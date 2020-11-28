«Русская сенсация». Лыжнице Сориной не хватило 0,1 секунды, чтобы добраться до медали

Классное выступление Татьяны Сориной восхитило даже норвежек. Интересно, что они скажут, когда россиянка их обыграет?

Российские лыжники уже во второй гонке сезона завоевали первые медали. Алексей Червоткин и Александр Большунов забежали в тройку лучших в классической разделке, но это было ожидаемо. А сенсацию могла преподнести Татьяна Сорина, которой не хватило всего лишь 0,1 секунды, чтобы стать третьей. Это было бы просто невероятно! Ничего, сезон только начинается – всё придёт.

На равных со шведками – впереди только киборг

Татьяна Сорина, жена тренера сборной России Егора Сорина, стала мамой только в начале лета. Но уже в сентябре она была в отличной форме на Всероссийских соревнованиях в Тюмени, став победительницей общего зачёта мини-тура. К отборочным гонкам в финском Муонио неделю назад Татьяна подошла ещё более сильной.

Две подряд победы над Натальей Непряевой не были случайными. Такое порой бывало в нашем биатлоне, когда спортсмены все силы отдавали в отборе, а на официальных стартах ситуация резко менялась. Но Сорина и в первой гонке сезона выглядела шикарно, и если бы чуть лучше скользили её лыжи на финишном отрезке, то могла бы побороться за финал спринта.

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На классической десятке с раздельным стартом Татьяна вновь выглядела здорово! Она вообще разогналась лучше норвежки Терезы Йохауг, которую иначе как киборгом женских лыжных гонок и назвать нельзя. В течение всей гонки Сорина входила в тройку лидеров, на всех промежуточных отсечках ей результаты были лучше сильнейшей шведской дистанционщицы Эббы Андерссон.

Но на самом финише Татьяна проиграла ей 0,1 секунды. Чуть остыв после гонки, Сорина призналась, что обидно вот так потерять призовое место. Возможно, за счёт приплуживания на последнем спуске, где есть большой риск упасть. Зато есть над чем поработать.

Фриде Карлссон, ещё одной шведке, Сорина проиграла чуть больше четырёх секунд. А победила Йохауг, которая, кажется, даже и не сильно напрягалась. После гонки норвежка выдала массу комплиментов Сориной, а норвежский сайт Dagbladet прямо в заголовке статьи, посвящённой победе Йохауг, назвал её «Русской сенсацией». Интересно, что все они будут говорить, когда Сорина их обыграет?

Отлично провела гонку и Наталья Непряева, которая финишный отрезок в два километра пробежала быстрее Йохауг. Но подопечной Юрия Бородавко немного не хватило дистанции, чтобы ворваться в тройку лучших. Наталья разгонялась по ходу гонки – возможно, при более сильном стартовом отрезке она была выше. В прошлом сезоне Непряева одна из сборной России билась за высокие места, теперь у нашей женской команды как минимум две сильных лыжницы.

А когда наберёт форму Юлия Ступак – будет ещё круче.

Червоткин круче Большунова. Но Клебо круче обоих

В мужской разделке сильнейшим стал Йоханнес Клебо, который накануне сенсационно проиграл спринт.

Норвежец с самого старта задал высочайший темп и сумел выдержать его до самого финиша. Клебо несмотря на возвращение в спринтерскую группу провёл выдающуюся дистанционную гонку. Он не рюкзачил, а бился от начала до конца. Интересно, что Клебо стартовал перед Александром Большуновым, у которого была возможность следить за соперником по отсечкам.

Но Большунов сразу начал уступать Клебо. И не только ему. Обладатель Кубка мира на отрезке 13,1 км показывал пятый результат, но финишный отрезок провёл сильно и сумел отобрать третье место у норвежца Эмиля Иверсена. Для Большунова это было крайне важно, чтобы сохранить хорошие шансы в коньковом преследовании, которым завершится мини-тур в Руке.

Между Клебо и Большуновым финишировал Алексей Червоткин. Причём он уже второй раз в сезоне обыграл своего напарника по тренировочной группе Юрия Бородавко именно на классической разделке. Первый раз это было в контрольной гонке, второй раз – уже на официальном старте.

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Вообще, в десятку сильнейших на классике заехали сразу пятеро российских лыжников, которые показали действительно мощное выступление.

Победители мини-тура определятся в последний день в коньковом преследовании. За призовые места будут бороться и Большунов с Червоткиным, и Непряева с Сориной. Поболеем!