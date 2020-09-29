Самую сексуальную спортсменку мира пригласили в футбол. Кому так повезло?

Немка Алиса Шмидт – восходящая звезда европейской лёгкой атлетики. Пару лет назад издание Busted Coverage признало её самой сексуальной легкоатлеткой планеты. Вряд ли можно с этим спорить. На юную девушку обрушилась популярность. На её инстаграм-аккаунт уже подписано более миллиона человек, а спонсорские контракты идут один за другим.
Хуммельс и компания в восторге
А совсем недавно Алиса на некоторое время стала фитнес-тренером одного из самых популярных клубов Европы дортмундской «Боруссии». Шмидт провела занятие по общей физической подготовке. Спортсменка растягивалась вместе с Тома Мёнье, Феликсом Пасслаком и Мануэлем Аканджи, а затем устроила пробежку с центральным защитником клуба и сборной Германии Матсом Хуммельсом.
Игроки «Боруссии» признались, что Алиса подняла им боевой дух, настрой и мотивировала на дальнейшую борьбу с «Баварией» за чемпионство в Бундеслиге.
Алиса – вице-чемпионка Европы среди легкоатлетов не старше 20 лет. В прошлом году она стала третьей в эстафете на европейском первенстве. Сейчас ей всего 21 год, поэтому в Германии на девушку возлагают большие надежды. Может быть, в следующем году она поднимется на пьедестал на Олимпиаде в Токио.
Отец Алисы был главным мотиватором в начале её карьеры. Именно он настоял на том, чтобы девушка начала серьёзно заниматься лёгкой атлетикой. В школе она соревновалась не только в беге на различных дистанциях, но и в прыжках в длину. Несмотря на большую загрузку в спорте, Шмидт проходит очное обучение в университете Берлина.
«Гуд бай, Ленин»
Плохая новость для тех, кто уже начал писать ей приглашение на свидание. Алиса уже почти три года встречается с парнем по имени Фредди Рихтер. Он тоже немец и раньше серьёзно занимался бодибилдингом, однако в последнее время увлёкся фотографией. Благо, что ему есть на ком тренировать свои навыки. Пока пара не собирается узаконивать свои отношения. Может у её поклонников ещё есть шанс.
Алиса обожает путешествовать, а её любимым место является Бали, где она может днём воссоединиться с природой, а ночью ходить на шумные вечеринки с подругами. Её любимым фильмом является «Гуд бай, Ленин» — картина, рассказывающая историю берлинской семьи в период упразднение ГДР и объединения Германия. Шмидт сама с Берлина, поэтому этот фильм ей особенно близок.
Уже сейчас Алиса зарабатывает от 100 до 500 тысяч долларов в год в зависимости от съёмок в рекламах и спонсорских контрактах. А могла бы зарабатывать ещё больше, если бы соглашалась на откровенные фотосессии. Знаменитый Playboy несколько раз выходил на девушку с различными предложениями, однако Алиса пока отказывается и заявляет, что спорт на данный момент для неё важнее эротики.
- 29 сентября 2020
-
14:45
-
14:43
-
14:14
-
13:59
-
10:47
-
09:25
-
09:15
- 28 сентября 2020
-
22:19
-
21:52
-
19:54
-
17:53
-
13:30
-
13:23
- 27 сентября 2020
-
22:57
-
21:48
-
20:14
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
16:20
-
15:47
-
12:22
-
09:40
- 26 сентября 2020
-
22:13
-
20:05
-
15:19
-
11:18
-
10:53
- 25 сентября 2020
-
22:42
-
20:49
-
18:59
-
18:14
-
15:30
-
13:29
-
12:27