Шведский журналист заподозрил лыжницу Сорину в обмане. Вяльбе и Губерниев ответили резко

А может быть, он просто расстроен тем, что «русская сенсация» на финише уделала шведок?

Российская лыжница Татьяна Сорина ворвалась в элиту Кубка мира на открытии нового сезона в Финляндии. Жена тренера сборной России Егора Сорина сначала остановилась в шаге от медали, проиграв всего лишь 0,1 секунды третьему месту, а потом всё-таки забралась на подиум, став второй в коньковой гонке преследования. Татьяна проиграла только Терез Йохауг, с которой уже давно никто не может соперничать.

Казалось бы, надо радоваться. В лыжном спорте появилось новое имя. Норвежская пресса подхватила эту тему и уже называет Сорину «русской сенсацией». А вот шведские СМИ болезненно отнеслись к успехам россиянки, которая в одну калитку уделала титулованных шведских лыжниц. Популярное издание Expressen написало статью, в которой напрямую говорится о возможном употреблении допинга россиянкой.

«Таня рискнула и оказалась права». «Русская сенсация» выиграла первую медаль на Кубке мира Российская лыжница Татьяна Сорина продолжает удивлять. Она избежала завала и обыграла всех, кроме Йохауг (которая, кажется, не человек).

«Результаты Сориной слишком хороши, чтобы быть правдой»

Журналист Людвиг Холмберг, подводя итоги стартового этапа Кубка мира по лыжным гонкам, уделил большую часть материала российской спортсменке Сориной. Он не верит, что Татьяна просто могла взять и прибавить за одно межсезонье. Холмберг связывает всплеск Сориной с тем, что из-за эпидемии коронавируса во многих странах прекратилось тестирование на допинг. И даже приводит статистику, что РУСАДА не провело ни одного теста с марта по начало мая.

«Все были скептически настроены, когда Татьяна Сорина внезапно вышла в лидеры на этапе в Руке и опередила таких лыжниц как Эбба Андерссон и Фрида Карлссон. Тренер сборной России Маркус Крамер говорит, что это всё из-за новой системы подготовки. Но я понимаю всех поклонников лыжных гонок, которые относятся к этому с подозрением. Я и сам подозреваю Сорину. У российских лыжников были огромные проблемы с допингом в последние годы. Поэтому результаты Татьяны слишком хороши, чтобы быть правдой. Я не доверяю результатам Сориной. Разумеется, происходящее очень трагично для всех, кто в этом участвует».

«Русская сенсация». Лыжнице Сориной не хватило 0,1 секунды, чтобы добраться до медали Классное выступление Татьяны Сориной восхитило даже норвежек. Интересно, что они скажут, когда россиянка их обыграет?

«Не комментирую статьи идиотов»

Это слова главы Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая при этом назвала Expressen «бульварной газетой». С Еленой Валерьевной сложно не согласиться. Это явная провокация шведского издания. Вяльбе правильно сделала, что отреагировала. Молчание в такой ситуации могло только усилить эти подозрения у зарубежной прессы. Достаточно посмотреть на биатлонистов Александра Логинова и Ирину Старых.

Прокомментировал обвинения в адрес Сориной и тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, предложивший шведскому журналисту обратить внимание на своих земляков и поработать с их терапевтическими исключениями.

Дмитрий Губерниев вообще отреагировал максимально жёстко, обозвав написавшего статью журналист и пообещавшего (в грубой форме) и дальше обыгрывать Швецию.

Губерниев — о шведском журналисте: задницу мы им ещё неоднократно надерём. Пусть плачут

Западная «демократия» в действии

Странно, что в Швеции почему-то не удивляются результатам своих биатлонистов, которые внезапно на первом этапе Кубка мира бегут едва ли быстрее всех. Каким образом Себастиан Самуэльссон, проваливший прошлый сезон, сейчас бежит почти как Йоханнес Бё. Откуда взялся на подиуме Мартин Понсилуома, который тоже летел по дистанции на уровне мировых лидеров. Не говоря уже о женской сборной Швеции по биатлону, где абсолютно все девушки претендовали не просто на медали, а на победу в обеих гонках.



Почему никого не удивляет победа норвежского биатлониста Легрейда всего лишь в его пятой гонке карьере. Или это другое? Мы ругаем и смеёмся над пропагандой по российскому ТВ и в СМИ и зачастую справедливо. Только вот похоже, что западная «демократия» тоже сломалась и возврату и обмену не подлежит. Людвиг Холмберг пишет, что не знает, что означает отрицательный допинг-тест у Сориной после этапа в Финляндии. Если это не паранойя, то что? Может быть, он просто так расстроен поражением своих соотечественниц, что пытается хоть как-то его оправдать?



В этой ситуации хочется пожелать Татьяне Сориной завоевать ещё больше подиумов и выиграть медаль на чемпионате мира. Ответить результатом на агрессию – лучший вариант.