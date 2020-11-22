Самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Почему Устюгов провалил отбор

Стартовый этап Кубок мира по лыжным гонкам, который стартует на следующей неделе в Руке, пройдёт без Сергея Устюгова. Самый титулованный из действующих российских лыжников имел персональную квоту, но не попал в состав сборной России!



Почему? Устюгов сейчас не готов выступать на уровне, который позволяет бороться за высокие места. Он только что перенёс болезнь, и не факт, что сможет восстановиться до Нового года.

«Кубок мира не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять с турнира лыжную сборную России Стоит ли Александру Большунову биться за второй Хрустальный глобус в новых условиях?

Что случилось с Устюговым?

Проблемы Сергея начались не в ноябре 2020 года.



Помните прошлый сезон, когда Устюгов рубился за победу в «Тур де Ски» с Александром Большуновым и проиграл на последнем подъёме заключительной бешеной гонки в гору? Тогда он отставал от Большунова в общем зачёте Кубка мира и вполне мог побороться за победу, но ничего не получилось. Устюгов объяснил это болезнью, но больше похоже на то, что он получил сильнейший психологический удар.

Губерниев посмеялся над просьбой лыжника Устюгова. Но, как оказалось, напрасно Двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски» призвал к сотрудничеству спонсоров. Комментатор ответил с иронией, а зря.

Казалось, что к этому сезону двукратный чемпион мира подойдёт в самой боевой форме. Но он и сборы вместе с группой Маркуса Крамера начал позже, и на самих сборах у него были проблемы со здоровьем. На контрольных тренировках Устюгов проигрывал даже юниору Савелию Коростелёву. Всероссийские соревнования в Тюмени в начале сентября Сергей тоже пропустил.



Но не к летним же стартам он готовился? После сборов в Рамзау и Валь-Сеналесе и переезда в Муонио ничего не изменилось. Контрольные гонки – Устюгова нет. Отборочная разделка классикой на 15 км – Устюгова нет. Всё понятно, у него персональная квота как у спортсмена, попавшего в прошлом сезоне в топ-20 спринтерского зачёта, говорилось в соцсетях. На Кубок мира он всё равно поедет. Но…



Коньковая разделка на той же дистанции – Устюгов вышел на старт и стал только 30-м с двухминутным отставанием от топ-3 – это провальный результат. В состав команды на мини-тур в Руке он не попал. В такой форме, как сейчас, Сергей вообще вряд ли куда-то попадёт. И дело не в том, что он плохо тренировался или не сделал какие-то объёмы.



Дело в том, что уже в Финляндии Устюгов заболел. «Сергей не очень хорошо чувствовал себя, решили, что сейчас стартовать не стоит», – написала президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на многочисленные вопросы в «Инстаграме»

Чем болел Устюгов, что совсем растерял форму? Видимо, тем же, чем и Александр Бессмертных, который перенёс коронавирус до сбора в Алдане и до сих пор не может прийти в себя. Даже на своей любимой классике Бессмертных был совсем далеко от тройки лучших.



Пока самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Интересно, сможет ли Устюгов восстановиться к этапу Кубка мира в Давосе 12-13 декабря или будет подводиться только к «Тур де Ски»?

Сенсации от Большунова и Непряевой

Сергей Устюгов – вне сборной России, и это главная сенсация объявленных составов.



Но есть и другие. Например, то, что абсолютно сильнейшая лыжница России последних трёх сезонов Наталья Непряева на отборах выступила весьма средне. В классической разделке на 10 км она проиграла Татьяне Сориной, причём проиграла много, а в коньковой разделке и вовсе не попала в десятку сильнейших.



Впрочем, Непряевой отбираться и не нужно было – у неё персональная квота. А эти гонки можно рассматривать как последние контрольные тренировки перед стартом сезона. Но то, что Наталья проиграла дважды подряд соотечественницам, да ещё и с большим отставанием, заставляет переживать.

Отставить панику! Большунов снова получит шанс побеждать норвежских лыжников Кубок мира состоится! Под угрозой только финал сезона в Китае.

Не стал лучшим в отборе и обладатель Кубка мира Александр Большунов. Ему тем более никуда не нужно было отбираться. В коньковой разделке он проиграл одну секунду Андрею Мельниченко и стал третьим, а в классической не бежал. Но за несколько дней до отборочных стартов Большунов бежал классическую гонку, в которой тоже стал третьим, уступив около 40 секунд финну Иво Нисканену.



Скорее всего, Большунов и Непряева, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, выступали под нагрузками. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.

Возвращение Червоткина и Кирпиченко

Стоит отметить результаты Алексея Червоткина, который вроде бы решил все проблемы со здоровьем и вновь вернулся на высокий уровень. В обеих отборочных гонках он был вторым, на классике уступив Евгению Белову, а на «коньке» – Андрею Мельниченко.



Возвращение Червоткина означает, что и без того острейшая конкуренция в мужской сборной России станет ещё выше.



Вновь включена в состав команды и Яна Кирпиченко, которая по итогам прошлого сезона была исключена из списка кандидатов на централизованную подготовку решением Елены Вяльбе.



Алтайская лыжница готовилась с региональной командой, а на последнем этапе отбора сумела проявить себя и буквально выгрызла на лыжне путёвку в сборную.



А новым лидером выглядит Татьяна Сорина, которая после рождения ребёнка набрала потрясающую форму. Она и в сентябре в Тюмени была лучшей, и вот сейчас в контрольных стартах это подтвердила.

В остальном сенсаций нет. В команду попали те, кто лучше проявил себя в отборочных стартах и кто имел персональную квоту. Хотя Устюгову и это не помогло. Вне состава и Анна Жеребятьева, подруга Александра Большунова. У неё не было персональной квоты и в прошлом сезоне, но в составе команды она была регулярно, несмотря на слабые результаты.



В итоге мужская команда выглядит следующим образом: Александр Большунов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Илья Порошкин, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.



Женская: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.