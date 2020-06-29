Побег из России – за деньги! Спортсменов заставят платить за смену паспорта

Министерство спорта намерено обязать молодых спортсменов до 23 лет, уезжающих за рубеж, компенсировать своим спортивным школам все затраты по подготовке. Соответствующий проект изменений в закон уже опубликован. Всё правильно. Пока не заплатят, пусть дома сидят.

А что? Кто-то недоволен?

Отдай долг государству!

Идея вроде бы хорошая. Сначала отдай долг государству, либо пусть этот долг оплатит приглашающая сторона, а затем отправляйся на все четыре стороны. Базовые затраты своей спортивной школе нужно возместить без всяких споров. Экипировку и инвентарь выдавали? Тренеры со спортсменами работали? На соревнования ездили? Мастерство повышали?



Государство через школы вкладывалось в подготовку не для того, чтобы потом любой молодой спортсмен мог собрать вещи и спокойно свалить туда, где видит своё светлое будущее.



Железный занавес? Возвращение в «совок»? Возможно. Но вот пример: в процессе развала СССР тот же гандбол, когда игроки поехали за границу сотнями, причём практически одновременно, был спасён только благодаря возрастному цензу. Либо своим ходом год за годом, либо нужны были какие-то заслуги перед страной, чтобы тебя отпустили. Остатки гандбольной славы сохранить удалось.



Актуальна ли эта проблема сейчас? Да, но не везде. Выступать за сборную России, в общем-то, выгодно, если ты добиваешься результата. Массовые отъезды есть лишь там, где уровень конкуренции очень высок – в фигурном катании, например, или в биатлоне. Примеры Домрачевой и Кузьминой ведь все помнят. Кто знает, стали бы они звёздами, если бы остались в России?

Видео доступно на «Чемпионате».

Вроде бы бесплатный спорт

Спорт давно уже превратился в огромный бизнес, и тут нужно уметь считать деньги. Порядок расчёта и выплаты такой компенсации будет определён в отношении каждого вида спорта федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по представлению соответствующей спортивной федерации.



Вот только когда дело до деталей расчётов дойдёт, начнутся жаркие споры.



Изменения в закон о спорте – попытка компенсировать государственные убытки. Спорт же у нас вроде бы бесплатный, это гарантируется конституцией. Хотя подождите…



Нужны купальники для выступления по ходу сезону на важных соревнованиях по художественной гимнастике – вкладываются родители. Нужны костюмы и коньки для юных фигуристов, а ещё неплохо бы лёд арендовать для индивидуальных занятий – вкладываются родители. В секции выдали лыжи, на которых пять поколений отбегало, рваные ботинки, которые даже в мастерской не берутся делать, и палки с оторванными темляками – вкладываются родители. У местных спорткомитетов нет денег (не то чтобы вообще нет, а нет для юных спортсменов) на автобус, чтобы на соревнования в соседний регион или хотя бы район доехать, – вкладываются родители.



И дело ведь не в непомерных амбициях детей и родителей, таких единицы в общей массе. Нет, дело именно в системе. Так сплошь и рядом. Может быть, в каких-то элитных спортивных школах или училищах ситуация лучше, но это исключения из правил. Имеет ли государство моральное право диктовать свои правила, когда не выполняет взятые на себя обязательства? Когда спортсмены пробиваются наверх не благодаря, а вопреки (и почти у всех звёзд таких историй «вопреки» предостаточно).

«Утечка мышц»

На самом деле, введение ограничений, предусмотренных министерством спорта, – это спорный и сложный вопрос. Зачем новые правила принимаются? Очевидно, что государство хочет удержать максимальное количество молодых талантливых спортсменов от отъезда за рубеж. Для специалистов высокой квалификации это называется «утечка мозгов». А тут как? «Утечка мышц»?



Не исключено, что ограничения эти принимаются в связи с грядущими санкциями в отношении всего российского спорта. Чтобы молодёжь не сбежала за четыре года дисквалификации страны, а переждала, перетерпела, подготовилась и взорвала мир спорта уже в середине 2020-х.

Хотя чего лукавить. Вряд ли закон остановит спортсменов, которые приняли решение уехать.



Во-первых, для кого спортивные цели выше денег – те просто заплатят за отъезд из России или убегут. Разве мало в нашей спортивной истории подобных примеров?



Во-вторых, что интереснее. Если спортсмены выполнили все условия по смене спортивного гражданства, предусмотренные международными нормами, кто их остановит?



Разве что их, как злостных уклонистов от уплаты налогов, будут сразу же вносить в базы невыездных и отлавливать прямо в аэропортах. Но разве это выход?!



Долги долгами, но удерживать людей на родине нужно какими-то другими методами.