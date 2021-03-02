«Они должны держаться подальше друг от друга». На ЧМ разлучили влюблённую пару лыжников

Чемпионке мира Дальквист запретили не просто целоваться со своим молодым человеком из сборной США, но и даже близко к нему подходить.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта страсти кипят не только на самой трассе. Чемпионке мира в командном спринте шведке Майе Дальквист наотрез запретили целоваться с её же парнем – американским лыжником Кевином Болджером. Да что там целоваться, влюблённой паре даже близко нельзя подходить друг к другу!

У шведки Майи Дальквист роман с американским лыжником. Их заметили целующимися на ЧМ

«Вы всё уже увидели, мне нечего добавить»

Всё началось с того, что шведское издание Sportbladet выяснило подробности личной жизни своей соотечественницы Дальквист. Оказалось, что 26-летняя лыжница закрутила роман с коллегой из США — 27-летним Болджером. Ещё перед началом мирового первенства в Германии шведку и американца увидели вместе, когда они гуляли по улицам.

За день до личного спринта влюблённых заметили прямо на трассе, когда они обнимались и целовались на виду у всех. Но официального подтверждения отношений пришлось подождать до 28 февраля, когда Далькивст вместе со своей партнёршей Сундлинг одержала победу в командном спринте. Скрывать отношения уже не было смысла.

«Вы всё уже видели, мне нечего добавить. Нас не так много видно, потому что мы находимся в разных пузырях. В остальном это весело», – объяснила Майя.

Шведке Дальквист запретили целоваться с американским лыжником до конца чемпионата мира

«Они должны держаться подальше друг от друга»

Американский лыжник также прокомментировал ситуацию, отметив, что ему и его возлюбленной приходится быть аккуратными и встречаться только на открытом воздухе, чтобы избежать лишних рисков заражения коронавирусной инфекцией. Однако этого оказалось недостаточно.

В Шведской лыжной ассоциации остались недовольными безответственным, по их мнению, поведением Дальквист. И запретили Майе поцелуи и любой близкий контакт с Болджером. Фактически разлучили влюблённую пару до конца чемпионата мира.

Девушка Большунова опубликовала милое фото их поцелуя после победы на ЧМ

«Любовь сложно остановить даже во время пандемии. Мы сказали, что они могут встречаться вне отеля, но желательно, чтобы они не подходили так близко друг к другу. Они уже проходили тестирование после встреч, и все здоровы, но теперь мы сказали, что не хотим больше видеть этого. Понимаем, что они хотят встречаться. Но всё же они должны стараться держаться подальше друг от друга», – резюмировал спортивной директор шведской сборной Андерс Бистрем.

Большунов тоже целовался на этом ЧМ, но в маске

К слову о поцелуях. Чемпион мира Александр Большунов также был замечен в проявлении чувств после победного финиша в скиатлоне. К нему подошла его девушка Анна Жеребятьева и поцеловала своего молодого человека. Анна была без маски, а вот Александр решил до конца придерживаться правил и даже во время поцелуя не снял защитную повязку.

«Мы это сделали! Как же ты этого желал, и каким трудом это добыто. Спасибо за эти непередаваемые эмоции, которые ты даришь мне и всей нашей стране. Также спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. От вас несколько сотен сообщений», – написала Жеребятьева в социальных сетях, приложив фото поцелуя с Большуновым.

Конечно, многое из этого выглядит довольно нелепо, а поцелуй в маске едва ли более гигиеничен, чем без неё. А запрещать кому-то целоваться в нормальное время было бы просто дикостью. Но, к сожалению, коронавирус изменил правила игры, и в различных сборных максимально перестраховываются, чтобы защитить своих лыжников.

Остаётся надеяться, что за поцелуи никого хотя бы не будут серьёзно наказывать.