Российские лыжники не смогли выиграть на Кубке мира даже без норвежцев. Почему?

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе начался спринтерскими коньковыми гонками. Без сборных Норвегии, Швеции и Финляндии в полном составе российская команда считалась главным фаворитом, но были те, кто с этим не согласился. Лидеры команды Александр Большунов и Наталья Непряева побились за медали, но не за победу.



Как вообще могло случиться, что главных соперников нет, а сборная России всё равно не выигрывает? Почему, в чём причина?

Российские лыжники не испугались коронавируса. И теперь не должны жалеть соперников Честно ли будет побеждать на Кубке мира по отношению к снявшимся норвежцам? Конечно! Это ведь спорт, а не благотворительность.

Непряева ускорилась до бронзы

На самом деле, ничего неожиданного не произошло. Спринт – не та дисциплина, в которой сборная России регулярно занимает призовые места и является фаворитом. Но в отсутствие главных претендентов казалось, что в финалах российских лыжников будет больше.



Однако в шестёрки лучших пробились у женщин только Наталья Непряева, а у мужчин – обладатель Кубка мира Александр Большунов и призёр чемпионата мира – 2019 в спринте Глеб Ретивых. Даже квалификацию не все наши участники преодолели. Алиса Жамбалова, Сергей Ардашев, Ермил Вокуев и Иван Якимушкин не попали в топ-30.



В каждом из пяти четвертьфиналов бежали российские девушки. На этой стадии выбыла Наталья Мекрюкова, а вот Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Наталья Непряева прошли дальше.



Сорина, сенсационно выступившая на первом этапе в Руке, на этот раз не смогла побороться за финал. В полуфинале шансов у неё не было – видимо, не было сил что-то изменить по ходу забега. А три другие российские лыжницы попали во второй полуфинал. Мацокина держалась около километра, а затем резко отвалилась.

Непряева и Ступак зарубились между собой за путёвку в финал – Наталья выиграла несколькими мощнейшими толчками на финишной прямой. В забеге за медали лучшая российская лыжница держалась четвёртой-пятой и даже отставала от тройки лидеров, но вновь шикарно провела финиш.



Мощнейшее ускорение позволило Непряевой настичь словенку Лампич и швейцарку Фэндрих. В итоге Наталья стала третьей – совсем чуть-чуть ей не хватило до словенской лыжницы. Уверенную победу одержала американка Рози Бреннан.

Ретивых проиграл финиш британцу!

У мужчин такого равного распределения российских лыжников по четвертьфиналам не было. На этой стадии выбыл Андрей Мельниченко, который, конечно, вообще ни разу не спринтер, а чистейший дистанционщик. Но отсутствие норвежцев, шведов и финнов, а также то, что спринт был коньковым, позволило ему показать один из лучших спринтерских результатов в карьере.



Стадию полуфинала не прошли Артём Мальцев и Александр Терентьев. На юниорском уровне Терентьев просто разрывал всех соперников в спринте, но на взрослом пока не может проявить себя. Возможно, Александр пока не может переварить нагрузки в группе Юрия Бородавко.

В финале явным фаворитом был итальянец Федерико Пеллегрино, который и выиграл свою коронную дисциплину. Александр Большунов, который все стадии прошёл с запасом, в решающем забеге пытался составить конкуренцию реактивному итальянцу, но довольно быстро понял, что выше второго места не подняться.



А вот Глеб Ретивых, который шикарно бежал спринт на ЧМ-2019 в Зеефельде, в Давосе проиграл финишный спурт британцу Эндрю Янгу. Правда, этот британец постоянно живёт и тренируется в Норвегии со сборной Норвегии, но всё же.

Большунов – новый лидер Кубка мира

Главный итог спринтов в Швейцарии – смена лидера общего зачёта Кубка мира у мужчин.



Желтая майка теперь у Александра Большунова, действующего обладателя трофея. Российский лыжник опередил норвежца Йоханнеса Клебо. Тот смотрел спринтерские гонки в своём доме, а в интервью норвежским журналистам заявил, что очень болел за француза Люка Шанава. Но тот даже до финала не добрался – он сломал палку и сильно ругался на финише.



Большунов после гонки в очередной раз передал привет Клебо и выразил надежду, что всё-таки увидит его на гонках Кубка мира после «Тур де Ски».

Главный соперник Большунова снялся с Кубка мира. А за Клебо – и вся сборная Норвегии Проведение Кубка мира по лыжным гонкам поставлено под угрозу из-за поведения норвежской команды. А россияне готовы продолжать выступать?

А у женщин Татьяна Сорина очень близко подобралась к Терезе Йохауг и занимает второе место в общем зачёте. Наталья Непряева поднялась на пятое место. Но после коньковых разделок в Давосе всё может измениться. Если, конечно, наши девушки пробегут в свою силу. Проигрывать дистанции в отсутствие представительниц трёх сильнейших стран будет как-то странно.



У мужчин же фавориты очевидны. И если тройка призёров не будет целиком российской, это станет громкой сенсацией.