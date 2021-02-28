Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо

Золото Александра Большунова в скиатлоне полностью изменило восприятие чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберсдорфе. Если до этого всё выглядело как провал, то победа нашего лыжника подняла настроение по-максимуму. Вот и от командного спринта теперь хотелось ждать медалей. Если уж попёрло, то подиумы должны были посыпаться один за одним.

Большунов и Ретивых начли расслабленно и легко

Переживаний по поводу мужского полуфинала с участием Александра Большунова и Глеба Ретивых не было совсем. Напомним, что Сергей Устюгов, который изначально планировался на командный спринт, отказался от участия в гонке, сославшись на травму. К сожалению, чемпионат мира для нашего двукратного мирового чемпиона закончен.



Серьёзных соперников кроме шведов и норвежцев у сборной России в полуфинале не было. С учётом того, что в финал по новым правилам проходили четыре команды, можно было даже пару раз упасть и всё равно пройти дальше. Там были настолько слабые соперники, что было бы смешно проиграть им.



Наши решили не падать и всё сделали спокойно и красиво. Да, Ретивых уступил на финише Йоханнесу Клебо, но пока ничего страшного не произошло. Лучше уступить норвежцам в полуфинале, чем в финале.

Большунов создал отрыв для Ретивых

Драма, которая случилась с женской сборной России в финале командного спринта, конечно, резко ухудшило настроение болельщиков. Так обидно проиграть медаль – это было очень больно и неприятно. Тем более, когда у нашей команды эта медаль пока всего лишь одна. Это накладывало дополнительную ответственность на Большунова и Ретивых, которые просто не имели права остаться вне подиума в такой ситуации.



Главные соперники – Норвегия и Италия, в составе которых мировые суперзвёзды спринта. За норвежцев бежали Клебо и Вальнес, за итальянцев – де Фабиани и Пеллегрино. А там ещё и финны сумели пробиться в финал, за которых бежит тот самый Йони Мяки, из-за которого Большунов находится на грани дисквалификации на чемпионате мира.



Первые два этапа прошли максимально спокойно. Никто не торопился бежать впереди. Немного тревожно было на этапе Ретивых. Глеб очень долго держался предпоследним, но на подъёме быстро вышел на второе место и успокоил всех. На третьем этапе Большунов попробовал убежать от всех и даже создала небольшой просвет, передав эстафету Ретивых в двух секундах впереди Норвегии и Италии. Для спринта это действительно можно считать отрывом.

«На последнем спуске появились слёзы». Большунов расчувствовался после первой победы на ЧМ А после гонки Александр рассказал, что делать, чтобы стать чемпионом мира.

Безвольный финиш Ретивых

К сожалению, Глеб не сумел поддержать ускорение Большунов и подпустил соперников назад. Сформировалась группа из шести команд, которые продолжали борьбу за медали – Это Россия, Норвегия, Италия, Швеция, Швейцария и Франция. Александр сразу пошёл на все деньги, понимая, что ему надо было создать хоть какое-то преимущество для Ретивых.



И ему удалось невероятное! Большунов передал эстафету Ретивых в четырёх секундах впереди Норвегии. Это был просто гигантский отрыв, учитывая, что бежать оставалось всего полтора километра.



И опять мы увидели повторение сценария женской гонки для сборной России, когда один спортсмен готов прекрасно, а другой – очень плохо. Клебо и примкнувший к нему финн Мяки без каких-либо проблем догнали Ретивых, которому было очень тяжело.



Глеб не сумел сдержать не только Клебо, что можно было предсказать, но и обидчика Большунова Мяки. Надо признать, что партнёр оставил Александра без второго золота на этом чемпионате мира. Саша сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Ретивых не сумел.