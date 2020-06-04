«Самый большой арбуз». Спортсмены рассказали, чего им больше всего не хватает на карантине

Ситуация с коронавирусом в России, похоже, постепенно налаживается – во многих городах начинают смягчать ограничения, страна мелкими, осторожными шажками возвращается к обычной жизни.



Пришло время задуматься над тем, что вы в первую очередь хотите сделать, когда карантин закончится. Пойдёте играть в футбол? Или в бар? Или как можно скорее в кино?



Оказывается, что даже именитые чемпионы в своих желаниях от своих болельщиков и поклонников ушли недалеко. Помимо возобновления тренировочного и соревновательного процесса все они хотят простых человеческих радостей – съездить на рыбалку, сгонять на футбол или даже пропустить с друзьями по бутылочке пива. В конце концов, они что – не люди, что ли?



«Чемпионат» спросил у именитых спортсменов, чего им особенно не хватает на карантине и что они сделают в первую очередь, когда всё закончится. Ответы получились весьма интересными.

Анастасия Павлюченкова, теннисистка

«После отмены карантина хочется пойти в салон красоты и сделать все банальные женские процедуры. Встретиться с друзьями в интересном кафе, просто погулять, сходить в кино – обожаю это делать. Ещё пошла бы на футбол – люблю его. Во время чемпионата мира была на игре Франция – Бельгия в полуфинале, а в прошлом году перед «Ролан Гаррос» меня пригласили на матч «Монако».



Больше всего я соскучилась по встречам с друзьями, общению и путешествиям. Я веду очень активный образ жизни, постоянно летаю – можно сказать, живу в аэропортах. Сейчас мне этого не хватает. Но с другой стороны, побыть дома, провести время с семьёй – это тоже преимущество. Мне очень редко это удаётся.



Конечно, хочется начать полноценно тренироваться. Я много работаю дома, но мышцы постоянно в напряге, не хватает процедур для восстановления – плавания, массажа. Как только откроют границы, полечу на юг Франции – там мой второй дом, где я живу и тренируюсь во время сезона».

Андрей Чесноков, бывший теннисист, тренер

«Хочется поскорее вернуться к работе – начать преподавать теннис. В области это можно делать уже с 1 июня. Готов пойти на любое мероприятие. Я за любой кипиш! Главное, чтобы что-то сдвинулось. Есть мечта просто посидеть на терраске в хорошую погоду.



Конечно, хочется встречаться с друзьями, пойти в ресторанчик. Телевизор я практически не смотрю, там показывают одно и то же на всех каналах. Если я хочу блевануть, тогда включаю телевизор. Какие там новости? Министр здравоохранения говорит, что пока не будет прививки от коронавируса, окончательно карантин не снимут. А если её не сделают, что, вечный карантин будет? Вирусологи и иммунологи говорят, что вакцину могут сделать к 2022 году. А зачем нужна будет прививка через два года, если все эти вирусы мутируют.



Хочется уже куда-то пойти. Однообразие надоело. Но за это время я купил себе велосипед, пытаюсь выстроить какой-то порядок в голове. Живу в Подмосковье, каждое утро бегаю кросс в семь километров, занимаюсь физической подготовкой, езжу на велосипеде 30-40 километров. Когда сели на карантин, все поправились, я же, наоборот, похудел на девять килограммов».

Андрей Назаров, экс-игрок НХЛ, хоккейный тренер

«С нетерпением жду, когда всё наконец-то откроется и заработает в полной мере. Хочется вернуться к нормальной жизни.



Какие планы после отмены всех ограничений? Знаете, давно обещал друзьям хорошую рыбалку! Поэтому, когда все запреты и изоляции снимут, все пропуска отменят и все мы будем жить в прежнем ритме, обязательно съездим с друзьями на рыбалку в Астрахань. Поверьте, улов будет хорошим, мы постараемся поймать самую большую рыбу. Кроме того, обязательно съедим самый большой и сочный астраханский арбуз».

Александр Шлеменко, боец, экс-чемпион Bellator в среднем весе

«Хочется поскорее вернуться в спортзал. У нас есть школа для детей, очень много ребят пишут: «Когда? Когда?» Они очень сильно соскучились, хотелось бы встретиться и начать совместно тренироваться. Ещё куда-нибудь отдохнуть бы съездить, на Алтай, например. Лето же, там отличная погода».

Дарюс Каспарайтис, экс-игрок НХЛ, олимпийский чемпион по хоккею

«Моя мечта – поскорее, сразу после окончания пандемии, слетать на матч АПЛ с участием «Манчестер Сити»! Это моя любимая футбольная команда, я фанат «Сити». Хочу живьём посмотреть на футбол, на людей, зайти в клубный магазин, потусоваться, поболтать с народом, поделиться какими-то историями. Я – хоккеист, но футбол – это тоже круто. С нетерпением жду рестарта АПЛ и буду со всей силой топить за «Манчестер Сити»!

Денис Булатов, гонщик программы SMP Racing

«Наверное, первое, что сделаю после карантина, – это встречусь с друзьями и пойду гулять по центру города без всяких ограничений. Потому что, конечно, на самоизоляции таких банальных с виду вещей больше всего не хватает и дистанционное общение не может полностью заменить живое. Да, и ресторанов ещё не хватает!



С другой стороны, из-за того что дома уже особо делать нечего, есть стимул сильнее готовиться к экзаменам и сессии. И есть небольшое развлечение – кибергонки, которые привносят некую экзотику в скучную буднюю жизнь. А если смотреть более амбициозно – есть желание поехать в Европу и, если получится, было бы классно поехать на машине. Причем не в одну страну, а поколесить по нескольким странам. Возможно, не только по центральной Европе, а, может, заехать ещё в курортные страны. Устроить большой автотрип, когда всё наладится и всё откроют».

Сергей Карасёв, экс-игрок НБА, бронзовый призёр Олимпиады

«Первым делом пойду на нормальную, совместную тренировку. Соскучился по партнёрам, по баскетболу, по адреналину. Сейчас провожу всё время с семьёй, очень не хватает баскетбола. А если говорить не про работу, то с супругой сходим в Большой театр».

Сергей Шубенков, чемпион мира в барьерном беге на 110 метров

«Я не в столице, а у нас в Барнауле с ограничениями не всё так грустно, как у вас. Но мне очень сильно не хватает банальных встреч с друзьями. Они не запрещены, но мы лишний раз стараемся ограничить себя. Но по игрушкам, посиделкам, пиву и вину с друзьями я скучаю. Поэтому, когда всё закончится, обязательно соберусь с корешами».

В подготовке материала принимали участие Павел Левкович, Арина Лаврова, Андрей Панков, Павел Панышев, Даниил Сальников и Евгений Кустов.