Александр семь раз (!) оставался с серебром на Олимпиаде и чемпионате мира. Представляете, как он хотел выиграть вожделенное первое золото?

Хватит быть вечно вторым! Как же долго Большунов прорывался к первому золоту ЧМ

К старту чемпионата мира – 2021 в Германии Александр Большунов подходил в статусе одного из самых крутых лыжников мира: он дважды выигрывал «Тур де Ски», дважды – Кубок мира. Но вот на самых главных стартах – Олимпиаде и чемпионате мира – 2019 ему катастрофически не везло.

Прежде чем в блестящем стиле раскидать норвежцев и стать чемпионом мира в скиатлоне Большунов на самом высоком уровне целых семь раз оставался на втором месте! Как же долго он прорывался к своему первому золоту на самом высоком уровне!

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Мощнейший финишный рывок нашего лыжника хочется пересматривать снова и снова!

Российские болельщики с любовью называли его «князем серебряным», иностранцы – вечно вторым. Этот статус стали вспоминать реже после успехов на Кубке мира, но, чтобы окончательно от него избавиться, нужно было взять золото ЧМ-2021. И представляете себе, как Саша хотел выиграть это вожделенное золото? Всё, хватит быть вечно вторым!

Бронза, серебро… Что дальше?

Для Александра чемпионат мира в Оберстдорфе – третий по счёту. Триумфатора чемпионата мира среди молодёжи в США сходу позвали на взрослый турнир в Лахти. Там Большунов пробежал две гонки, но поразить всех не сумел: в спринте не вышел в полуфинал, а в скиатлоне стал 15-м.



По-настоящему Большунов раскрылся на Олимпиаде в Пхёнчхане, где наша сборная выступала под нейтральным флагом. Но молодому лыжнику это не мешало коллекционировать награды.



Началось всё с бронзы в классическом спринте. Большунов в финале уступил только признанным мастерам этого ремесла: норвежцу Клебо и итальянцу Пеллегрино, причём последний оказался лучше только по результатам фотофиниша. Разница составила каких-то 0,02 секунды!

Серебро?! Этого мало! Но на следующей Олимпиаде они уничтожат всех А во время финиша эстафеты Денис Спицов разводил руки, словно говоря болельщикам: «Простите за серебро». Этой молодёжи нужны только победы.

Вторую медаль на Олимпиаде Большунов добыл в эстафете. Свой этап он прошёл очень хорошо: сохранил для команды лидерство. Увы, но удержать первое место его соотечественники на втором и третьем этапах не смогли. Норвежцы всё-таки вырвались вперёд. Это серебро.



Дальше, по идее, должно было быть золото. Но нет. Через три дня снова было второе место, и снова позади норвежцев. В командном спринте Большунов со Спицовым нещадно боролись с Сундбю и Клебо, но всё-таки не смогли навязать им борьбу за золото – проиграли полторы секунды.

Теперь уже мало и нам! У России новая медаль в лыжах, но хочется золота Хотя и серебро, конечно, великолепный результат. Для юных по лыжным меркам Спицова и Большунова это третья медаль ОИ. Кто-то ждал такого?!

В гонке на 50 километров, как нетрудно догадаться, Александр снова стал вторым. Но уступил не норвежцу, а финну Ийво Нисканену. Эти двое в марафоне так оторвались от всех, что соперников



пришлось ждать на финише больше двух минут. Но реальной борьбы за олимпийское золото всё-таки не получилось: на финише финна и россиянина разделили 18,7 секунды.

Мгновение до золота

Через год Большунов приехал на чемпионат мира в Зеефельд, чтобы выиграть наконец-то своё первое золото на самом высоком уровне. Но первое место Саше так и не покорилось.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Сначала был скиатлон и зрелищная разборка на финишной прямой с двумя норвежцами: Сундбю и Рёте. Первый остался позади, а второй всё-таки дотерпел до золота. Если бы прямая была длиннее метров на 30, Большунов бы стал чемпионом, ведь отставание составило всего 0,1 секунды.

Обидно – не то слово! Как Большунов упустил золото чемпионата мира по лыжам Александру Большунову на финише гонки не хватило мгновения. Битвы Устюгова и Клебо не получилось – норвежец еле добрёл до конца. Смотрите!

На следующий день – опять серебро, в командном спринте. На сей раз Большунов выступал в паре с Ретивых, а Клебо – с Иверсеном. И опять норвежцы на секундочку с небольшим обогнали наших.



Эстафета – почти та же история, что и на Олимпиаде в Корее. Большунов бился с Рёте и сохранил для команды шансы на золото, но на последнем этапе всё в пользу Норвегии решил Клебо.

Обманутые надежды. Россия побита Норвегией в эстафете, что вообще с Устюговым? И за эту команду наш иностранный тренер обещал всей стране золото? Да вы бредущего пешком Устюгова видели?! Посмотрите.

И наконец, седьмую подряд золотую медаль на турнирах самого высокого уровня Александр получил в марафоне. Холунд сумел убежать ото всех соперников. Большунов пустился в погоню, обезопасил своё второе место, но до борьбы за золотую награду дело так и не дошло.



А теперь только представьте себе, каково это – семь раз оставаться в одном шаге от грандиозного успеха. Иногда этот шаг равен 0,1 секунды, иногда больше. Но это всегда второе место.



И как должно быть круто после такой долгой серебряной серии наконец-то стать чемпионом мира!