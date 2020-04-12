Ползала по льду, пережила теракт, каталась у Тарасовой. Какой фигуристкой была Тутберидзе

25 лет назад в Оклахома-Сити произошёл самый крупный на тот момент теракт в истории США. Утром 19 апреля 1995 года у девятиэтажного административного здания взлетел на воздух заминированный грузовик. Взрыв унёс жизни 168 человек, ещё почти 700 получили ранения. Взрывной волной выбило стёкла во всех домах в радиусе 4,5 км. На улице всего за несколько минут образовалась огромная испуганная толпа.



Среди тех, кто в панике выбежал из соседних зданий, была и молодая российская фигуристка Этери Тутберидзе. В момент взрыва девушка шла в раздевалку общежития для бедных, расположенного через дорогу от разрушенного здания, и теперь растерянно смотрела на руины с зубной щёткой в руке и полотенцем наперевес.



Как талантливая фигуристка оказалась в сердце американской провинции, вдали от большой дружной семьи и практически без средств к существованию?



Почему без трагических событий в Оклахома-Сити мир мог и не узнать о тренере Этери Тутберидзе, совершившей революцию в женском одиночном катании?

Пример отца и детство на Таганке

Специалисты, когда-либо работавшие с Тутберидзе, в один голос называют главным секретом её успеха удивительное трудолюбие. Этери Георгиевна полностью отдаётся работе и требует того же от своих учеников. Тренер признавалась, что по-другому просто не умеет, ведь с самого детства у неё перед глазами был пример отца. Глава семьи трудился в две смены в литейном цеху и хватался за любую подработку, чтобы обеспечить пятерых детей.

«Шоу должно продолжаться». Тутберидзе отказывается жалеть фигуристок Тренер Тутберидзе не идёт на уступки даже чемпионкам и называет их по фамилии. Неужели побеждать по-другому нельзя?

Будущая фигуристка родилась последней. Беременность протекала непросто, и врачи даже опасались за здоровье роженицы, поэтому девочке дали имя в честь матери – Этери. Семья Тутберидзе жила в Москве, недалеко от храма святой Матроны Московской на Таганке. Несмотря на все усилия родителей, денег было не много, и маленькой Этери приходилось донашивать одежду за старшим братом. Вместе с тем, мама считала необходимым дать детям хорошее разностороннее образование: старшие дочери ходили в музыкальную школу и учили иностранные языки. Такой же «набор» ждал и Этери, но девочка выбрала свою судьбу сама.

Упрямство на льду и фортепиано для мамы

В 4 года Этери вместе с мамой провожали брата на футбольную тренировку. На том же стадионе располагался и каток. Катание маленьких «сказочных принцесс» и «снежинок» настолько заворожило девочку, что она попросила маму отдать её в секцию, а на все возражения твёрдо ответила: «Возьмут». Едва ступив на каток, она упала и дальше передвигалась по льду ползком, но упрямство и самоотверженность кучерявой девочки не ускользнули от Евгении Зеленковой, которая приняла Тутберидзе в свою группу и стала её первым тренером.

Тутберидзе не сдержалась и написала. А Медведевой за это досталось! Этери Тутберидзе после чемпионата мира рассказала о наболевшем, а читатели начали войну в комментариях. Да что с вами, люди?!

Благодаря упорству и трудолюбию Этери быстро освоилась на льду. Девочка не пропускала ни одной тренировки и старательно отрабатывала элементы, пока сопровождавший её отец дремал у бортика в перерыве между сменами на заводе. По настоянию мамы юная спортсменка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но её истинной любовью, конечно, было фигурное катание.

Скачок роста и работа с Тарасовой

Со временем Этери перешла в группу к супругу Зеленковой, авторитетному тренеру Эдуарду Плинеру. Под его руководством она освоила двойной аксель, тройной сальхов и тройной тулуп, однако в связи с успехами более взрослых учениц Плинер стал часто уезжать на соревнования. Без постоянного контроля со стороны тренера у Этери сначала исчезла стабильность в прыжках, а затем посыпались травмы.

Фото: fsrussia.ru

Трещина позвонка поставила карьеру Тутберидзе под угрозу, но тут на помощь дочери пришла Этери-старшая. После долгих поисков мама смогла найти врача, который предложил решить проблему за счёт уколов кальция. Этери действительно быстро пошла на поправку, однако то ли из-за лечения, то ли из-за паузы в тренировках резко начала вытягиваться. Всего за несколько месяцев её рост увеличился аж на 22 см, что фактически делало невозможным стабильное исполнение сложных прыжков.



