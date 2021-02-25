Россия против Норвегии: кто же выиграет чемпионат мира по лыжным видам спорта?

24 февраля в Германии стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. В программе соревнований будут и прыжки с трамплина, и лыжное двоеборье, однако внимание российских болельщиков, конечно, будет приковано к лыжным гонкам. Там, по крайней мере в мужских дисциплинах, развернётся захватывающая битва между россиянами и норвежцами.

Но кто выйдет из этой схватки с большей коллекцией золотых наград?

Чемпионат мира по лыжам — 2021. Мужской спринт. Будет ли у России первое золото? LIVE Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».

Первая серьёзная схватка

Пожалуй, никогда прежде делать прогнозы на чемпионат мира не было так трудно, как в 2021 году. Всё дело, конечно, в коронавирусе и в строгих норвежских мерах безопасности. Скандинавы мало того что не пустили никого к себе на этапы Кубка мира, так и сами на большинство стартов текущего сезоне не поехали – готовились к чемпионату мира в основном на национальных стартах.



Серьёзное столкновение России и Норвегии в 2021 году случилось только на двух январских этапах Кубка мира. Однако едва ли его можно считать показательным: россияне выходили на пик формы прежде всего на Тур де Ски в самом начале года, да и норвежцы вряд ли собирались блистать в Лахти и Фалуне. В итоге из пяти совместных гонок у мужчин Норвегия выиграла три, Россия – две.

«Хотелось ударить, но я сдержался». Самые громкие скандалы с нашими лыжниками на ЧМ Великому Веденину прямо во время гонки испортили лыжи, а чемпиона Устюгова теснили на трассе – дело едва не дошло до драки.

Но если брать прошлые чемпионаты мира, то преимущество у Норвегии. В Зеефельде в 2019-м скандинавы выиграли все шесть мужских гонок (у России, правда, пять серебряных наград). В Лахти в 2017-м блистал Устюгов, добывший два золота. У Норвегии было только одно – в эстафете. А вот в 2015 году в Фалуне сильнее была Норвегия: четыре золота Нортуга против одного Вылегжанина.

Большунов против всех?

Главное оружие нашей команды – это, конечно, Александр Большунов. «Злой русский», как его зовут в западной прессе после недавней стычки с финном на Кубке мира. Саша в своей подготовке обошёлся без травм и проблем, в январе выиграл «Тур де Ски», а теперь планирует впервые в карьере стать чемпионом мира: два года назад в Зеефельде у него было аж четыре серебра.

«Большунов – как бульдозер». Лидер сборной России снова «нокаутировал» всех норвежцев Александр выиграл даже с падением. Страшно представить, что он будет делать с конкурентами на чемпионате мира.

В сборной России принято особенно выделять Йоханнеса Клебо, но норвежская команда, как кажется, по составу ровнее, плотнее российской. Клебо, безусловно, будет главным фаворитом в спринтерских гонках, но есть и Вальнес, и Холунд, и Рёте, и Сундбю – у всех за спиной есть большие победы, и все они, конечно, будут стараться показать себя в противостоянии с россиянами.



Хотя мы и говорим о дуэли России и Норвегии, нельзя сбрасывать со счетов и представителей других стран. Итальянец Пеллегрино – всегда один из фаворитов в спринте, как и швед Оскар Свенссон. А в дистанционных гонках вмешаться в борьбу может, например, француз Манифика.

Где Россия может выиграть?

Всего в мужском зачёте будет разыграно шесть комплектов наград. Есть ощущение, что норвежцы чуть-чуть сильнее, и у них больше шансов на победу в противостоянии двух ведущих лыжных держав планеты. Однако от нашей команды мы вправе ждать приятных сюрпризов.

Десять лет доминирования. Самые яркие победы российских лыжников на чемпионатах мира Елена Вяльбе однажды выиграла все гонки на чемпионате мира. А Никита Крюков установил ориентир для Александра Большунова.

Сложнее всего будет бороться с норвежцами в спринте и эстафете. Взрывной Клебо в последние годы почти не проигрывал на любимой короткой дистанции, равно как и сборная Норвегии – командные гонки. На чемпионате мира никаких экспериментов с составами не предвидится, поэтому бороться с лучшим скандинавским квартетом будет очень и очень сложной. Хотя в том же командном спринте пара Большунов – Ретивых может норвежцев и победить.



В дистанционных гонках всё зависит от Большунова. Если он приехал в Оберстдорф в отличной форме и с запасом сил, то будет готов выиграть и скиатлон, и «разделку», и марафон. Главное опасение связано лишь с тем, что, как показывает практика, Саше придётся биться одному против толпы норвежцев. Да, есть Белов и Мальцев, Якимушкин и Спицов – но их участие в битве за золото будет скорее приятным сюрпризом, чем ожидаемой закономерностью.

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А что у девушек?

Предвкушая равную схватку России и Норвегии, мы сознательно оставляем чуть в стороне женские гонки. Да, наша женская сборная с каждым годом становится всё сильнее, но в 2021 году её будет непросто включиться в борьбу за золотые награды: норвежки и шведки по-прежнему очень сильны.



Да и сама сборная России, как кажется, не в идеальном состоянии. Наталья Непряева недавно сломала руку и перенесла операцию, Татьяна Сорина получила повреждение связок, некоторые девушки переболели коронавирусом. Разве что Юлия Ступак готовилась к главному старту сезона относительно спокойно: с ней и можно связывать наши главные медальные надежды. Хотя ждать приятных сюрпризов от наших девушек, конечно, никто не запрещает.