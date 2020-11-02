Смерть в душной камере. Создателя самбо не успели осудить по нелепому обвинению

Это начало истории мастера боевых искусств Василия Ощепкова. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

Основоположник самбо Василий Ощепков скончался в камере Бутырской тюрьмы 10 октября 1937 года от сердечного приступа. Серьёзных оснований сомневаться в официальной версии нет, но его смерть до сих пор окутана мифами. Кто-то убеждён, что мастер боевых искусств утащил за собой на тот свет с десяток сотрудников НКВД. А кто-то рассказывает, что Василий Сергеевич выхватил пистолет у конвойного и сопротивлялся до тех пор, пока его не расстреляли из пулемёта.



Какими бы неправдоподобными ни выглядели эти гипотезы, их авторов и распространителей можно понять. Трудно поверить, что человек такой удивительной судьбы мог тихо умереть от стенокардии в душной камере. Слишком много невероятных событий вместили 44 года его жизни, слишком часто он побеждал в схватках со смертельной опасностью. Но даже он – легендарный разведчик, великий патриот и человек, которому Россия обязана появлением уникального боевого искусства – оказался бессилен против нелепых обвинений и чудовищных репрессий.

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Детство на сахалинской каторге

Едва ли не каждый пункт биографии Ощепкова поражает, а целиком она скорее походит на сюжет приключенческого романа, чем на описание жизни реального человека. Родился он 25 декабря 1892 года на Сахалине, куда его мать, Марию Ощепкову, сослали на каторгу после побега с исправительно-трудовых работ в Пермской губернии. Там немолодая уже женщина повстречала столяра Сергея Плисака. Их союз был так называемым тюремным браком, поэтому официально маленький Вася считался незаконнорожденным и носил фамилию матери.



Несмотря на своё происхождение, Ощепков получил хорошее, по островным меркам, образование и проявлял себя любознательным и смекалистым парнем. Его отец явно преуспевал в делах и пользовался уважением у видных людей Александровского поста, однако в 1902 году Сергея Плисака не стало. Ещё через два года, вскоре после начала русско-японской войны, скончалась и Мария Ощепкова. 11-летний мальчишка остался круглым сиротой, а ответственность за его судьбу легла на плечи опекунов.

Первый русский в Кодокане

В 1907 году Василий, вдохновившись рассказами друга детства, попросился на японский пароход и отправился в Токио для обучения в Русской православной духовной семинарии. Там русские учились бок о бок с японцами, что в напряжённой послевоенной ситуации часто приводило к межнациональным конфликтам. Во многом поэтому семинария не только дала Ощепкову прекрасное классическое образование и совершенное владение японским языком, но и стала настоящей школой жизни.

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Именно в стенах семинарии Василий познакомился с боевым искусством дзюдо, которое к тому моменту приобрело в Японии статус национального вида спорта. Крупный, но ловкий русский подросток, схватывал всё на лету и заслужил звание лучшего дзюдоиста семинарии. Благодаря этому Ощепкова допустили до вступительных испытаний в институт Кодокан – главный центр дзюдо в Японии, основанный создателем борьбы Дзигоро Кано. Многие японские студенты видели в русском парне не только противника на татами, но и идейного врага, а потому Василия особенно часто выбирали в качестве спарринг-партнёра. Впрочем, уже через полгода желающих бороться с Ощепковым почти не было, а в 1913-м он получил чёрный пояс первый дан и стал первым российским мастером дзюдо.



Полную историю о том, как Василий Ощепков стал секретным агентом, как потерял любимую жену, как придумал самбо и как умер в Бутырской тюрьме, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».