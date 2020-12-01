Главный соперник Большунова снялся с Кубка мира. А за Клебо – и вся сборная Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо снялся с розыгрыша Кубка мира до конца 2020 года. Главный соперник Александра Большунова в борьбе за Хрустальный глобус объяснил своё решение боязнью подхватить коронавирус.



Своего лидера поддержала вся команда – норвежской сборной на этапах в Давосе и Дрездене не будет. Кубок мира точно пройдёт по расписанию? Как будут выглядеть гонки без норвежцев?

«Не собираюсь контактировать с людьми»

Клебо сделал заявление о пропуске гонок Кубка мира на следующий день после победы в мини-туре в Руке. В трёх гонках Йоханнес нанёс три поражения действующему обладателю Кубка мира Александру Большунову, хотя и сам сенсационно проиграл спринт.

Лыжник Йоханнес Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года

«Путешествовать сейчас между странами – неправильно. Это предполагает контакт с множеством людей в аэропортах, самолётах, автобусах, гостиницах и других местах. Я не собираюсь подвергать себя всему этому. Понимаю последствия и всё равно отказываюсь от стартов.

Окончательное решение пришло в Финляндии, ведь перед поездкой ситуация казалась куда проще, чем было в реальности. Пандемия бушует по всему миру, и лыжные гонки по сравнению с этим не так важны. Я делаю то, что считаю важным и правильным.

Моя главная цель в текущем сезоне – чемпионат мира. Там я хочу выступить как можно лучше. Пока не уверен, буду ли участвовать в «Тур де Ски», да и нет определённости с многодневкой», — сказал Клебо.

Его напарник по команде Эмиль Иверсен снялся не только с декабрьских стартов Кубка мира, но и с «Тур де Ски». И пока непонятно, будут ли остальные спортсмены сборной Норвегии выступать в Давосе и Дрездене, где пройдут декабрьские этапы.

Фото: РИА Новости

«Береги себя. Скоро увидимся»

«Решение Клебо было неожиданным, — сказал Александр Большунов норвежскому телевидению. – Особенно после того, как мы нормально прошли первый этап Кубка мира. Его отсутствие – большая потеря для всех болельщиков и соперников. Мы все хотим соревноваться с лучшими, а он, несомненно, из их числа. Надеюсь, что Йоханнес вернётся к «Тур де Ски». Береги себя, скоро увидимся».

«Он не один такой, в команде у них кто-то есть, кто не поехал, кто боится. Он боится заразиться коронавирусом, это понятно, ведь на кону здоровье, жизнь. Хотя, как мне кажется, эта болезнь не такая страшная для такого молодого организма, но это его решение.

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Во многих командах тоже говорят, что многие спортсмены боятся заходить в аэропорт, в самолет, это логично, на самом деле. Его можно понять», – сказала президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе «Р-Спорту».

С точки зрения борьбы за победу в общем зачёте Клебо, конечно, сильно потеряет. При условии, что сам Большунов пробежит все гонки. В программе этапа в Давосе – индивидуальный коньковый спринт и коньковая разделка, а в Дрездене участникам предстоят индивидуальные и командные спринты. Три из четырёх гонок – как раз для Клебо.

Это точно Кубок мира?

Действительно норвежец так испугался коронавируса, что готов отдать один из самых престижных трофеев в лыжных гонках без борьбы? Вполне возможно. Ведь ещё в сентябре Клебо говорил о том, что не пускает свою девушку даже на учёбу, заставляя максимальное время проводить дома.

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Норвежский лыжный союз спустя сутки после заявления Клебо объявил о том, что никто из спортсменов сборной не поедет в Давос и Дрезден. И на «Тур де Ски» тоже. Хотя Международная федерация лыжного вида спорта и так запланировала многодневку только в двух странах – Швейцарии и Италии.

Российские лыжники не намерены пропускать этапы Кубка мира

Сборная России пропускать этапы Кубка мира не намерена, но проведение лыжного сезона в привычном формате поставлено под угрозу. Гонки без норвежцев будут выглядеть неполноценными, но отсутствие одной сборной ещё можно пережить. Но к команде Норвегии намерены присоединиться и шведы.

Но на чемпионат мира в любом случае приедут все. И там будет понятно, кто выбрал правильную тактику подготовки – те, кто всё пропускал, или те, кто всё бежал.