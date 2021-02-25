Россия против Норвегии: кто же выиграет чемпионат мира по лыжным видам спорта?

24 февраля в Германии стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. В программе соревнований будут и прыжки с трамплина, и лыжное двоеборье, однако внимание российских болельщиков, конечно, будет приковано к лыжным гонкам. Там, по крайней мере в мужских дисциплинах, развернётся захватывающая битва между россиянами и норвежцами.
Но кто выйдет из этой схватки с большей коллекцией золотых наград?
Первая серьёзная схватка
Пожалуй, никогда прежде делать прогнозы на чемпионат мира не было так трудно, как в 2021 году. Всё дело, конечно, в коронавирусе и в строгих норвежских мерах безопасности. Скандинавы мало того что не пустили никого к себе на этапы Кубка мира, так и сами на большинство стартов текущего сезоне не поехали – готовились к чемпионату мира в основном на национальных стартах.
Серьёзное столкновение России и Норвегии в 2021 году случилось только на двух январских этапах Кубка мира. Однако едва ли его можно считать показательным: россияне выходили на пик формы прежде всего на Тур де Ски в самом начале года, да и норвежцы вряд ли собирались блистать в Лахти и Фалуне. В итоге из пяти совместных гонок у мужчин Норвегия выиграла три, Россия – две.
Но если брать прошлые чемпионаты мира, то преимущество у Норвегии. В Зеефельде в 2019-м скандинавы выиграли все шесть мужских гонок (у России, правда, пять серебряных наград). В Лахти в 2017-м блистал Устюгов, добывший два золота. У Норвегии было только одно – в эстафете. А вот в 2015 году в Фалуне сильнее была Норвегия: четыре золота Нортуга против одного Вылегжанина.
Большунов против всех?
Главное оружие нашей команды – это, конечно, Александр Большунов. «Злой русский», как его зовут в западной прессе после недавней стычки с финном на Кубке мира. Саша в своей подготовке обошёлся без травм и проблем, в январе выиграл «Тур де Ски», а теперь планирует впервые в карьере стать чемпионом мира: два года назад в Зеефельде у него было аж четыре серебра.
В сборной России принято особенно выделять Йоханнеса Клебо, но норвежская команда, как кажется, по составу ровнее, плотнее российской. Клебо, безусловно, будет главным фаворитом в спринтерских гонках, но есть и Вальнес, и Холунд, и Рёте, и Сундбю – у всех за спиной есть большие победы, и все они, конечно, будут стараться показать себя в противостоянии с россиянами.
Хотя мы и говорим о дуэли России и Норвегии, нельзя сбрасывать со счетов и представителей других стран. Итальянец Пеллегрино – всегда один из фаворитов в спринте, как и швед Оскар Свенссон. А в дистанционных гонках вмешаться в борьбу может, например, француз Манифика.
Где Россия может выиграть?
Всего в мужском зачёте будет разыграно шесть комплектов наград. Есть ощущение, что норвежцы чуть-чуть сильнее, и у них больше шансов на победу в противостоянии двух ведущих лыжных держав планеты. Однако от нашей команды мы вправе ждать приятных сюрпризов.
Сложнее всего будет бороться с норвежцами в спринте и эстафете. Взрывной Клебо в последние годы почти не проигрывал на любимой короткой дистанции, равно как и сборная Норвегии – командные гонки. На чемпионате мира никаких экспериментов с составами не предвидится, поэтому бороться с лучшим скандинавским квартетом будет очень и очень сложной. Хотя в том же командном спринте пара Большунов – Ретивых может норвежцев и победить.
В дистанционных гонках всё зависит от Большунова. Если он приехал в Оберстдорф в отличной форме и с запасом сил, то будет готов выиграть и скиатлон, и «разделку», и марафон. Главное опасение связано лишь с тем, что, как показывает практика, Саше придётся биться одному против толпы норвежцев. Да, есть Белов и Мальцев, Якимушкин и Спицов – но их участие в битве за золото будет скорее приятным сюрпризом, чем ожидаемой закономерностью.
А что у девушек?
Предвкушая равную схватку России и Норвегии, мы сознательно оставляем чуть в стороне женские гонки. Да, наша женская сборная с каждым годом становится всё сильнее, но в 2021 году её будет непросто включиться в борьбу за золотые награды: норвежки и шведки по-прежнему очень сильны.
Да и сама сборная России, как кажется, не в идеальном состоянии. Наталья Непряева недавно сломала руку и перенесла операцию, Татьяна Сорина получила повреждение связок, некоторые девушки переболели коронавирусом. Разве что Юлия Ступак готовилась к главному старту сезона относительно спокойно: с ней и можно связывать наши главные медальные надежды. Хотя ждать приятных сюрпризов от наших девушек, конечно, никто не запрещает.
- 25 февраля 2021
-
12:31
-
12:25
-
12:23
-
12:10
-
11:54
-
11:21
-
11:08
-
11:05
-
11:02
-
10:56
-
10:38
-
10:12
-
10:08
-
09:40
-
09:31
-
09:10
-
01:04
-
00:34
-
00:22
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:20
-
22:49
-
22:29
-
22:05
-
21:26
-
20:42
-
19:36
-
19:25
-
19:13
-
18:04
-
17:46
-
17:39
-
17:25
-
16:36