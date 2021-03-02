Момент попал в телетрансляцию. А виновника только предупредили. И даже условное наказание не вынесли, как Большунову. Получается, так можно?

«Шли рядом, и меня внезапно бьют». Лыжник влепил сопернику кулаком прямо во время гонки ЧМ

На чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2021 в Оберстдорфе командный спринт у мужчин изобиловал острыми моментами, падениями и резкими словами. А в одном из эпизодов едва не разгорелась драка. Эстонский спринтер Марко Кильп ударил кулаком британца Джеймса Клагнета во время полуфинального забега. Тот почувствовал удар, но решил не отвечать.

Но если бы на месте британца были шведские лыжницы, эстонец схлопотал бы в ответ.

Наказание Большунова – абсурд. К шведу или американцу относились бы точно так же? Вместо того, чтобы делать лыжные гонки популярнее и зарабатывать, международная федерация зачем-то губит главную звезду спорта из России.

27-летний Кильп специализируется на спринте, но даже квалификацию проходит по большим праздникам. И участие в чемпионате мира, видимо, немного вскружило ему голову. Он зачем-то ударил соперника из Великобритании во время столпотворения на спуске. Ударил кулаком, и этот момент даже попал в телетрансляцию.

Обычный гоночный эпизод и случайный толчок, или нет?

«Мы шли рядом на спуске, и внезапно меня бьют. Я ведь ничего плохого не делал? Я довольно быстро выкинул из головы этот момент и сосредоточился на гонке. Но так не может продолжаться. После гонки мы не общались. Я не злюсь на него – скорее, мне интересно узнать, почему он так поступил. Порой в пылу борьбы случается всякое», – сказал британский лыжник.

Эстонский лыжник умышленно ударил соперника кулаком. FIS вынесла ему предупреждение

Эстонец уверяет, что не было никаких причин его наказывать. Ударил и ударил, зачем внимания обращать?



«Был инцидент во время гонки. Мы с Клагнетом подошли слишком близко друг к другу на одном из спусков, и там было столпотворение. Так что, возможно, я его толкнул. Точно не знаю. Он ведь тоже проехался по моим лыжам», – отметил Кильп.

«Это что, бокс?» Шведские лыжницы осудили поведение эстонца, ударившего соперника

«Это что, боксёрский поединок? Если бы это произошло со мной, я бы сняла перчатки и дала отпор», – прокомментировала этот инцидент двукратный серебряный призёр ЧМ-2021 шведка Фрида Карлссон.



Эстонца всё же наказали. Страшно сказать как – вынесли предупреждение. Жёлтую карточку показали, в общем. И всё, проехали. Большунову за столкновение с финном Мяки влепили дисквалификацию, штраф и условное наказание в пять гонок.



Выходит, так можно? Правила точно для всех одинаковы?