всём мире. И лишь немногие тренеры способны сравняться с ней по заслугам и авторитету.
Фото: РИА Новости
Так что даже если на секунду забыть о свободе слова (которую пока никто не отменял) и представить, что рассуждать о фигурном катании можно только самому титулованному, опытному и мудрому специалисту в мире, то, скорее всего, и в таком случае обойтись без комментариев Татьяны Тарасовой не получится.
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