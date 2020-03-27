Тайный Мир Ильиных. Почему фигуристка скрыла, что беременна от скандального танцовщика

О романе роскошной фигуристки Ильиных и звезды балета Полунина в России знали многие. Но рожала Елена в США втайне от всех.

Елена Ильиных распрощалась с фигурным катанием менее года назад, но после завершения карьеры времени даром не теряла. Одна из главных красавиц российского спорта успела попробовать себя в балете, объездить мир с собственным проектом, а ещё… стать мамой!

Роман олимпийской чемпионки Сочи с популярным артистом балета Сергеем Полуниным развивался стремительно, на глазах у всей страны, однако беременность Елены молодые люди тщательно скрывали.

Сейчас молодая мама и счастливый отец дарят всю любовь и заботу маленькому Миру, а по их невероятной романтической истории когда-нибудь снимут фильм.

Любовь разрушила звёздную пару

Очаровательная Елена Ильиных считалась эталоном партнёрши в танцах на льду: пластичная, музыкальная, грациозная. Наибольшего успеха Елена добилась вместе со своим первым партнёром Никитой Кацалаповым, с которым каталась в течение девяти лет. Звёздный час этого яркого дуэта наступил на Олимпиаде в Сочи, где Лена и Никита победили в командном турнире в составе сборной России, а также довольно неожиданно завоевали бронзу в танцах.

Специалисты прочили красивой паре борьбу за главные титулы и статус первого танцевального дуэта страны, однако тут в дело вмешалась любовь. Кацалапов решил выступать вместе со своей девушкой Викторией Синициной, поэтому любимый многими дуэт распался. Ильиных встала в пару с Русланом Жиганшиным, но к былым успехам подобраться не смогла. Весной 2017 года Елена попробовала кататься с Антоном Шибневым, но их творческий союз вскоре распался из-за невысокого уровня партнёра.

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В очередной раз оставшись без партнёра, Елена выступала в шоу вместе с Дмитрием Соловьёвым и не торопилась завершать карьеру. Фигуристка ощущала, что не до конца реализовала себя в спорте, и надеялась вернуться на высокий соревновательный уровень. Но конкретных вариантов не поступало, и Ильиных всё чаще задумывалась об уходе со льда.

Роман с известным танцовщиком

Именно в непростой для Елены момент и случилось знакомство с Полуниным. Харизматичный танцовщик известен не только балетным талантом, но и скандальными заявлениями, а также татуировкой с портретом президента РФ Владимира Путина на груди. В феврале 2019-го Сергей зашёл на страницу Лены в «Инстаграм» и сразу почувствовал, что они будут вместе. Молодые люди долгое время общались по интернету, а первая личная встреча произошла на спектакле Полунина в Мюнхене.

Отношения олимпийской чемпионки и звезды балета развивались быстро. Елена признавалась, что впервые испытывает чувство любви, и часто выкладывала в «инстаграм» совместные фотографии с избранником. Получила эта красивая романтическая история и творческое воплощение: Ильиных приняла участие в балете Полунина «Распутин».

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Тайная беременность чемпионки

Поклонники Ильиных и Полунина не могли нарадоваться на красивую пару, а в марте 2020 года от души поздравляли влюблённых со счастливым событием. Новость о появлении у Елены ребёнка стала настоящей неожиданностью для всех, ведь будущие родители тщательно скрывали беременность спортсменки. Даже в положении Ильиных активно вела «инстаграм» и путешествовала по миру: посещала премьеры Сергея, развивала «Академию чемпионов», созданную вместе с Юлией Липницкой. В общем, догадаться об интересном положении фигуристки было практически невозможно. Решение скрыть беременность от общественности было совместным. Сергей объяснил это желанием оберегать своих самых близких людей.

Тайное стало явным в начале марта, когда Ильиных написала: «16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!». Слово Мир Елена написала с большой буквы неспроста, ведь так новоиспечённые родители решили назвать первенца. Необычное имя мальчику придумал Сергей.

Четыре паспорта для Мира

Мир Сергеевич Полунин родился в Майами. Буквально за несколько дней до счастливого события Сергей гастролировал в Германии, но успел вернуться в США к возлюбленной. Прославленный танцовщик всё время проводит с семьёй, меняет сыну подгузники и окружает Елену заботой. Символично, что у Мира будет гражданство сразу нескольких стран. По словам Сергея, помимо американского и российского он планирует оформить сыну паспорта Украины и Сербии.

Елена признаётся, что не планирует ставить сына на коньки и, скорее, хочет, чтобы он пошёл по стопам отца. В любом случае главное, чтобы Мир рос здоровым, а нам остаётся только порадоваться за олимпийскую чемпионку, которая обрела настоящее семейное счастье.