Ползала по льду, пережила теракт, каталась у Тарасовой. Какой фигуристкой была Тутберидзе

25 лет назад в Оклахома-Сити произошёл самый крупный на тот момент теракт в истории США. Утром 19 апреля 1995 года у девятиэтажного административного здания взлетел на воздух заминированный грузовик. Взрыв унёс жизни 168 человек, ещё почти 700 получили ранения. Взрывной волной выбило стёкла во всех домах в радиусе 4,5 км. На улице всего за несколько минут образовалась огромная испуганная толпа.
Среди тех, кто в панике выбежал из соседних зданий, была и молодая российская фигуристка Этери Тутберидзе. В момент взрыва девушка шла в раздевалку общежития для бедных, расположенного через дорогу от разрушенного здания, и теперь растерянно смотрела на руины с зубной щёткой в руке и полотенцем наперевес.
Как талантливая фигуристка оказалась в сердце американской провинции, вдали от большой дружной семьи и практически без средств к существованию?
Почему без трагических событий в Оклахома-Сити мир мог и не узнать о тренере Этери Тутберидзе, совершившей революцию в женском одиночном катании?
Пример отца и детство на Таганке
Специалисты, когда-либо работавшие с Тутберидзе, в один голос называют главным секретом её успеха удивительное трудолюбие. Этери Георгиевна полностью отдаётся работе и требует того же от своих учеников. Тренер признавалась, что по-другому просто не умеет, ведь с самого детства у неё перед глазами был пример отца. Глава семьи трудился в две смены в литейном цеху и хватался за любую подработку, чтобы обеспечить пятерых детей.
Будущая фигуристка родилась последней. Беременность протекала непросто, и врачи даже опасались за здоровье роженицы, поэтому девочке дали имя в честь матери – Этери. Семья Тутберидзе жила в Москве, недалеко от храма святой Матроны Московской на Таганке. Несмотря на все усилия родителей, денег было не много, и маленькой Этери приходилось донашивать одежду за старшим братом. Вместе с тем, мама считала необходимым дать детям хорошее разностороннее образование: старшие дочери ходили в музыкальную школу и учили иностранные языки. Такой же «набор» ждал и Этери, но девочка выбрала свою судьбу сама.
Упрямство на льду и фортепиано для мамы
В 4 года Этери вместе с мамой провожали брата на футбольную тренировку. На том же стадионе располагался и каток. Катание маленьких «сказочных принцесс» и «снежинок» настолько заворожило девочку, что она попросила маму отдать её в секцию, а на все возражения твёрдо ответила: «Возьмут». Едва ступив на каток, она упала и дальше передвигалась по льду ползком, но упрямство и самоотверженность кучерявой девочки не ускользнули от Евгении Зеленковой, которая приняла Тутберидзе в свою группу и стала её первым тренером.
Благодаря упорству и трудолюбию Этери быстро освоилась на льду. Девочка не пропускала ни одной тренировки и старательно отрабатывала элементы, пока сопровождавший её отец дремал у бортика в перерыве между сменами на заводе. По настоянию мамы юная спортсменка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но её истинной любовью, конечно, было фигурное катание.
Скачок роста и работа с Тарасовой
Со временем Этери перешла в группу к супругу Зеленковой, авторитетному тренеру Эдуарду Плинеру. Под его руководством она освоила двойной аксель, тройной сальхов и тройной тулуп, однако в связи с успехами более взрослых учениц Плинер стал часто уезжать на соревнования. Без постоянного контроля со стороны тренера у Этери сначала исчезла стабильность в прыжках, а затем посыпались травмы.
Фото: fsrussia.ru
Трещина позвонка поставила карьеру Тутберидзе под угрозу, но тут на помощь дочери пришла Этери-старшая. После долгих поисков мама смогла найти врача, который предложил решить проблему за счёт уколов кальция. Этери действительно быстро пошла на поправку, однако то ли из-за лечения, то ли из-за паузы в тренировках резко начала вытягиваться. Всего за несколько месяцев её рост увеличился аж на 22 см, что фактически делало невозможным стабильное исполнение сложных прыжков.
Тутберидзе понимала, что перспектив в одиночном катании практически нет, однако бросать любимое дело не хотела, поэтому решила попробовать себя в танцах. В новом виде у Этери получалось неплохо. Она тренировалась у многих заслуженных специалистов, включая Елену Чайковскую, Наталью Линичук, Геннадия Аккермана и Татьяну Тарасову, поднималась на пьедестал этапов Кубка СССР, но для реализации серьёзных спортивных амбиций всё время чего-то не хватало.
