Рекорд на грани абсурда. Как итальянский дайвер катался по дну на велосипеде

Заново изобрести велосипед уже нельзя, а вот придумать какой-то странный способ использования привычного всем двухколёсного транспорта всё ещё можно. И даже можно попробовать сделать это лучше всех в мире. Но всё равно придётся поломать голову и, скорее всего, дойти до абсурда.

Велосипед позволил установить десятки, а то и сотни различных мировых рекордов.

Некоторые из них доступны только профессиональным гонщикам. Например, в 2019 году бельгиец Виктор Кампенартс установил новый часовой рекорд: проехал за 60 минут 55,089 км. Австрийцу Кристофу Штрассеру, чтобы установить рекорд, потребовались сутки: не спускаясь с седла он проехал 941,873 км. Стоит отметить, что все 24 часа он наматывал круги по велодрому.

Рекорды скорости устанавливают настоящие экстремалы. В 2018 году 45-летняя американка Денис Мюллер-Коренек разогналась аж до 295,6 км/ч. Правда, стоит оговориться, что специально подготовленный велосипед ехал в воздушном потоке следовавшей впереди гоночной машины. Рекорд устанавливали на идеально ровной поверхности высохшего соляного озера Бонневиль.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Можно также ездить на велосипеде задом, играя на скрипке, на одном колесе. Как ни странно, все эти (и многие-многие другие) рекорды регистрируются в том числе и для Книги Гиннесса.

Но один из самых безумных спектров велорекордов – это те, что устанавливаются под водой.

В 2013 году итальянский инструктор по фридайвингу Фабио Фалла установил странный, но удивительный рекорд. Задержав дыхание почти на две с половиной минуты, он смог проехать по дну бассейна 67,6 метра – представители Книги рекордов Гиннесса это зафиксировали. Интересно, что велосипед был специально утяжелён, а дайвер надел водолазный костюм со свинцовыми вставками, чтобы оба колеса велосипеда всегда касались дна – это обязательное требование.

Пожалуй, это были самые сложные 67 метров за всю историю езды не велосипеде!

Видео можно посмотреть в YouTube.

Второй невероятный рекорд из той же подводной сферы установил другой итальянский профессиональный дайвер. Витторио Инносенте, в отличие от коллеги, не задерживал воздух, а использовал водолазный костюм с запасом воздуха, поэтому мог позволить себе больше.

В 2001 году Витторио установил свой первый рекорд, проехав по дну бассейна 1200 метров. Средняя скорость поездки составила «бешеные» 87 сантиметров в секунду – примерно три километра в час. А своим главным рекордом итальянец считает поездку по морскому дну в районе порта Портофино на глубине 66,5 метра – так с велосипедом ещё никто не опускался. Достижение, конечно, на грани абсурда, но представители Книги рекордов Гиннесса его зафиксировали.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Инносенте позже признавался, что ехать по дну было сложно из-за того, что на дне оказалось много грязи. Но дайвер был счастлив доказать, что на велосипеде можно кататься в любых условиях.

До космоса велосипед пока не добрался. Но, может, время уже пришло?