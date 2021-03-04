Большунова наказали гораздо строже, чем мы думали. Стычку с Мяки он запомнит надолго!

Теперь-то кажется, что испытательный срок на пять гонок – очень мягкая мера. Неужели Международной федерации совсем не жалко россиянина?

Международная федерация лыжного спорта откровенно издевается над лидером Кубка мира и новоиспечённым чемпионом мира Александром Большуновым. Мы думали, что испытательный срок, назначенный россиянину после стычки с финном Мяки на финише, должен был закончиться после эстафеты на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, однако теперь оказалось, что Большунова будет ходить под страхом наказания аж до следующего сезона. Как такое вообще возможно?

Разъяснение от FIS

Всё началось в январе этого года в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Финский лыжник Йони Мяки жёстко перекрыл траекторию россиянину на финише, из-за чего у Большунова сдали нервы, и он отмахнулся от финна палкой, а потом въехал в соперника после пересечения финишной черты. Александра дисквалифицировали, а результат сборной России был аннулирован.



Большунову даже хотели вменить уголовное дело за нанесение телесных повреждений Мяки, однако всё обошлось испытательным сроком. Как все поняли – на пять гонок. Если бы россиянин получил ещё одно наказание, то был бы вынужден пропустить две гонки. Так казалось.

Главный враг Большунова. Как финн Мяки прославился в России после стычки с нашим чемпионом Отец финского лыжника радовался тому, что с «русских сняли скальп». Дмитрий Губерниев ему жёстко ответил. Это похлеще бразильских сериалов!

Но за день до пятой гонки испытательного срока FIS дала разъяснения своего решения. По информации ТАСС, в Международной федерации под словом events подразумевали не гонки, а цельные турниры. То есть Сашу, наказали гораздо строже, чем мы думали.



И эту злополучную стычку с Мяки он запомнит надолго!

Большунов под угрозой до следующего сезона

Теперь разберёмся детальнее. Чемпион мира будет вынужден проходить свой испытательный срок практически до 2022 года – пять цельных турниров (чемпионат мира и четыре этапа Кубка мира). До конца текущего сезона пройдёт только один этап Кубка мира, а это значит, что угроза наказания будет сохраняться до следующего сезона – аж декабря 2021 года.



Теперь-то кажется, что испытательный срок на пять гонок – очень мягкая мера.

Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.

Но и это ещё не всё. Предполагалось, что наш лучший лыжник может пропустить две гонки в случае повторного нарушения правил, но теперь эти две гонки превращаются в два этапа. И это уже очень серьёзно, потому что к Большунову могут прицепиться по любой мелочи, а пропуск двух этапов в следующем сезоне помешает ему бороться за очередной Глобус.

Зачем FIS это надо?

На этот вопрос нет прямого ответа. В FIS зачем-то терзают лучшего на данный момент лыжника не только России, но и мира. Большунов – действующий обладатель Кубка мира, победитель «Тур де Ски» этого года, чемпион мира-2021. Если бы не Саша, лыжные гонки окончательно превратились бы в чемпионат Норвегии, который едва ли интересен даже самим норвежцам.

«Шли рядом, и меня внезапно бьют». Лыжник влепил сопернику кулаком прямо во время гонки ЧМ Момент попал в телетрансляцию. А виновника только предупредили. И даже условное наказание не вынесли, как Большунову. Получается, так можно?

Неужели Международной федерации совсем не жалко россиянина? Такое отношение точно не говорит в пользу организации, которая в теории должна делать всё, чтобы развивать лыжный спорт по всему миру. И, кстати, очень интересно теперь узнать, какое наказание понесёт эстонский лыжник, который кулаком ударил англичанина на этом чемпионате мира.