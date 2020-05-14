«Девушка Бонда» стала тренером сборной России. На Олимпиаде Анастасия была неподражаема

В Пхёнчхане Брызгалова вместе с мужем добыла первую медаль в истории российского кёрлинга. Но через несколько дней её лишилась.

В 2018-м кёрлингистка Анастасия Брызгалова была одной из самых обсуждаемых спортсменок мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане она сначала попала в списки самых красивых спортсменок. Затем вместе с мужем и партнёром в смешанной паре Александром Крушельницким добралась до бронзовой медали, однако спустя пару дней лишилась заветной награды из-за допинга.

Два года спустя Анастасия решила завершить карьеру и стать тренером.

«Я ещё могу вернуться»

Одна из самых эффектных спортсменок Олимпиады-2018 Анастасия Брызгалова объявила о приостановке спортивной карьеры через два года после главного старта в карьере.

Чемпионка мира по кёрлингу Брызгалова завершила карьеру

Из спортсменок Анастасия сразу же перешла в тренеры: была включена в штаб сборной России по кёрлингу. Брызгалова будет работать со смешанными парами – именно в этой дисциплине кёрлинга она добилась наивысшего достижения в карьере, став чемпионкой мира.

«Я приняла решение закончить с игровой деятельностью. Такие планы были давно, а теперь хочу помочь нашей сборной добиться самых высоких достижений. Конечно, я могу вернуться на лёд. Своего возвращения совершенно не исключаю», – отметила спортсменка.

Девушка Бонда

Анастасия в паре с мужем Александром Крушельницким выиграла чемпионат мира, а на Играх в Пхёнчхане добралась до третьего места. Лишь неудачный бросок Крушельницкого в полуфинале лишил россиян возможности сыграть золотой матч, но бронзовый они выиграли.

На Олимпийских играх Брызгалова была неподражаема. С первого дня её заприметили западные журналисты. Прозвали «девушкой Бонда» – за красоту, стиль и непередаваемые эмоции на льду. Соцсети просто взрывались от восторга по поводу внешности Анастасии. Многие считали её настоящим секс-символом Олимпиады, сравнивали с Анджелиной Джоли, но «без швабры».

Даже камни не устоят! Какая же она красотка — наша Настя Брызгалова Нереальная, невероятная, восхитительная! Похожая одновременно на Анджелину Джоли и Меган Фокс. Смотреть кёрлинг нужно хотя бы ради неё!

13 февраля 2018 года, когда российская пара выиграла бронзовый матч, поток новостей о российской красавице, казалось, достиг своего пика.

В истории российского кёрлинга ничего подобного не было. Но счастье длилось недолго. Через пару дней стало известно о положительной пробе Александра на мельдоний. Новостей стало ещё больше, вот только далеко не восторженных. Лишиться награды прямо на Олимпиаде – такого не пожелаешь никому. И чувства словами не передать.

Вне зоны внимания

После Игр в Пхёнчхане про Анастасию Брызгалову стали постепенно забывать. Александр Крушельницкий был дисквалифицирован, а она вынуждена была искать себе нового партнёра. Выступала с Алексеем Тимофеевым в миксте, и в команде Алины Ковалёвой в классическом варианте кёрлинга.

Однако выдающихся результатов Брызгалова уже не добилась. Видимо, действительно нужно взять паузу, чтобы потом уже принять окончательное решение. А пока Анастасия будет тренером. Возможно, самым эффектным в истории мирового кёрлинга.