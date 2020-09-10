«Надеемся, на небесах есть спортзал». Почему «Мистер Вселенная» из Чехии умер в 32 года

В Чехии скончался обладатель юниорского титула «Мистер Вселенная» Якуб Шубрт. Причина смерти – полиорганная недостаточность. Ему было всего 32 года. Шубрт – далеко не первый культурист и пауэрлифтер, который умер совсем молодым. Неужели снова виной всему – «химия», которая помогает атлетам справляться с огромными нагрузками?

«Мистер Вселенная» среди юниоров

Якуб Шубрт был одним из известнейших бодибилдеров Чехии. Он увлёкся «качалкой», ещё будучи подростком. И очень быстро увлечение превратилось в образ жизни. В 21 год Якуб стал обладателем титула «Мистер Вселенная». Но не как Арнольд Шварценеггер среди взрослых, а среди юниоров.

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Он ещё много лет после этого выступал на разных турнирах, становился победителем и призёром. В частности, в 2014-м Шубрт завоевал бронзовую награду на европейском фестивале «Олимпия», который проходит под эгидой международной федерации бодибилдинга и фитнеса.



Последние четыре годы он работал финтес-тренеров, составляя программы как для новичков, так и для профи.

«Ты даже не попрощался»

Смерть Шубрта стала внезапной для его родных и близких. По всей видимости, они не подозревали, насколько серьёзной была его болезнь.



«Наш любимый брат! Ты даже не успел попрощаться. Ты был и всегда будешь для нас самым лучшим. Мы очень скучаем по тебе и никогда не забудем. Надеемся, на небесах у тебя есть хороший спортзал», – написали его сёстры в «Фейсбуке».

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«Для меня известие о его смерти стало настоящим шоком. Я очень давно знал Якуба, мы часто выступали на одних турнирах. В 2014-м он победил меня на «Олимпии». Тогда казалось, что у него впереди долгие годы успешной карьеры. Насколько я знаю, он скончался из-за отказа органов», – сказал в интервью чешскому изданию бодибилдер Филипп Гржнар.

Фото: facebook.com/jakub.s.bodybuilding

«Против природы не попрёшь, сердце не железное»

Действительно, Шубрт скончался от полиорганной недостаточности. При таком диагнозе смертность превышает 80 процентов. Главной особенностью этого системного заболевания является неудержимость развития повреждения органа или системы до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма.



Одной из причин болезни является долгий период приёма стероидов. Не секрет, что бодибилдеры без «химии» обойтись не могут. И зачастую ставят на карту свою жизнь.



В ноябре 2019 года в своём доме в Кардиффе был найден мёртвым уроженец Польши Себастьян Какол. Он выиграл титул «Мистер Великобритания», а через два дня умер. После вскрытия выяснилось, что культурист баловался женскими гормонами для лечения бесплодия и увеличения груди – с их помощью перед соревнованиями он наращивал мышечную массу.

Фото: facebook.com/jakub.s.bodybuilding

В случае с Шубртом вполне вероятен вариант, что к неизлечимой болезни привели запрещённые препараты. Медикам ещё предстоит сделать окончательные выводы о причинах смерти.



Читатели «Чемпионата» также предполагают, что спортсмена сгубила «химия»:



«Против природы не попрёшь, сердце не железное»



«Гормональные препараты, стероиды»



«Билдеры вообще себя не жалеют. Огромные нагрузки и т.д.»

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«У топовых спортсменов присед и тяга за триста, а жим за двести уходит. И носить на себе 130-150 кг – это тебе не в лодке плавать и по лесу ходьбой заниматься. Потом есть ещё сушка, а до неё ударные приёмы пищи, вставая ещё и ночью».



«Печально, билдеры постоянно умирают».



В последние годы из жизни ушли несколько известных бодибилдеров, которым ещё не было 30 или чуть за 30.