Самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Почему Устюгов провалил отбор

Стартовый этап Кубок мира по лыжным гонкам, который стартует на следующей неделе в Руке, пройдёт без Сергея Устюгова. Самый титулованный из действующих российских лыжников имел персональную квоту, но не попал в состав сборной России!
Почему? Устюгов сейчас не готов выступать на уровне, который позволяет бороться за высокие места. Он только что перенёс болезнь, и не факт, что сможет восстановиться до Нового года.
Что случилось с Устюговым?
Проблемы Сергея начались не в ноябре 2020 года.
Помните прошлый сезон, когда Устюгов рубился за победу в «Тур де Ски» с Александром Большуновым и проиграл на последнем подъёме заключительной бешеной гонки в гору? Тогда он отставал от Большунова в общем зачёте Кубка мира и вполне мог побороться за победу, но ничего не получилось. Устюгов объяснил это болезнью, но больше похоже на то, что он получил сильнейший психологический удар.
Казалось, что к этому сезону двукратный чемпион мира подойдёт в самой боевой форме. Но он и сборы вместе с группой Маркуса Крамера начал позже, и на самих сборах у него были проблемы со здоровьем. На контрольных тренировках Устюгов проигрывал даже юниору Савелию Коростелёву. Всероссийские соревнования в Тюмени в начале сентября Сергей тоже пропустил.
Но не к летним же стартам он готовился? После сборов в Рамзау и Валь-Сеналесе и переезда в Муонио ничего не изменилось. Контрольные гонки – Устюгова нет. Отборочная разделка классикой на 15 км – Устюгова нет. Всё понятно, у него персональная квота как у спортсмена, попавшего в прошлом сезоне в топ-20 спринтерского зачёта, говорилось в соцсетях. На Кубок мира он всё равно поедет. Но…
Коньковая разделка на той же дистанции – Устюгов вышел на старт и стал только 30-м с двухминутным отставанием от топ-3 – это провальный результат. В состав команды на мини-тур в Руке он не попал. В такой форме, как сейчас, Сергей вообще вряд ли куда-то попадёт. И дело не в том, что он плохо тренировался или не сделал какие-то объёмы.
Дело в том, что уже в Финляндии Устюгов заболел. «Сергей не очень хорошо чувствовал себя, решили, что сейчас стартовать не стоит», – написала президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на многочисленные вопросы в «Инстаграме»
Чем болел Устюгов, что совсем растерял форму? Видимо, тем же, чем и Александр Бессмертных, который перенёс коронавирус до сбора в Алдане и до сих пор не может прийти в себя. Даже на своей любимой классике Бессмертных был совсем далеко от тройки лучших.
Пока самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Интересно, сможет ли Устюгов восстановиться к этапу Кубка мира в Давосе 12-13 декабря или будет подводиться только к «Тур де Ски»?
Сенсации от Большунова и Непряевой
Сергей Устюгов – вне сборной России, и это главная сенсация объявленных составов.
Но есть и другие. Например, то, что абсолютно сильнейшая лыжница России последних трёх сезонов Наталья Непряева на отборах выступила весьма средне. В классической разделке на 10 км она проиграла Татьяне Сориной, причём проиграла много, а в коньковой разделке и вовсе не попала в десятку сильнейших.
Впрочем, Непряевой отбираться и не нужно было – у неё персональная квота. А эти гонки можно рассматривать как последние контрольные тренировки перед стартом сезона. Но то, что Наталья проиграла дважды подряд соотечественницам, да ещё и с большим отставанием, заставляет переживать.
Не стал лучшим в отборе и обладатель Кубка мира Александр Большунов. Ему тем более никуда не нужно было отбираться. В коньковой разделке он проиграл одну секунду Андрею Мельниченко и стал третьим, а в классической не бежал. Но за несколько дней до отборочных стартов Большунов бежал классическую гонку, в которой тоже стал третьим, уступив около 40 секунд финну Иво Нисканену.
Скорее всего, Большунов и Непряева, тренирующиеся в группе Юрия Бородавко, выступали под нагрузками. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.
Возвращение Червоткина и Кирпиченко
Стоит отметить результаты Алексея Червоткина, который вроде бы решил все проблемы со здоровьем и вновь вернулся на высокий уровень. В обеих отборочных гонках он был вторым, на классике уступив Евгению Белову, а на «коньке» – Андрею Мельниченко.
Возвращение Червоткина означает, что и без того острейшая конкуренция в мужской сборной России станет ещё выше.
Вновь включена в состав команды и Яна Кирпиченко, которая по итогам прошлого сезона была исключена из списка кандидатов на централизованную подготовку решением Елены Вяльбе.
Алтайская лыжница готовилась с региональной командой, а на последнем этапе отбора сумела проявить себя и буквально выгрызла на лыжне путёвку в сборную.
А новым лидером выглядит Татьяна Сорина, которая после рождения ребёнка набрала потрясающую форму. Она и в сентябре в Тюмени была лучшей, и вот сейчас в контрольных стартах это подтвердила.
В остальном сенсаций нет. В команду попали те, кто лучше проявил себя в отборочных стартах и кто имел персональную квоту. Хотя Устюгову и это не помогло. Вне состава и Анна Жеребятьева, подруга Александра Большунова. У неё не было персональной квоты и в прошлом сезоне, но в составе команды она была регулярно, несмотря на слабые результаты.
В итоге мужская команда выглядит следующим образом: Александр Большунов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Илья Порошкин, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.
Женская: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова.
- 22 ноября 2020
-
17:05
-
16:36
-
16:31
-
15:21
-
14:54
-
13:23
-
12:50
-
11:54
-
11:11
-
09:51
-
09:00
- 21 ноября 2020
-
20:25
-
19:17
-
15:32
-
15:03
-
12:19
-
09:00
-
00:41
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
18:58
-
13:39
-
11:36
-
10:30
-
00:37
- 19 ноября 2020
-
23:01
-
22:05
-
21:16
-
20:16
-
18:55
-
16:34
-
16:34
-
15:24
-
14:15
-
13:01
- 18 ноября 2020
-
19:31