Тутберидзе понимала, что перспектив в одиночном катании практически нет, однако бросать любимое дело не хотела, поэтому решила попробовать себя в танцах. В новом виде у Этери получалось неплохо. Она тренировалась у многих заслуженных специалистов, включая Елену Чайковскую, Наталью Линичук, Геннадия Аккермана и Татьяну Тарасову, поднималась на пьедестал этапов Кубка СССР, но для реализации серьёзных спортивных амбиций всё время чего-то не хватало.

«Не смогла уйти нормально? Страшно?» Тутберидзе жёстко ответила Медведевой И добила: «Тебя к серебру Олимпиады вообще Загитова притащила». Зачем тренер убивает свою ученицу? Или это отчаянная попытка её вернуть?

Невезучие гастроли

Надежды добиться больших побед становилось всё меньше, Советский Союз распался, денег фигурное катание практически не приносило. Этери оказалась на распутье, а решение нашлось самым неожиданным образом. На одной из тренировок к ней подошёл заливщик катка и рассказал о наборе фигуристов в «Российский балет на льду». Тутберидзе прошла отбор в труппу, а осенью 1994 года в составе балета отправилась на гастроли в США.



Поездка, которая была рассчитана на полгода, растянулась на несколько лет и круто изменила судьбу Этери.



Гастроли «Российского балета на льду» не задались с самого начала. Часть артистов развернули на таможне из-за проблем с паспортами, а Этери вместе с другими попавшими в Штаты фигуристами вынуждена была ждать остальных в Оклахоме-Сити. Лёд для тренировок гостям из России выделили, но денег не хватало даже на еду. Через месяц, когда труппа всё же воссоединилась, выяснилось, что организаторы разорвали контракт.

Артистов разместили в приюте «Юношеской христианской ассоциации» (YMCA), на этаже для бездомных. Спать приходилось прямо на полу. Там они провели восемь месяцев. Лишь в апреле «Российский балет на льду» получил разрешение на несколько выступлений, которые привели зрителей в восторг. Высокую оценку представлению дал и мэр Оклахомы-Сити. Казалось, дела налаживаются, но главный удар ждал злополучный проект впереди.

Ангел в обличии пожарного

19 апреля 1995 года США вздрогнули от самого жуткого теракта в истории страны. По ужасному стечению обстоятельств, произошёл он всего в нескольких метрах от общежития, в котором проживали российские фигуристы. Бывший военный Тимоти Маквей припарковал у федерального здания Альфреда Марра грузовик со взрывчаткой, предварительно поджёг запал и успел скрыться за минуту до взрыва. Жертвами теракта стали 168 человек, ещё более 680 были ранены. Взрывная волна повредила около 300 домой в радиусе 4,5 км.

«Мне казалось это чем-то нереальным. Когда вышла на улицу, то думала, что мне это снится, машины горели в куче. Пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли в другое здание. Люди побежали в разные стороны, а я не могла понять, куда бежать, нашла какой-то камень и присела под ним. Тут меня нашёл пожарный, который понял, что мне нужно помочь. Я была в шлёпках, с зубной щёткой и полотенцем. Я бродила за ним, пока он проверял соседние здания», — вспоминала Тутберидзе день трагедии.



Тот самый американский пожарный не только помог молодой россиянке сориентироваться в панике, но и сыграл важную роль в её дальнейшей судьбе. Он приютил оставшуюся без крыши над головой фигуристку в своей семье, помог отремонтировать купленный на компенсацию автомобиль и даже нашёл ей новую работу.

Уход в тренеры вслед за партнёром

Спаситель Этери разослал видео с её выступлениями по американским ледовым шоу, и вскоре спортсменку с её партнёром Николаем Аптером пригласили в цирк на льду Ice Capades. Танцы в шоу такого формата популярностью не пользовались, поэтому Этери пришлось освоить поддержки, благо Аптер был хорошим «парником» и легко управлялся с партнёршей в воздухе.

За четыре года Тутберидзе объездила в составе Ice Capades всю Америку, появилась финансовая стабильность. Когда Аптер решил уйти из шоу и начать тренерскую карьеру, Этери возражать не стала, а последовала его примеру.



С тех пор перспективная в прошлом фигуристка выходила на лёд уже в новом качестве, а всю «боль нереализованности» вложила в работу с учениками, имена которых гремят на весь мир. Спортсменка, так и не сумевшая добиться серьёзных высот на коньках, теперь одерживает великие победы у бортика.

Дочь Тутберидзе почти не слышит, но побеждает. Да, она тоже фигуристка! Единственная слабость «железной леди».