Невезучие гастроли
Надежды добиться больших побед становилось всё меньше, Советский Союз распался, денег фигурное катание практически не приносило. Этери оказалась на распутье, а решение нашлось самым неожиданным образом. На одной из тренировок к ней подошёл заливщик катка и рассказал о наборе фигуристов в «Российский балет на льду». Тутберидзе прошла отбор в труппу, а осенью 1994 года в составе балета отправилась на гастроли в США.
Поездка, которая была рассчитана на полгода, растянулась на несколько лет и круто изменила судьбу Этери.
Гастроли «Российского балета на льду» не задались с самого начала. Часть артистов развернули на таможне из-за проблем с паспортами, а Этери вместе с другими попавшими в Штаты фигуристами вынуждена была ждать остальных в Оклахоме-Сити. Лёд для тренировок гостям из России выделили, но денег не хватало даже на еду. Через месяц, когда труппа всё же воссоединилась, выяснилось, что организаторы разорвали контракт.
Артистов разместили в приюте «Юношеской христианской ассоциации» (YMCA), на этаже для бездомных. Спать приходилось прямо на полу. Там они провели восемь месяцев. Лишь в апреле «Российский балет на льду» получил разрешение на несколько выступлений, которые привели зрителей в восторг. Высокую оценку представлению дал и мэр Оклахомы-Сити. Казалось, дела налаживаются, но главный удар ждал злополучный проект впереди.
Ангел в обличии пожарного
19 апреля 1995 года США вздрогнули от самого жуткого теракта в истории страны. По ужасному стечению обстоятельств, произошёл он всего в нескольких метрах от общежития, в котором проживали российские фигуристы. Бывший военный Тимоти Маквей припарковал у федерального здания Альфреда Марра грузовик со взрывчаткой, предварительно поджёг запал и успел скрыться за минуту до взрыва. Жертвами теракта стали 168 человек, ещё более 680 были ранены. Взрывная волна повредила около 300 домой в радиусе 4,5 км.
«Мне казалось это чем-то нереальным. Когда вышла на улицу, то думала, что мне это снится, машины горели в куче. Пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли в другое здание. Люди побежали в разные стороны, а я не могла понять, куда бежать, нашла какой-то камень и присела под ним. Тут меня нашёл пожарный, который понял, что мне нужно помочь. Я была в шлёпках, с зубной щёткой и полотенцем. Я бродила за ним, пока он проверял соседние здания», — вспоминала Тутберидзе день трагедии.
Тот самый американский пожарный не только помог молодой россиянке сориентироваться в панике, но и сыграл важную роль в её дальнейшей судьбе. Он приютил оставшуюся без крыши над головой фигуристку в своей семье, помог отремонтировать купленный на компенсацию автомобиль и даже нашёл ей новую работу.
Уход в тренеры вслед за партнёром
Спаситель Этери разослал видео с её выступлениями по американским ледовым шоу, и вскоре спортсменку с её партнёром Николаем Аптером пригласили в цирк на льду Ice Capades. Танцы в шоу такого формата популярностью не пользовались, поэтому Этери пришлось освоить поддержки, благо Аптер был хорошим «парником» и легко управлялся с партнёршей в воздухе.
За четыре года Тутберидзе объездила в составе Ice Capades всю Америку, появилась финансовая стабильность. Когда Аптер решил уйти из шоу и начать тренерскую карьеру, Этери возражать не стала, а последовала его примеру.
С тех пор перспективная в прошлом фигуристка выходила на лёд уже в новом качестве, а всю «боль нереализованности» вложила в работу с учениками, имена которых гремят на весь мир. Спортсменка, так и не сумевшая добиться серьёзных высот на коньках, теперь одерживает великие победы у бортика.
- 12 апреля 2020
-
11:34
-
11:03
-
10:17
-
09:39
-
08:30
-
04:25
-
01:02
-
00:39
-
00:12
- 11 апреля 2020
-
22:14
-
21:17
-
20:53
-
20:18
-
19:48
-
18:46
-
18:25
-
16:50
-
16:24
-
14:26
-
13:18
-
12:38
-
12:20
-
11:31
-
07:43
-
00:30
-
00:12
- 10 апреля 2020
-
23:17
-
22:50
-
22:38
-
21:50
-
20:59
-
20:42
-
20:21
-
19:56
-
19:42