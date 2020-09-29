Самую сексуальную спортсменку мира пригласили в футбол. Кому так повезло?

Немка Алиса Шмидт – восходящая звезда европейской лёгкой атлетики. Пару лет назад издание Busted Coverage признало её самой сексуальной легкоатлеткой планеты. Вряд ли можно с этим спорить. На юную девушку обрушилась популярность. На её инстаграм-аккаунт уже подписано более миллиона человек, а спонсорские контракты идут один за другим.

Хуммельс и компания в восторге

А совсем недавно Алиса на некоторое время стала фитнес-тренером одного из самых популярных клубов Европы дортмундской «Боруссии». Шмидт провела занятие по общей физической подготовке. Спортсменка растягивалась вместе с Тома Мёнье, Феликсом Пасслаком и Мануэлем Аканджи, а затем устроила пробежку с центральным защитником клуба и сборной Германии Матсом Хуммельсом.

Игроки «Боруссии» признались, что Алиса подняла им боевой дух, настрой и мотивировала на дальнейшую борьбу с «Баварией» за чемпионство в Бундеслиге.



Алиса – вице-чемпионка Европы среди легкоатлетов не старше 20 лет. В прошлом году она стала третьей в эстафете на европейском первенстве. Сейчас ей всего 21 год, поэтому в Германии на девушку возлагают большие надежды. Может быть, в следующем году она поднимется на пьедестал на Олимпиаде в Токио.

Отец Алисы был главным мотиватором в начале её карьеры. Именно он настоял на том, чтобы девушка начала серьёзно заниматься лёгкой атлетикой. В школе она соревновалась не только в беге на различных дистанциях, но и в прыжках в длину. Несмотря на большую загрузку в спорте, Шмидт проходит очное обучение в университете Берлина.

«Гуд бай, Ленин»

Плохая новость для тех, кто уже начал писать ей приглашение на свидание. Алиса уже почти три года встречается с парнем по имени Фредди Рихтер. Он тоже немец и раньше серьёзно занимался бодибилдингом, однако в последнее время увлёкся фотографией. Благо, что ему есть на ком тренировать свои навыки. Пока пара не собирается узаконивать свои отношения. Может у её поклонников ещё есть шанс.

Алиса обожает путешествовать, а её любимым место является Бали, где она может днём воссоединиться с природой, а ночью ходить на шумные вечеринки с подругами. Её любимым фильмом является «Гуд бай, Ленин» — картина, рассказывающая историю берлинской семьи в период упразднение ГДР и объединения Германия. Шмидт сама с Берлина, поэтому этот фильм ей особенно близок.

Уже сейчас Алиса зарабатывает от 100 до 500 тысяч долларов в год в зависимости от съёмок в рекламах и спонсорских контрактах. А могла бы зарабатывать ещё больше, если бы соглашалась на откровенные фотосессии. Знаменитый Playboy несколько раз выходил на девушку с различными предложениями, однако Алиса пока отказывается и заявляет, что спорт на данный момент для неё важнее эротики.