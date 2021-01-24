Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали

Сильнейший лыжник мира Александр Большунов устроил разборки с финном Йони Мяки после финиша мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. На финишной прямой Мяки не пустил Большунова вперёд, закрыл траекторию и выиграл. Россиянин психанул, посчитав соперника виноватым, и едва не устроил массовую драку.

Нервы Большунова

На финише Александр Большунов зарубился с финном Йони Мяки, которого мог сбросить со своих плеч как минимум десяток раз по ходу этапа. Но не предпринял ни единой попытки, оставив всё на последние метры.



И финн оказался хитрее. Он повернул на финишную прямую первым, Большунов отставал, но попытался пройти по узкой траектории справа, но Мяки достаточно был немного сместиться, чтобы окончательно закрыть калитку. Александр мог спокойно уйти на левую траекторию, но не сделал этого. И наткнулся на лыжи соперника, после чего дважды ударил Мяки палкой. Один из мощных ударов пришёл по руке, а Йони затем пожаловался на травму.

Права на видео принадлежат Eurosport.ru

Но Большунов, бросивший бороться, на этом не остановился и после финиша намеренно врезался в соперника, сбив его с ног. К партнёру по команде бросились финны, которые были шокированы поведением лучшего лыжника мира. К Александру поспешил и Алексей Червоткин, растолкавший всю финскую команду.



Спустя десять минут после финиша первая сборная России, за которую бежали Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Большунов, была дисквалифицирована. Попытки президента ФЛГР Елены Вяльбе и менеджера сборной России Юрия Чарковского оспорить наказание ни к чему не привели.



Лидер сборной России получил и персональную дисквалификацию за неспортивное поведение. Срок наказания пока неизвестен. Не исключено, что наказание может быть длительным. Наверняка будет и денежный штраф.

К этому всё и шло

К сожалению, такая ситуация с участием Александра назревала. Накануне после скиатлона он обвинил в своём падении норвежцев, заявив, что это тактика соперника и они всё просчитали. Но именно он влетел в норвежца, а не наоборот.



Большунов явно был на взводе после ситуации со скиатлоном, которая не позволила ему побороться за медали. И в эстафете это очень ярко проявилось.

Большунов свалился в снег во время битвы с норвежцами. Сам виноват или «помогли»? Тренер сборной России сказал, что это был странный эпизод. И пригрозил ответом.

Большунов не стал даже пытаться отыграть отставание от сборной Норвегии, сосредоточившись на том, чтобы привести первую сборную России к серебру. Он даже буквально вставал на дистанции, предлагая соперникам вести гонку.



Александр вёл свою игру, но проиграл финиш и дал волю эмоциям. Он подвёл всю команду. Не тем, что проиграл, а тем, что сделал после гонки. Если бы Большунов сдержал себя, можно было подавать апелляцию, которую в лучшем случае удовлетворили бы, в худшем – Александр и его партнёры по команде были бы третьими.

Наши пролетели норвежцам по полной программе

За такими жаркими событиями спортивные результаты лыжных эстафет остались за кадром.



А они для сборной России не самые приятные.



Первая мужская команда дисквалифицирована, вторая в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова в итоге стала третьей. Парни из второй команды после первых двух этапов лидировали, но затем немного сдали. И форма Устюгова, вернувшегося на Кубок мира после коронавируса, не позволила ему бороться на уровне лидеров.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

Гонку с огромным преимуществом выиграли норвежцы, в составе которых не было Клебо. Йоханнес намерен вернуться на Кубок мира в Фалуне.



В женской эстафете норвежки тоже победили с огромным преимуществом, вторыми стали шведки, третьими – финки. Наша первая команда в составе Яны Кирпиченко, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Марии Истоминой стала четвёртой, а вторая команда – Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова и Алия Иксанова – только восьмой.