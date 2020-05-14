«Девушка Бонда» стала тренером сборной России. На Олимпиаде Анастасия была неподражаема

В 2018-м кёрлингистка Анастасия Брызгалова была одной из самых обсуждаемых спортсменок мира. На Олимпиаде в Пхёнчхане она сначала попала в списки самых красивых спортсменок. Затем вместе с мужем и партнёром в смешанной паре Александром Крушельницким добралась до бронзовой медали, однако спустя пару дней лишилась заветной награды из-за допинга.
Два года спустя Анастасия решила завершить карьеру и стать тренером.
«Я ещё могу вернуться»
Одна из самых эффектных спортсменок Олимпиады-2018 Анастасия Брызгалова объявила о приостановке спортивной карьеры через два года после главного старта в карьере.
Из спортсменок Анастасия сразу же перешла в тренеры: была включена в штаб сборной России по кёрлингу. Брызгалова будет работать со смешанными парами – именно в этой дисциплине кёрлинга она добилась наивысшего достижения в карьере, став чемпионкой мира.
«Я приняла решение закончить с игровой деятельностью. Такие планы были давно, а теперь хочу помочь нашей сборной добиться самых высоких достижений. Конечно, я могу вернуться на лёд. Своего возвращения совершенно не исключаю», – отметила спортсменка.
Девушка Бонда
Анастасия в паре с мужем Александром Крушельницким выиграла чемпионат мира, а на Играх в Пхёнчхане добралась до третьего места. Лишь неудачный бросок Крушельницкого в полуфинале лишил россиян возможности сыграть золотой матч, но бронзовый они выиграли.
На Олимпийских играх Брызгалова была неподражаема. С первого дня её заприметили западные журналисты. Прозвали «девушкой Бонда» – за красоту, стиль и непередаваемые эмоции на льду. Соцсети просто взрывались от восторга по поводу внешности Анастасии. Многие считали её настоящим секс-символом Олимпиады, сравнивали с Анджелиной Джоли, но «без швабры».
13 февраля 2018 года, когда российская пара выиграла бронзовый матч, поток новостей о российской красавице, казалось, достиг своего пика.
В истории российского кёрлинга ничего подобного не было. Но счастье длилось недолго. Через пару дней стало известно о положительной пробе Александра на мельдоний. Новостей стало ещё больше, вот только далеко не восторженных. Лишиться награды прямо на Олимпиаде – такого не пожелаешь никому. И чувства словами не передать.
Вне зоны внимания
После Игр в Пхёнчхане про Анастасию Брызгалову стали постепенно забывать. Александр Крушельницкий был дисквалифицирован, а она вынуждена была искать себе нового партнёра. Выступала с Алексеем Тимофеевым в миксте, и в команде Алины Ковалёвой в классическом варианте кёрлинга.
Однако выдающихся результатов Брызгалова уже не добилась. Видимо, действительно нужно взять паузу, чтобы потом уже принять окончательное решение. А пока Анастасия будет тренером. Возможно, самым эффектным в истории мирового кёрлинга.
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