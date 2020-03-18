Неуместный героизм. Чемпионат России по волейболу продолжают, несмотря на эпидемию

Коронавирус заставил весь спортивный мир замереть в ожидании перемен к лучшему. Чемпионат Европы по футболу перенесён, Лига чемпионов приостановлена, отменяются игры НХЛ и НБА, досрочно закончили сезон фигуристы, лыжники, биатлонисты и многие-многие другие.



Посреди бушующей эпидемии лишь на редких островках теплится жизнь. Китай и Япония, похоже, уже пережили самое страшное – там соревнования вот-вот возобновятся. А, например, в Турции или Беларуси пока спокойно живут и по-прежнему играют, например, в футбол.

Что касается нашей страны, то в России есть ещё два светлых пятна. В Екатеринбурге проходит турнир претендентов на Всемирную шахматную корону. Организаторы и участники долго сомневались, но всё-таки решились его начать. Но шахматы – это по своей сути камерный вид спорта, а с должными мерами безопасности так и вообще практически изолированный.



Куда интереснее обстоит ситуация с волейболом. Национальная федерация не планирует останавливать розыгрыш чемпионатов России, финалы которых намечены на начало апреля.



Что это – безудержный оптимизм или странное безрассудство?

Всероссийская федерация волейбола планирует провести матчи плей-офф чемпионата России

Неужели риск оправдан?

Чемпионаты России по волейболу весной вступили в свою решающую стадию. В начале марта были сыграны все четвертьфинальные серии женского турнира, а 14 и 16 марта – первые матчи полуфиналов. Вторые игры серий «Динамо» – «Динамо-Казань» и «Уралочка» – «Локомотив» должны быть сыграны 21 марта. А встречи за бронзовые и золотые награды должны пройти 28 марта и 4 апреля. В мужском турнире также были сыграны все матчи регулярного этапа, а также первые игры четвертьфинальных серий. Ответные матчи запланированы на 21 марта. А с 31 марта по 5 апреля в Новосибирске должен пройти «Финал шести».



Завис в календаре и ещё один матч российских команд. Полуфинал Кубка ЕКВ «Локомотив» – «Зенит» европейская конфедерация переносить не стала. Когда встречи еврокубков отменялись, в России проблем с коронавирусом почти не было, и этот матч решили не трогать.

ЕКВ остановила волейбольные турниры под своей эгидой, сделав исключение для команд из РФ

На момент публикации материала Всероссийская федерация волейбола настроена сыграть все запланированные матчи, выполняя ограничения местных властей. То есть где-то матчи даже могут пройти с небольшим количеством зрителей. Например, в Санкт-Петербурге – до тысячи человек.

Мотивы федерации и клубов в общем-то понятны. Ситуация с коронавирусом в России пока не чрезвычайная. Всеобщих карантинов нет, запретов на передвижение по стране тоже. Почему бы не попробовать проскочить и закончить сезон в штатном режиме? Ни дополнительных финансовых затрат не будет, ни проблем с определением чемпиона, ни споров о местах в еврокубках.

Но стоит ли ради всего этого рисковать здоровьем?



Понятно, что все волейболисты проходят регулярные проверки. Однако, как показывает практика, отсутствие симптомов – не гарантия отсутствия в организме коварного вируса. Волейбол – это всё же контактный вид спорта, и риски в данном случае очень и очень высоки.

Неуместный героизм

Вряд ли кто-то будет отрицать, что ситуация с коронавирусом в России становится всё более сложной день от дня. Ещё неделю назад в нашей стране было зафиксировано всего 20 случаев заболевания, то сейчас – полторы сотни (а когда вы читаете – уже больше!), и недаром по всей стране закрываются школы, университеты переходят на дистанционное обучение, а компании по возможности – на удалённую работу. Недаром запрещены массовые мероприятия, а министерство спорта РФ специальным указом рекомендовало ограничить проведение спортивных турниров.



В ВФВ с рекомендацией ознакомились, и… решили ничего не останавливать.

Министерство спорта России рекомендовало отменить все соревнования с 21 марта

Хочется верить, что это всего лишь попытка выгадать время. Потому что если матчи чемпионата России 21 марта состоятся, это будет выглядеть крайне странно. Ладно бы это был финал, но нет, финал через целых две недели. И, честно говоря, есть ощущение, что за две недели ситуация может измениться кардинально. Шанс доиграть чемпионаты России в любом случае крайне мал.



По всему миру соревнования по волейболу приостановлены, а где-то даже завершены досрочно. Итальянцы ждут 25 марта, французы – 5 апреля, поляки – особого распоряжения. А вот в Германии, Бельгии, Швейцарии и Финляндии приняли радикальное решение – закончить чемпионат.



Призывать к подобным радикальным мерам в России пока точно рано. Но задуматься о паузе и переносе матчей федерации точно стоит. Запланированный перенос в любом случае лучше, чем авральные отмены, если ситуация продолжит ухудшаться. А уж то, что кто-то рискует заболеть, не находясь на плановом карантине, даже и предполагать не хочется.

Героизм и отвага в трудной ситуации это здорово. Но сейчас, пожалуй, не к месту.



Международный волейбольный календарь очевидно претерпит изменения. Что-то наверняка сдвинется, как это произошло в футболе. И если ситуация в мире нормализуется достаточно быстро, то у всех ещё будет шанс доиграть свои национальные чемпионаты.



В конечном счёте, даже если доиграть не получится, то и женщины, и мужчины сыграли регулярный чемпионат. Таблица по его итогам – это вполне справедливое мерило для распределения мест в еврокубках на следующий сезон. А чемпионский титул вполне можно и не присуждать.



А самое грустное и смешное – это стремление провести матч Кубка ЕКВ. Если уж чемпионат России можно как-то провести, то второй финалист международного турнира точно не определится, пока в Европе не преодолеют последствия эпидемии. И зачем тогда лишний раз рисковать?