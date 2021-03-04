Большунова наказали гораздо строже, чем мы думали. Стычку с Мяки он запомнит надолго!

Международная федерация лыжного спорта откровенно издевается над лидером Кубка мира и новоиспечённым чемпионом мира Александром Большуновым. Мы думали, что испытательный срок, назначенный россиянину после стычки с финном Мяки на финише, должен был закончиться после эстафеты на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, однако теперь оказалось, что Большунова будет ходить под страхом наказания аж до следующего сезона. Как такое вообще возможно?
Разъяснение от FIS
Всё началось в январе этого года в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Финский лыжник Йони Мяки жёстко перекрыл траекторию россиянину на финише, из-за чего у Большунова сдали нервы, и он отмахнулся от финна палкой, а потом въехал в соперника после пересечения финишной черты. Александра дисквалифицировали, а результат сборной России был аннулирован.
Большунову даже хотели вменить уголовное дело за нанесение телесных повреждений Мяки, однако всё обошлось испытательным сроком. Как все поняли – на пять гонок. Если бы россиянин получил ещё одно наказание, то был бы вынужден пропустить две гонки. Так казалось.
Но за день до пятой гонки испытательного срока FIS дала разъяснения своего решения. По информации ТАСС, в Международной федерации под словом events подразумевали не гонки, а цельные турниры. То есть Сашу, наказали гораздо строже, чем мы думали.
И эту злополучную стычку с Мяки он запомнит надолго!
Большунов под угрозой до следующего сезона
Теперь разберёмся детальнее. Чемпион мира будет вынужден проходить свой испытательный срок практически до 2022 года – пять цельных турниров (чемпионат мира и четыре этапа Кубка мира). До конца текущего сезона пройдёт только один этап Кубка мира, а это значит, что угроза наказания будет сохраняться до следующего сезона – аж декабря 2021 года.
Теперь-то кажется, что испытательный срок на пять гонок – очень мягкая мера.
Но и это ещё не всё. Предполагалось, что наш лучший лыжник может пропустить две гонки в случае повторного нарушения правил, но теперь эти две гонки превращаются в два этапа. И это уже очень серьёзно, потому что к Большунову могут прицепиться по любой мелочи, а пропуск двух этапов в следующем сезоне помешает ему бороться за очередной Глобус.
Зачем FIS это надо?
На этот вопрос нет прямого ответа. В FIS зачем-то терзают лучшего на данный момент лыжника не только России, но и мира. Большунов – действующий обладатель Кубка мира, победитель «Тур де Ски» этого года, чемпион мира-2021. Если бы не Саша, лыжные гонки окончательно превратились бы в чемпионат Норвегии, который едва ли интересен даже самим норвежцам.
Неужели Международной федерации совсем не жалко россиянина? Такое отношение точно не говорит в пользу организации, которая в теории должна делать всё, чтобы развивать лыжный спорт по всему миру. И, кстати, очень интересно теперь узнать, какое наказание понесёт эстонский лыжник, который кулаком ударил англичанина на этом чемпионате мира.
- 4 марта 2021
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