Чемпионка мира по кёрлингу Брызгалова завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызглалова сообщила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка, впрочем, не исключает возможности возобновления выступлений.



«Закончила выступления. В планах было — сделать перерыв ещё после Олимпиады. В этом сезоне приняла решение закончить с игровой деятельностью. Цели и планы — помочь сборной нашей страны достичь самых больших результатов. Конечно, я могу вернуться. Пока сделала перерыв, но не исключаю, что вернусь в статус профессионального спортсмена», — цитирует Брызгалову ТАСС.



Как сообщил президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв, Анастасия уже перешла на тренерскую работу.



«Тренерский штаб предложил кандидатуру Василия Гудина на пост старшего тренера в дабл-миксте, вторыми тренерами — Владимира Собакина и Анастасию Брызгалову. Члены исполкома поддержали это предложение.



У Брызгаловой большой опыт в международных соревнованиях, общения со спортсменами в мире. Все три-четыре пары будут в равном положении. Тренерские кадры — это хорошо, пожелаем штабу удачи. Надеюсь, у них всё получится», — заявил Свищёв.