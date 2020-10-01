Отчитали как малолетку. Чемпионке Тураевой в аэропорту пришлось доказать, что она женщина

Чемпионка мира по пауэрлифтингу испытала страх и беспомощность от действий сотрудников сразу двух аэропортов. Понесут ли они наказание?

Очередной громкий скандал случился в российском спорте. Шестикратную чемпионку мира по пауэрлифтингу Анну Тураеву дважды останавливали в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы с требованием доказать принадлежность к женскому полу. Сотрудники авиакомпании не поверили, что Анна – женщина. Особенно неприятной для спортсменки получилась проверка в столице. Как такое возможно в XXI веке?

«Интересовались, кто я в постели»

Тураева летела в Краснодар из Санкт-Петербурга с пересадкой в Москве авиакомпанией Utair, если верить скрину в социальных сетях, который выложила спортсменка. Покупая авиабилеты, всегда нужно указывать свой пол в анкете. Паспортный контроль – стандартная процедура в любом аэропорту как на внутренних, так и на международных рейсах. Именно здесь и случилась скандальная ситуация.

«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера. Интересовались, в роли кого я по жизни и в постели. Перед посадкой в Петербурге я, как пятилетний ребёнок, пыталась доказать, что я женщина. Как будто в этом была какая-то необходимость.

Было сложно, но я смогла объясниться. По прилёте в Москву история повторилась, только в этот раз меня встретили с агрессией. Мне стало обидно и страшно. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

Авиакомпания извинилась

В компании Utair быстро отреагировали на произошедшее и в комментариях к публикации Тураевой принесли извинения спортсменке. А также связались с Анной в личных сообщениях и дали понять, что проблема в целом исчерпана. Сама чемпионка мира пока не готова давать публичные комментарии.

«Здравствуйте, приносим извинения за принесённые негативные эмоции, такое обслуживание неприемлемо для нашей авиакомпании. Мы обязательно проверим действия сотрудников аэропорта, работавших на вашем рейсе, и разберёмся в ситуации», — говорится в сообщении авиакомпании.

Кто такая Анна Тураева и почему она популярна

Многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу является также мастером спорта международного класса WPC России по жиму лёжа. У Анны от рождения были проблемы с шейными позвонками, которые сместились настолько, что было кислородное голодание. До 10 класса она была освобождена от занятий физкультурой, однако именно спорт изменил её жизнь.

Её спортивная биография стартовала с культуризма, но травма спины заставила отказаться от этой идеи. Целых три месяца она вообще была прикована к кровати. По сути единственным занятием, которое ей было позволено, был жим лёжа. И она добилась блестящих результатов в этом, выигрывая турнир за турниром, а теперь передаёт свой опыт уже в роли тренера.

В родном Туапсе её часто узнают на улицах и просят сфотографироваться. Тоже самое и в Краснодаре, где Анна проводит большую часть времени. Однако необычный для женщины внешний вид часто становится и большой проблемой.

«В барах на меня могут наехать»

Скандал, который произошёл в московском и петербургском аэропорту из-за внешнего вида Тураевой, был далеко не первым. В интервью порталу Yuga.ru Анна подробно объяснила, с чем ей приходилось сталкиваться.

«Дискомфорт у меня вызывают невоспитанные люди в заведениях или в аэропорту. Сотрудники полиции, которые абсолютно не умеют общаться, неадекватно разговаривают. Это быдло-пати очень напрягает. В барах бывают какие-то непонятки, и разборки начинаются. Могут, видя, что я здорово выгляжу, наехать на меня. Потом узнают, что я женщина, это шокирует. Таких случаев не перечесть. Но я так себя вижу и не собираюсь меняться и пытаться выглядеть по-другому».

Если посмотреть на фотографии Анны в социальных сетях, то действительно может возникнуть непонимание. И вопросы сотрудников аэропортов, баров и других общественных мест не выглядят такими уж нелогичными и странными. Другое дело, что хамство и оскорбления только усугубляют проблему. Так было и будет всегда.