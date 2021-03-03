Главный враг Большунова. Как финн Мяки прославился в России после стычки с нашим чемпионом

Отец финского лыжника радовался тому, что с «русских сняли скальп». Дмитрий Губерниев ему жёстко ответил. Это похлеще бразильских сериалов!

Мало кто в России слышал о простом финском лыжнике Йони Мяки до 2021 года, однако Александр Большунов невольно сделал его знаменитым на всю нашу страну.

Мяки теперь называют едва ли не главным врагом нашего чемпиона мира, хотя он вроде бы не хотел ничего плохого. По ходу чемпионата мира в, казалось, затихающий конфликт россиянина и финна вмешались отец Мяки и комментатор Дмитрий Губерниев. И выяснение отношений в этой компании теперь похлеще, чем в иных бразильских сериалах!

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.

С чего всё началось

История стартовала на этапе Кубка мира в Лахти в конце января 2021 года. Большунов боролся с Мяки на финише мужской эстафеты. Финн довольно грубо перекрыл траекторию россиянину, в результате чего у Александра сдали нервы, и он отмахнулся палкой прямо в Мяки. А потом ещё и врезался в группу финских лыжников сразу после пересечения финишной линии.

Большунова дисквалифицировали, а вместе с ним был аннулирован результат всей сборной России в этой эстафете. Однако на этом всё не закончилось. Дело даже дошло до полиции. На россиянина написали заявление, обвиняя его в нанесении телесных увечий сопернику.

Наказание Большунова – абсурд. К шведу или американцу относились бы точно так же? Вместо того, чтобы делать лыжные гонки популярнее и зарабатывать, международная федерация зачем-то губит главную звезду спорта из России.

В Международной федерации лыжного спорта подумали-подумали и на старте ЧМ-2021 вынесли россиянину наказание в виде испытательного срока на пять гонок и денежного штрафа. Таким образом, Большунов приехал на чемпионат мира в Оберстдорф на грани дисквалификации. Любое его неосторожное движение может привести к пропуску двух гонок.

«Мы снова сняли скальп с русских»

Но и на этом конфликт исчерпан не был. Его кульминация наступила уже на мировом первенстве, где в командном спринте Мяки опередил на финише Глеба Ретивых – напарника Большунова, оставив Россию только с бронзой. Отец Йони Мяки Теро не сдерживал эмоции.

«Когда три команды оторвались от остальных, это уже было хорошо. В тот момент было понятно, что медаль не уйдёт. А затем мы сняли с русских скальп во второй раз. Конечно, это приятно».

Слова Теро Мяки вызвали бурю эмоций как в России, так и в Финляндии. Отцу лыжника даже пришлось объясняться и говорить, что он совсем не то имел в виду.

«Я не сказал ничего унизительного. Если Йони может сделать такой трюк и победить такого крутого парня, как Ретивых, на финишной прямой, то это дань уважения Глебу. Его ценят как жёсткого соперника. Ретивых — тяжёлый соперник. Теперь Йони снял с него скальп — в хорошем смысле, победил сильного лыжника, вот и всё. Меня неправильно поняли».

«Не удивляет, что подобное дерьмо идёт из России»

Комментатор Дмитрий Губерниев по традиции не мог остаться в стороне от громкого конфликта и назвал отца Мяки «чудилой» (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»). И тут уже сын вступился за отца, заявив, что не удивлён таким словам из России.

«Большунов стал разбрасывать грязь». В западной прессе смакуют поражение сборной России Особенно радуется отец финна Йони Мяки, вырвавшего серебро у Глеба Ретивых.

«Да, да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идёт из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достаётся и моему отцу, ненормально».

В российских соцсетях к Мяки действительно относятся неоднозначно. Есть и оскорбления, и просто констатация, что финн теперь – принципиальный соперник Большунова, чуть ли не главный враг и нашего чемпиона, и всей сборной России в целом.

«Мне вообще пофигу, что сказал Мяки»

Ответ Губерниева не заставил себя долго ждать. Правда, Дмитрий скорее признался, что ему безразличны отец и сын Мяки, которых российские лыжники обязательно победят.

«Мне вообще пофигу, что сказал Мяки. Ну хорошо, пусть готовится и всё такое. Меня мало интересуют его высказывания, я интересуюсь им как лыжником. А то, что он говорит за пределами — плевать. Отреагировал, молодец. К моим словам прислушиваются давно, уже все давно знают, кто я такой. Мы выиграем у Мяки на Олимпийских играх и в эстафете победим».

Вот так буквально за месяц Йони Мяки стал главным врагом Большунова, хотя вроде бы всего лишь боролся за победу. С другой стороны, мало кому известный финн за короткий срок обрёл невиданную популярность и прославился в России. Раньше он был нужен только финским СМИ и небольшой группе болельщиков, а теперь за его успехами и неудачами следит огромное количество людей. Впрочем, и у Александра Большунова будет дополнительная мотивация опередить Мяки и всю сборную Финляндии в оставшихся гонках чемпионата мира.