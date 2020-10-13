«Федерация толкает клубы нарушать закон». В российском волейболе – двойные стандарты?

Решение Всероссийской федерации волейбола наказать клуб АСК из Нижнего Новгорода за неявку на матчи Суперлиги с московским «Динамо» и новоуренгойским «Факелом» вызвало недоумение не только у представителей клуба, но и у всех, кто хоть как-то следит за российским волейболом. С одной стороны, это решение принято в соответствии с регламентом, где этот вопрос чётко прописан. Но есть и пара спорных моментов.

Выполнил предписание – получи поражение

В пресс-релизе ВФВ сказано, что нижегородскому АСК присуждено два технических поражения из-за неявки на матчи с московским «Динамо» и новоуренгойским «Факелом».



Причина неявки – случаи заражения коронавирусом в команде, из-за чего управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с 5 октября выдало АСК предписание прекратить тренировочный процесс и уйти на карантин.



Неявка случилась? Случилась. Этот факт подтверждён? Подтверждён. Клубы не договорились о переносе? Не договорились.

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Решение о присуждении технических поражений принято согласно регламенту проведения чемпионата России, никаких нарушений тут нет. Тем более в конце сентября аналогичное решение было принято в отношении «Минчанки», не явившейся по той же причине на матч с «Ленинградкой».



При этом матч АСК с красноярским «Енисеем», который должен был состояться 17 октября, перенесён. Так чем тут можно возмущаться?



Да ничем, если бы не два обстоятельства.

Правила не для всех?

Первое. В текущем сезоне в российских соревнованиях уже были прецеденты, когда за неявку на матч клубы не получали вообще никаких наказаний.



В женском чемпионате России севший на карантин калининградский «Локомотив» не явился на матч с «Уралочкой». Команда Николая Карполя отказалась переносить игру на другую дату, как и «Ленинградка», но решение о переносе было принято в одностороннем порядке директоратом ВФВ.

На предварительном этапе Кубка России питерский «Зенит» не явился на две игры по причине случаев заражения коронавирусом в команде, ещё две игры проиграл. Наказание? Нет, не слышали. Хотя в регламент красным шрифтом вписан пункт про неявку и поражение. Получается, это правило не для всех?



В итоге «Зенит» чудесным образом оказался в полуфинале турнира. А позже, чтобы не рисковать, выкупил и право проведения финала Кубка страны на своей площадке.



И что же это за двойные стандарты?



Второе. По состоянию на вечер 13 октября в турнирной таблице мужской Суперлиге в активе АСК ровно ноль очков, хотя команда имеет в активе победу над «Динамо» из Ленинградской области в пяти сетах. За такой выигрыш полагается два очка.



ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ!



Согласно регламенту, в случае неявки на игру помимо технического поражения у команды отнимается одно очко. Две неявки – снятие с чемпионата. Но если неявка обусловлена коронавирусом, тогда пункт о снятии не действует. Это тоже решение директората ВФВ.



Должны ли в таком случае сниматься очки?

«Наша федерация толкает клубы нарушать законы»

Директор АСК Дмитрий Фомин очень эмоционально отреагировал на решение директората.



«Мы хотим играть по правилам, которые опубликованы, понятны и действуют для всех. Сейчас этого со стороны федерации нет. Почему в точно такой же ситуации как у нас петербургский «Зенит» и женский калининградский «Локомотив» не получили технических поражений? Я не против технических поражений, если это для всех. Не приехал на тур – получи 0:3 без всяких обсуждений и переносов.

Можно было оставить эти игры в подвешенном состоянии. Или сыграть во втором круге спаренные матчи. Если искать, варианты можно найти. Раз приняли решение играть такой чемпионат, давайте вместе выходить из этой ситуации. А наша федерация толкает клубы нарушать законы и ездить больными», – заявил Фомин в интервью «Бизнес Online».



Действительно странно. Ситуации идентичные, а решения разные. Получается, клубам выгоднее скрывать ситуацию с коронавирусом и ездить на матчи либо больными, либо отправлять молодёжные составы. Зато не будет ни неявок, ни технических поражений, ни снятых очков.

«Ноль очков – техническая ошибка»

Позже Фомин немного остыл и отправил в ВФВ предложение засчитать матч Кубка России с московским «Динамо», который запланирован на 6 ноября, одновременно и игрой чемпионата.



«Вполне хорошее предложение, которое будет рассмотрено. Существует перспектива, что оно будет удовлетворено, но нужно посмотреть, насколько это увязывается с правилами проведения соревнований. Ведь оба турнира являются всероссийскими, которые входят в единую квалификационную систему», – рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко корреспонденту «Чемпионата».



«Объясню, чем ситуация АСК отличается от случаев «Зенита» и «Локомотива». Нижегородцы не смогли договориться с соперниками о переносах, и мы действовали согласно регламенту. А вот питерцы и калининградки о переносах договорились, о чём поставили нас в известность. Главная задача в текущем чемпионате – провести как можно большее количество матчей.



Что касается нуля очков в таблице у АСК – это всего лишь техническая ошибка. Система при простановке галочки неявка автоматически отнимает одно очко. Никаких снятий очков в подобных случаях нет и быть не может», – заявил Ярёменко.



И придраться вроде бы не к чему.



Вот только «Уралочка» прибыла на игру с «Локомотивом» вовремя, а в итоге узнала, что матч перенесён без их согласия. Странная, однако, была у клубов договорённость.