Приговорённый к расстрелу. Как борец-дезертир Палусалу стал «Бронзовым солдатом»

Это начало истории олимпийского чемпиона по борьбе Кристиана Палусалу. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

Родившийся в Российской империи и выступавший за Эстонию Кристиан Палусалу – легенда спортивной борьбы. На одной Олимпиаде он победил как в вольной, так и в греко-римской борьбе.



Но его жизнь вне спорта была ещё более удивительной. Он дважды избегал расстрела за дезертирство с поля боя, едва не умер в исправительно-трудовом лагере в Норильске от голода, а в итоге стал прообразом скульптуры «Бронзовый солдат» в Таллине.

Непобедимый надзиратель

Кристиан Троссман был старшим ребёнком в большой крестьянской семье, жившей на хуторе Варамууру. Он родился в Российской империи, но когда Кристиану было семь лет, Эстония получила независимость.



Парень благодаря постоянному физическому труду на сельскохозяйственных работах рос сильным и крепким. До призыва в армию Кристиан занимался разными видами спорта, когда оставалось свободное время – штанга, гимнастика, лёгкая атлетика. А борьба в его жизнь вошла во время службы во флоте.

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И осталась на всю жизнь. В 1929 году Кристиан одержал первую победу на соревнованиях, став победителем среди бойцов Таллинского гарнизона. Через два года Кристиан стал чемпионом Эстонии по вольной борьбе, а через год – по греко-римской. Он одинаково хорошо владел обоими стилями.



После того как Троссман демобилизовался из армии, он остался жить в Таллине, вступив в ряды клуба «Спорт» и устроившись на работу на склад металлических изделий. Грузчик из него был отличным, да и для самого борца эта работа была как силовая тренировка.



На складе бывший матрос проработал недолго – работа надзирателем в центральной тюрьме была менее напряжённой и оставляла больше времени для тренировок.



Звание сильнейшего борца Эстонии он подтверждал из года в год. В 1935-м Троссман сменил фамилию на Палусалу, чтобы было более звучно и узнаваемо. А через год на Олимпиаде в Берлине тюремный надзиратель заявился в тяжёлую весовую категорию в вольной и греко-римской борьбе.

Палусалу стал двукратным чемпионом, выиграв все десять схваток и не уступив соперникам ни одного балла. В Таллин он вернулся знаменитым на весь мир. Эстонское правительство за выдающиеся достижения подарило Кристиану хутор и землю. Спустя год Палусалу стал чемпионом Европы в греко-римской борьбе, а в 1938-м оставил спорт из-за травмы плеча.

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Приговорён к расстрелу

Легендарный чемпион так и работал надзирателем в центральной тюрьме Таллина, пока в 1940-м Эстония не была включена в состав СССР.



С началом Великой Отечественной войны Кристиан Палусалу был мобилизован и отправлен в Котлас в рабочий батальон. Знаменитый борец дезертировал, но далеко убежать не успел. Его поймали и приговорили к расстрелу.



Полную историю о том, как борец избежал приговора, как повторно сбежал, снова был пойман и едва выжил в лагере, а также как после всего этого стал прообразом «Бронзового солдата», читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».